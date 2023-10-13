  • Новость часаПосольство России заявило о пропавших без вести в Израиле 12 россиянах
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Куда заведет Россию новая приватизация

    Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Польша останется «бастионом» против России при любой власти

    Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.

    5 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА стал спортивным позорищем

    Российскому футболу придется и дальше вариться в собственном соку. А это, кстати, получается довольно неплохо, учитывая количество молодых игроков, которые постоянно появляются в стартовых составах клубов Российской премьер-лиги.

    11 комментариев
    13 октября 2023, 15:50

    ВС России поразили ЗРК С-300 и пусковую установку «Точка-У» ВСУ

    Минобороны: ВС России за неделю поразили ЗРК С-300 и пусковую установку «Точка-У» ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил (ВС) России поразили за неделю украинский штурмовик Су-25, зенитный ракетный комплекс С-300, пусковую установку системы «Точка-У» и две радиолокационные станции СТ-68У, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что штурмовик Су-25 воздушных сил Украины был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области.

    Кроме того, пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У» поражена в районе населенного пункта Пересечное Харьковской области, зенитный ракетный комплекс С-300 в районе города Николаев, а также две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68У в районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области, говорится в сообщении.

    Российскими силами уничтожены склады авиационных средств поражения в населенном пункте Дубиевка Черкасской области и Прилуки Черниговской области, а также хранилища авиационного топлива на аэродромах: «Озерное» в районе города Житомир и «Миргород» в Полтавской области.

    Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Помимо этого, средствами ПВО за неделю перехвачено 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган», семь управляемых авиационных бомб JDAM, 12 противорадиолокационных ракет HARM и две противокорабельные ракеты «Нептун». Кроме того, уничтожены 218 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7 тыс. 790 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 тыс. 546 танков и других боевых бронированных машин, 1 тыс. 163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 тыс. 753 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14 тыс. 143 единицы специальной военной автомобильной техники», – сообщило Минобороны.

    Ранее в Сети появились кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге приблизительно в 70 км от линии фронта.

    12 октября 2023, 17:20
    СМИ: Зеленский выступил с «отчаянным обращением» к Западу

    Politico: Зеленский выступил с «отчаянным обращением» к странам НАТО

    СМИ: Зеленский выступил с «отчаянным обращением» к Западу
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе в среду, пишет газета Politico.

    «Появление Зеленского стало неожиданностью на встрече уровня министров, но в условиях, когда Украина сталкивается с возобновлением российского наступления на востоке (...), Киев отчаянно пытается увеличить поставки западного оружия и боеприпасов», – пишет Politico, передают «Известия».

    Украинский лидер обнаружил, что Европа не полностью сфокусирована на Украине из-за эскалации конфликта Израиля и Палестины, при этом он настаивал, чтобы Иерусалим не вытеснил Киев из поля зрения, отмечает газета.

    По информации издания, министр обороны США Ллойд Остин заверил Зеленского в способности Запада поддерживать и Израиль, и Украину. Отмечается, что Киеву был дан ряд обещаний на тему военных поставок, однако внимание НАТО все больше уделяется ситуации на Ближнем Востоке.

    Ранее в Кремле заявили, что Зеленский «начинает надоедать» Западу.

    Коментарии (34)
    12 октября 2023, 19:40
    Вернувшихся в Россию известных релокантов решили проверить на дискредитацию армии

    Госдума поручила проверить релокантов на дискредитацию армии и руководства России

    Вернувшихся в Россию известных релокантов решили проверить на дискредитацию армии
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума приняла поручение о проверке уехавших из России, а потом вернувшихся релокантов на дискредитацию армии и руководства России, заявил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

    Парламентарий заявил в своем Telegram-канале, что в списке на проверку оказались артисты, бизнесмены, блогеры, которые ранее уехали и поливали грязью Россию, а теперь возвращаются и не несут никакого наказания за свои слова и поступки. По его предложению, проверят также и сына председателя правительства Самарской области Юрия Кудряшова, известного своими антироссийскими заявлениями.

    Ранее сообщалось, что проживающий в Британии российский миллиардер Михаил Фридман якобы покинул страну и появился в Москве.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшим Россию релокантам, которые совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму», по возвращении на Родину «обеспечен Магадан». Позже Володин заявил, что релоканты в ряде случаев могут подпасть под статью о госизмене, и предложил размещать их не в Магадане, а там, «где нет лета», на рудниках.

    Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что с теми релокантами, которые поддержали Киев, нам не по пути, остальных Родина ждет.

    Коментарии (53)
    12 октября 2023, 19:48
    В Сети появились кадры уничтоженного узла снабжения ВСУ в Очеретино
    В Сети появились кадры уничтоженного узла снабжения ВСУ в Очеретино
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Опубликованы кадры уничтоженной ВС России железнодорожной станции Очеретино, которую ВСУ использовали как узел снабжения гарнизона в Авдеевке в ДНР.

    В Очеретино во время авианалета уничтожен железнодорожный узел и сразу несколько автоколонн с украинскими боевиками и вооружением, которые ВСУ спешно пытались перебросить к передовой.

    На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как выглядит железнодорожная станция Очеретино, которая использовалась ВСУ как узел снабжения своего гарнизона в Авдеевке.

    Ранее в Минобороны сообщили, что продвижению российских войск на Донецком направлении помог сосредоточенный огневой удар по ВСУ у населенных пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино, Новокалиново.

    Напомним, один из ключевых укрепрайонов ВСУ – Авдеевская промышленная агломерация под Донецком – внезапно оказался под угрозой окружения российскими войсками.

    Коментарии (10)
    12 октября 2023, 17:36
    Медведев назвал число поступивших на контракт и добровольцев в ВС России
    Медведев назвал число поступивших на контракт и добровольцев в ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С начала года на контрактную службу в российские Вооруженные силы принято свыше 357 тыс. человек, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    С 1 января по 12 октября в интересах объединенной группировки войск принято более 357 тыс. человек, сказал Медведев со ссылкой на данные Минобороны, передает ТАСС.

    Он пояснил, что речь идет о тех, кто пребывает в запасе, о тех, кто заключил контракт, и о тех, кто пришел служить как доброволец.

    В конце сентября Медведев сообщал, что на контрактную службу в ВС России поступило 325 тыс. человек.

    Коментарии (24)
    13 октября 2023, 12:56
    Эксперт оценил заявление Киева о создании ракет дальностью 1 тыс. км

    Военный эксперт Сивков: Украина выдает за собственную разработку полученные от Запада дальнобойные ракеты

    Эксперт оценил заявление Киева о создании ракет дальностью 1 тыс. км
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина не сможет наладить серийное производство дальнобойных ракет. Скорее всего, ВСУ дождутся поставок этих снарядов со стороны западных государств, а затем выдадут их за свои собственные. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее на Украине заявили о наличии «отработанных экспериментальных образцов» боеприпасов с дальностью полета до одной тыс. км.

    «Из слов Подоляка не понятно, о каких именно ракетах идет речь. Если Украина решила увеличить дальность имеющихся баллистических снарядов, то достичь этого можно через наращивание их массы. В принципе, реализовать это относительно нетрудно», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «Однако если речь идет о крылатых ракетах, то создать их гораздо труднее. Тем не менее, на Украине оставались самолеты Ту-160, которые были способны запускать подобные ракеты. Теоретически, у ВСУ могли сохраниться некоторые советские образцы, из которых вполне реально соорудить нечто новое», – отмечает эксперт.

    «К тому же Подоляк говорит об экспериментальных образцах. На то, чтобы превратить это в серийные модели, уйдет немало времени. Современные ракеты должны быть оснащены качественными системами наведения. Сомневаюсь, что Украина в состоянии самостоятельно произвести их. Скорее всего, этим заявлением офис Зеленского попросту пытается намекнуть западным странам на необходимость увеличения финансирования ВСУ», – считает Сивков.

    «Нельзя исключать и того, что Подоляк начал выстраивать фундамент под передачу Украине дальнобойных ракет. Логика проста: США или государства ЕС направят союзнику новейшие снаряды, способные преодолевать расстояние в тысячу км, а в новостях нам расскажут о запусках боеприпасов украинского производства», – уточняет собеседник.

    «Если у противника появятся столь мощные ракеты, то, разумеется, это будет представлять существенную угрозу для безопасности России. В частности, перед ВСУ откроются возможности нанесения мощных ударов далеко вглубь страны. Вместе с тем, я уверен, что наши системы ПВО готовы к отражению любой угрозы», – резюмирует Сивков.

    Ранее на Украине заявили о наличии «отработанных экспериментальных образцов» боеприпасов с дальностью полета 750 – одна тыс. км. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, ВСУ нуждается «не только в производстве дронов, но и в ракетном производстве». Он отметил, что страна могла бы добиться паритета в вооружении с Россией.

    Однако Подоляк подчеркнул, что это может быть достигнуто только при условии получения инвестиций из западных стран. Он также признал, что Украине не удастся сделать «за полгода, например, тысячу ракет или две». Тем не менее, по его мнению, власти государства «над этим работают».

    Напомним, Владимир Зеленский уже сообщал об успешном применении ВСУ оружия с дальностью 700 км. При этом он подчеркивал, что речь идет об образцах непосредственно украинского производства. Тогда военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что противник, скорее всего, имеет в виду новые БПЛА. Он также отметил, что страна не в состоянии создавать «самые ценные запчасти» беспилотников и занимается исключительно сборкой дронов.

