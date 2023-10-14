В центральных и южных районах Израиля прозвучала сирена воздушной тревоги

Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.18 комментариев
Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.18 комментариев
Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.16 комментариев
Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.15 комментариев
Яков Кедми: России стоит признать ХАМАС террористической организацией
«Израиль наносит удары по Сирии, чтобы не дать самолетам из Ирана доставить оружие «Хезболле». В условиях, когда эта организация представляет нам угрозу, мы не можем допустить, чтобы она вооружалась современным оружием», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».
«Израиль ничего не имеет против Сирии и не атакует ее армию. Но если через территорию арабской республики будут продолжаться поставки оружия для «Хезболлы», то силы ЦАХАЛ будут вынуждены пресекать их. Усиление шиитской организации представляет серьезную угрозу безопасности Тель-Авива», – отмечает собеседник.
«И мы тем более не предпринимаем каких-либо действий против Москвы. Израиль воспринимает Россию как важный элемент безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. Наша страна поддерживает связи с Кремлем и прилагает все усилия, чтобы российский контингент в арабской республике оставался в безопасности», – пояснил он.
«Что касается позиции Москвы по отношению к конфликту Израиля и ХАМАС, то ее действительно можно назвать сбалансированной. Но, с моей личной точки зрения, вряд ли правильной. Россия может поддерживать законные власти Палестины, но группировку, которая захватила власть в секторе Газа и теперь убивает мирных жителей, стоило бы признать террористической. Это было бы справедливо», – резюмировал Кедми.
Ранее в МИД России предупредили Израиль о последствиях ударов по аэропортам Сирии. В ведомстве отметили, что такие действия представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права, поскольку целями атаки оказались гражданские объекты.
В дипведомстве также подчеркнули, что подобные акции Израиля в условиях палестино-израильского обострения могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона, чего ни в коем случае нельзя допустить.
В свою очередь министерство иностранных дел Сирии обвинило Израиль в стремлении добиться обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС. «Это агрессивное нападение укладывается в контекст непрекращающихся попыток оккупационных властей, направленных на распространение кризисных явлений, обострение ситуации в регионе и отвлечение внимания от военных преступлений и преступлений против человечности, а также массовых убийств, совершаемых ими против невинных палестинцев в секторе Газа», – отмечают в сирийском дипведомстве.
Напомним, ранее Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо в Сирии. В результате воздушные гавани городов получили повреждения взлетно-посадочных полос.
Позже, в пятницу, президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. По его словам, Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.
В сообщении говорится, что движение ХАМАС высоко оценивает позицию главы РФ в отношении конфликта с Израилем, блокады Газа и ударов по гражданскому населению, передает РИА «Новости».
ХАМАС добавил, что приветствует усилия Москвы по «прекращению израильских ударов по сектору Газа».
Ранее Путин призвал участников конфликта на Ближнем Востоке думать о гражданском населении.
Путин предупредил Израиль о последствиях в случае наземной операции в секторе Газа
«Мы слышим о планах подготовки наземной операции в Газе. Мы с вами понимаем, что совсем уже, если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах – сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон», – заявил Путин, передает ТАСС.
Президент также предупредил, что уровень потерь среди мирного населения в случае проведения Израилем наземной операции в секторе Газа будет неприемлемым, использование тяжелой техники в жилых районах чревато серьезными последствиями для всех сторон.
«Сейчас главное остановить кровопролитие», – подчеркнул президент.
Напомним, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки. ООН призывает «отменить такой приказ».
«Израиль столкнулся, конечно, с такой беспрецедентной атакой, которой в истории не было – не только по масштабу, но и по характеру исполнения, – что там говорить, надо вещи называть своими именами. Израиль отвечает масштабно и тоже достаточно жестокими методами», – сказал глава Российского государства, передает ТАСС.
В первую очередь, подчеркнул Путин, необходимо думать о гражданском населении в ситуации вокруг палестино-израильского конфликта. «Конечно, мы понимаем логику событий. Но несмотря на все ужесточение с обеих сторон, все-таки я полагаю, что, конечно, нужно думать о гражданском населении», – сказал он.
Напомним, в результате атак ХАМАС погибли не менее 1,2 тыс. израильтян. При ударе Израиля по сектору Газа погибли не менее 950 человек.
Посол Израиля: Репатрианты из России могут призываться в армию Израиля на общих основаниях
По его словам, репатриантов из России могут призывать, если это граждане Израиля, так как каждый гражданин обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет, причем это и мужчины, и женщины, передает ТАСС.
«Статистики по репатриантам из России у нас не делают. Это не имеет смысла. Гражданин Израиля – он гражданин Израиля, неважно, откуда он приехал – из России, из Америки, из Франции, из Новой Зеландии», – сказал дипломат.
Посол отметил, что не располагает данными о том, сколько репатриантов из России могли получить повестки о призыве на военную службу.
Ранее артист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) сообщил, что в настоящее время вместе с семьей находится в Израиле и никуда не собирается уезжать из этой страны, несмотря на боевые действия. Он объяснил также, почему не идет на фронт.
Сухогруз с зерном с Украины столкнулся в Мраморном море с судном, шедшим из России
Как уточнил источник РИА «Новости», одним из судов был 122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH, перевозивший пшеницу. Он шел из украинского порта Измаил в Валенсию. Вторым был сухогруз ASOMATOS длиной в 169 метров, который с зерном на борту шел из порта Кавказ в России в израильский Ашдод.
Первое судно ходит под флагом Коморских островов, второе – под флагом Панамы.
По данным источника, в результате происшествия судна получили материальный ущерб, однако никто не пострадал. Также не зафиксировано экологического ущерба.
Как сообщили в Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков, ASOMATOS перевозил 25 тыс. тонн зерна. На судне находился 21 член экипажа, россиян среди них нет. Большинство – индонезийцы (14 человек), пятеро являются гражданами Египта, двое – Румынии, один грек.
Путин: Израиль имеет право на защиту, но нужно создание независимой Палестины
Целью мирных переговоров, по словам Путина, «должна стать реализация ооновской формулы «двух государств», предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем». Израиль, как отметил президент, «подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование». Глава государства добавил, что «нужно озаботиться решением этого вопроса мирными средствами», передает ТАСС.
«В данной ситуации, в данном месте, мне кажется, альтернативы [двум независимым государствам] просто не существует», – добавил российский лидер.
Беспрецедентное обострение палестино-израильского конфликта стало масштабной трагедией для израильтян и палестинцев, сказал Путин. «То, что случилось, та масштабная трагедия, которую сейчас переживают израильтяне и палестинцы, стала прямым результатом провальной политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке», – подчеркнул глава государства.
Путин также заявил, что проведение наземной операции Израиля в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон, потери мирного населения будут неприемлемые.
Сенатор Долгов: Запад ставит Россию в один ряд с ХАМАС, чтобы переложить вину за конфликт
«Заявление замглавы Еврокомиссии о том, что Турция должна сделать выбор между НАТО и Россией с ХАМАС направлено на решение нескольких задач. Во-первых, эти слова призваны разрушить связи между Москвой и Анкарой. Эрдоган, несмотря на наличие некоторых разногласий с Россией, стремится развивать с нами взаимовыгодные отношения. Это не нравится США и ЕС», – сказал сенатор Константин Долгов.
«Вторая задача – искажение позиции Москвы по палестино-израильскому конфликту. Западные страны пытаются переложить вину за эскалацию на Россию. Однако именно Европа бесконтрольно посылала деньги палестинским организациям. Не исключено, что часть этих средств уходила экстремистам», – отмечает собеседник.
«Россия выступает за мир на Ближнем Востоке. Безусловно, мы осуждаем терроризм, но считаем, что отвечать на него масштабными бомбардировками сектора Газа – не выход. Это будет только множить круг ненависти между сторонами конфликта. Поэтому необходимо политическое урегулирование ситуации», – подчеркивает он.
«Россия может и должна сыграть важную роль в урегулировании конфликта. Также в ситуацию необходимо вмешаться ООН. США и Европа также могли бы поучаствовать в мирном процессе, но пока не хотят этого делать. Вместо этого они искажают нашу позицию. Но у них ничего не выйдет. Среди палестинцев и израильтян много здравомыслящих людей, которые видят реальную точку зрения Москвы», – резюмировал Долгов.
Ранее замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что Турция должна выбрать, находится ли она на стороне ЕС и НАТО или же на стороне России, Ирана и палестинского движения ХАМАС.
Он сказал, что после эскалации палестино-израильского конфликта страны ЕС «единогласно признали право Израиля на самооборону», а также «осудили террористическую атаку». Поэтому Турция должна выбрать на какой стороне истории она хочет быть. «С нами – с Европейским союзом, НАТО, нашими ценностями, моралью Запада – или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и «Хезболлой», – отмечает Схинас.
По его словам, «ответ должен быть совершенно ясным». Он также подверг Турцию критике за отказ ввести санкции против России. При этом он подчеркнул, что Турция остается ключевым партнером для стабильности в Европе и регионе Восточного Средиземноморья в сферах иммиграции и торговли.
Напомним, ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подчеркнули, что Израиль и Палестина должны незамедлительно прекратить огонь. Кроме того, страны готовы содействовать возобновлению мирных переговоров сторонами конфликта.
