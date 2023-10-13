В Кремле назвали причину рекордного роста экономики Армении

Песков: Высокий рост экономики Армении связан с интеграцией со странами СНГ

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Песков, СНГ сохраняет свою актуальность. По его словам, ни одна страна в мире не может сравниться с Арменией по темпам роста экономики. Представитель Кремля предположил, что в Армении на данный момент 15%, передает ТАСС.

Песков уточнил, что «в лучшие времена только Китай такое демонстрировал». «Вы думаете, это просто так? Нет, это продукты интеграции», – выразил уверенность он.

По его мнению, Россия продолжает диалог с Арменией, несмотря на то что премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на саммит СНГ в Бишкек. Песков подчеркнул, что у Пашиняна могут быть свои причины на это, но Москва с уважением к этому относится. Армения была, есть и будет российским союзником и соседом, страной, с которой Россию объединяют общая история и общее будущее, заключил он.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения и Россия находятся на сложном этапе отношений, но Ереван не меняет внешнеполитического вектора.