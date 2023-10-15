Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Митрополит Тихон в шутку сравнил Крым с Колымой
Митрополит Тихон в шутку сравнил назначение в Крым с отправкой «на курорты Колымы»
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), назначенный главой Крымской митрополии, в обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря в шутку сравнил свой отъезд на полуостров со ссылкой на Колыму.
Он отметил, что всегда будет рад, если кто-то среди жары приедет. «Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма. Это Колыма. Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. <…> Вот и мне – на курорты Колымы», – пошутил Тихон, передает РИА «Новости».
Затем священнослужитель с улыбкой добавил, что в любом случае считает Крым «прекрасным местом».
11 октября митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии.