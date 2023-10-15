Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Израиль заявил о более 600 тыс. эвакуировавшихся с севера на юг в секторе Газа людей
Более 600 тыс. палестинцев ушли из города Газа, находящегося в одноименном секторе, они перешли в южную часть анклава, заявил официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари.
Израильские военные в секторе Газа действуют «в соответствии с международным правом», чтобы минимизировать ущерб непричастным гражданам, сказал Хагари, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.
Ранее глава минобороны Израиля Йоав Галант заявлял, что израильская армия начнет уничтожать тоннели ХАМАС в секторе Газа.