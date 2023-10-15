«Движение Первых» отметило День отца по всей стране

Школьники и студенты узнали много нового о профессиях своих родителей, побывали на их рабочих местах, провели совместные спортивные тренировки, а также поздравили своих близких с праздником. Проведение масштабных мероприятий в День отца планируется сделать новой традицией «Движения Первых».

«Акции Движения Первых, посвященные «Дню отца» стали отличной возможностью напомнить каждому о ценности мужчины для воспитания ребенка в семье. В этот день «Первые» знакомились с профессиональной деятельностью своих отцов, приняли участие вместе с ними в конкурсах и спортивных состязаниях. Наши семейные активности помогают ребятам понять, как важно быть с отцом здесь и сейчас, чувствовать его любовь и заботу, перенимать опыт и учиться быть настоящим авторитетом для своих будущих детей», – отметил председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров.

Так, в рамках акции «Папин день календаря» папы и дедушки «Первых», а также представители родительского сообщества движения организовали для ребят экскурсии на свои рабочие места. На них школьники и студенты познакомились с условиями работы, профессиональными обязанностями родителей, а затем менялись с ними местами и пробовали исполнять должностные обязанности взрослых.

Например, сотрудники Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям провели обзорную экскурсию, где познакомили участников движения с работой отдела экологического надзора и рассказали об основных экологических требованиях к деятельности предприятий.

В Брянске участники движения пообщались с папой-музыкантом, в ДНР встретились с военным. В Курганской области они побывали в отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения и в редакции государственной телевизионной и радиовещательной компании «Курган», а Новосибирске посетили локомотивное депо и прокатились на симуляторе грузовых и пассажирских поездов.

В Чебоксарах близняшки Юлия и София Дроновы пришли на работу к своему отцу в Главное управление МЧС России по Чувашии вместе с одноклассниками. Сотрудники рассказали гостям о том, как пользоваться огнетушителем и почему важно знать правила поведения при экстренных ситуациях. Дети исследовали пожарную машину, примерили специальный костюм и противогаз, а в конце дня поздравили пожарных с праздником.

«День отца — это особенное событие для нашей семьи, которое мы обязательно отмечаем каждый год. Благодаря акции «Движения Первых» мы смогли не только поздравить папу, но и немного приобщиться к его работе. Теперь я и мои одноклассники знают больше о пожарных и о том, какие по-настоящему героические поступки совершает люди этой профессии каждый день. Я уверена, что каждый из нас будет равняться и стараться быть похожими на них, помогать людям и делать этот мир лучше», – сказала София Дронова.

Кроме того, в рамках всероссийской акции «Папа в ТОПе» тысячи участников движения провели зарядки и спортивные совместно со своими отцами, дедушками и братьями. Ребята сделали десятки видео и фотографий совместных тренировок с близкими, которые затем публиковали в соцсетях с хэштегом #ОтцыПервых.

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина. Свое название «Движение Первых» получило по итогам голосования на I съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря.