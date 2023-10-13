Песков: Молдавия «переняла бациллу Украины»

Tекст: Вера Басилая

Песков в ответ на вопрос, нужны ли в СНГ номинальные члены, заявил, что объединение заинтересовано в участии этих стран. Он отметил, что Молдавия переняла на себя бациллу Украины «или-или» и считает участие в СНГ противоречащим интересам страны, передает ТАСС.

«Разумный человек делает «и-и», а они – «или-или», – подчеркнул Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Молдавия утрачивает идентичность по выбору властей, помешать этому не может никто, кроме народа.