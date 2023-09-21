Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.3 комментария
Зеленскому отказали в выступлении в Конгрессе США
Зеленскому отказали в выступлении перед Конгрессом США из-за нехватки времени
Причиной отказа президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении перед Конгрессом США назвали нехватку времени.
Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что отказал Зеленскому в возможности выступить перед Конгрессом из-за нехватки времени и напряженного графика законодателей, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC News. Маккарти напомнил, что Зеленский уже ранее выступал перед Конгрессом.
Украинский лидер обращался к Конгрессу США в декабре прошлого года, когда спикером палаты была член Демократической партии Нэнси Пелоси. Ранее Белый дом признал рост критики конгрессменами расходов на помощь Украине.