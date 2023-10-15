Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
В израильском Ашкелоне начали эвакуацию пожилых из домов престарелых
В израильском городе Ашкелон началась эвакуация пожилых людей из домов престарелых, сообщают израильские телеканалы в воскресенье.
В Ашкелоне проводится эвакуация из домов престарелых, общая численность города составляет почти 150 тыс. человек, сообщил канал i24 News, передает РИА «Новости».
В пятницу движение ХАМАС объявляло о запуске 150 ракет по Ашкелону.