Позже турецкий лидер отмечал, что против сектора Газа идет непропорциональное применение силы, лишенное какого-либо морального обоснования. Такие действия, по словам Эрдогана, могут привести Израиль в совершенно нежелательное для него место на мировой арене.
Президент Турции заявил, что конфликт ведется постыдными методами и больше напоминает не войну, а массовое убийство. Анкара считает неправильными какие-либо действия против гражданского населения. «Мы считаем, у войны также есть мораль, и стороны должны ее соблюдать. К сожалению, этот принцип грубо нарушается в конфликтах в Израиле и секторе Газа», – подчеркнул Эрдоган.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил позицию России в палестино-израильском конфликте. Он отметил, что Москва придерживается сбалансированного подхода и сохраняет равную дистанцию к обеим сторонам. По его словам, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но также нельзя забывать, что является предтечей сложившейся ситуации.
Песков также напомнил, что у России есть давние исторические связи и с палестинцами, и с израильтянами. С Израилем Россию объединяют миллионы соотечественников, которые переехали в эту страну, и забота о безопасности этих людей.
Израильская армия провела рейды по поиску заложников в секторе Газа
В ходе рейдов ЦАХАЛ обзавелась доказательствами, которые могут помочь найти заложников, говорится в сообщении армии Израиля в ее Telegram-канале, передает РИА «Новости». Отмечается, что это не является началом наземной операции.
Также сообщается, что солдаты израильской армии «нейтрализовали ячейку террористов и инфраструктуру, расположенную в районе, в том числе ячейку ХАМАС, которая выпускала противотанковые ракеты по территории Израиля».
Ранее военное крыло ХАМАС «Бригада Изз Ад-Дина аль-Кассама» заявило о гибели 13 заложников при ударах Израиля по сектору Газа.
Самолеты сейчас находятся в зоне ответственности Центрального командования США, чтобы усилить воздушные операции на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ранее в восточную часть Средиземного моря прибыл американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой. Также сообщалось, что США могут отправить еще один авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» к побережью Израиля.
По данным СМИ, в ходе рейдов, проведенных в секторе Газа за последние 24 часа, ЦАХАЛ обнаружила тела пропавших без вести израильтян. Также говорится об обнаружении предметов, которые «могут помочь в освобождении израильтян», передает РИА «Новости».
О проведении локальных рейдов с участием бронетехники по поиску заложников сообщалось в пятницу.
Ранее посольство России сообщало о пропавших без вести в Израиле 12 россиянах.
В посольстве заявили, что число погибших граждан Российской Федерации продолжает расти, по состоянию на 14:00 13 октября в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся 12 российских граждан, передает ТАСС.
Посольство России в Израиле отметило, что получает сведения, связанные с проверкой заявлений в отношении граждан России в оперативном режиме благодаря налаженному прямому контакту взаимодействия между главным штабом полиции Израиля и МВД России.
Ранее стало известно, что уроженец Волгограда Дмитрий Решетников, который служил в израильской армии, погиб в ходе боев в Израиле. До этого сообщалось о четырех погибших россиянах в результате нападения ХАМАС на Израиль.
Как пишет Bild со ссылкой на рассылку еврейской общины, евреям нужно быть внимательнее и вести себя неприметно, а также следует избегать пропалестинских демонстраций и не носить открыто израильские или еврейские символы, передает РИА «Новости».
Ранее СНБ и МИД Израиля призвали израильских граждан, проживающих за границей, проявить особую осторожность из-за угроз палестинского движения ХАМАС устроить «день гнева» против евреев по всему миру. В ведомствах посоветовали гражданам за границей «быть бдительными, держаться подальше от демонстраций и протестов».
Напомним, что после атаки ХАМАС на Израиль в Берлине прошло несколько демонстраций в поддержку боевиков радикального палестинского движения. В среду суд немецкой столицы запретил проведение в городе пропалестинских демонстраций.
Канцлер Германии Олаф Шольц осудил пропалестинские демонстрации в Германии, на которых звучали антисемитские призывы, и пообещал, что власти будут жестко пресекать любые правонарушения.
«Интересно, какой была бы их реакция на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов?» – поинтересовался он в своем Telegram-канале.
Между тем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал требование Израиля к жителям Газы «абсолютно нереалистичным».
Движение ХАМАС в свою очередь призывало жителей сектора Газа игнорировать требование Израиля.
Группировка «Бригады Из эд-Дина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом ХАМАС, заявила, что бригады аль-Кассама атаковали ракетой «Аяш 250» штаб северного военного округа армии Израиля в городе Цфат, передает ТАСС.
Ранее ХАМАС заявил о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион.