Tекст: Алексей Дегтярев

Узел связи уничтожен на аэродроме Днепр, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

На Запорожском направлении отражена атака украинских штурмовиков 71-й егерской бригады у поселка Вербовое (Запорожская область). У поселка Работино поражена живая сила и техника 65-й механизированной бригады ВСУ.

Украинская сторона потеряла на этом направлении до 55 человек, две боевые бронированные машины, американскую артиллерийскую систему М-777 и гаубицу Д-30. У поселка Малиновка (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады теробороны.

На Херсонском направлении у острова Алешкинский выявлены две украинские ДРГ, их деятельность пресечена. На этом направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военных и два автомобиля.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 133 районах за этот период. У Подлимана (Харьковская область) уничтожен командный пункт 66-й механизированной бригады ВСУ.

Российские ПВО перехватили за сутки три снаряда РСЗО HIMARS, уничтожены 67 беспилотников у поселков Верхнекаменка (ЛНР), Берестовое, Белогоровка, Марьинка, Василевка, Еленовка (ДНР), Каменское, Червоногорка и Мирное (Запорожская область), Песчановка, Саги (Херсонская область).

С начала СВО уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7888 беспилотников, 441 ЗРК, 12640 танков и других боевых бронированных машин, 1163 машины РЗСО, 6771 орудие полевой артиллерии и минометов.