    В настоящий момент некоторые западные страны сообщают о готовности передать ВСУ дальнобойные ракеты. Так, президент США Джо Байден говорил об отправке на Украину снарядов ATACMS, способных преодолевать расстояние в 300 км. В свою очередь, правительство Германии заявляло о намерении «в ближайшее время» сообщить о возможности поставить боеприпасы Taurus.

    Коментарии (18)
    13 октября 2023, 00:47
    Киев похвастался экспериментальными ракетами дальностью 1 тыс. км
    Киев похвастался экспериментальными ракетами дальностью 1 тыс. км
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что у Киева якобы имеются «отработанные экспериментальные образцы» ракет с дальностью полета 750 км – 1 тыс. км.

    Подоляк заявил, что Украине требуется «не только производство дронов, но и ракетное производство». Он считает, что Украина могла бы добиться паритета в вооружении с Россией, если сможет масштабировать производства и получить инвестиции Запада. При этом Подоляк признал, что Украине не сделать «за полгода, например, тысячу ракет или 2 тыс. ракет». Однако, по его словам, Украина «инвестирует в это все», а власти страны «над этим работают», передает ТАСС.

    Напомним, Украина пытается получить от Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus (500 км), а от США – ATACMS (300 км). При этом Владимир Зеленский заявил, что ВСУ успешно применили произведенное на Украине дальнобойное оружие, предназначенное для поражения целей на расстоянии 700 км. Вероятно, речь идет о БПЛА, которые только собираются на Украине, причем на западные средства.

    Коментарии (23)
    12 октября 2023, 16:56
    Дочь журналиста Sputnik погибла при ударе по Белгороду
    Дочь журналиста Sputnik погибла при ударе по Белгороду
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе удара украинского беспилотника по Белгороду погибла четырехлетняя дочь журналиста Sputnik Хайбара Акифи, он сам и его супруга получили ранения, сообщил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

    Акифи получил тяжелое ранение, он находится в реанимации, его супруга Олеся также ранена, их четырехлетняя дочь погибла, сказал Киселев, передает РИА «Новости».

    Акифи 29 лет, он сотрудник афганской редакции Sputnik, его супруга – сотрудница БГТУ имени Шухова, кандидат филологических наук. Источник сообщил, что супруги приехали навестить пожилых родственников в регион.

    В министерстве здравоохранения сообщили, что сам журналист в тяжелом состоянии, врачи пытаются спасти ему жизнь. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила, что он находится в коме. Его супруга в реанимации после операции.

    Коментарии (14)
    13 октября 2023, 08:54
    В США назвали уникальные возможности российского Су-57

    Military Watch: Истребитель Су-57 превосходит зарубежные аналоги по мощи

    В США назвали уникальные возможности российского Су-57
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский истребитель пятого поколения Су-57 выделяется в своем поколении, обладая не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях в реальных боях, но также высокой дальностью стрельбы наряду с широким арсеналом дальнобойных ракет, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Military Watch говорится, что одно из важнейших преимуществ российского истребителя заключается в возможности использовать ракету Р-37М, которая показала высокую эффективность в ходе спецоперации на Украине. Благодаря ей Су-57, по данным издания, способен поражать воздушные цели на дистанции в два раза большей, чем его аналоги из США или Китая, передает РИА «Новости».

    Еще одним выдающимся качеством российского истребителя журнал называет высокое разнообразие и дальность применяемых им ракет класса «воздух–земля». Кроме того, самолеты смогут применять и уменьшенную версию гиперзвуковой ракеты «Кинжал», говорится в публикации.

    Особо отмечается, что Су-57 – это единственный в мире истребитель пятого поколения, участвовавший в реальных воздушных боях.

    В конце сентября ОАК передала Минобороны очередные серийные самолеты Су-57 и Су-35С, которые произвел Комсомольский-на-Амуре авиационный завод.

    Коментарии (11)
    13 октября 2023, 05:53
    ПАСЕ приняла резолюцию о признании «голодомора» геноцидом

    Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за признание «голодомора» геноцидом

    Tекст: Антон Антонов

    Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании так называемого голодомора на Украине 1932–1933 годов геноцидом, сообщают информационные агентства.

    За признание проголосовали 73 парламентария, против – один, передает РИА «Новости».

    Комментируя решение ПАСЕ, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил: «Еще хоть у кого-нибудь остались вопросы, почему мы не в ПАСЕ?». По его словам, прежде ПАСЕ «была по большей части антироссийской», но сейчас она «превратилась в антиисторическую» и «античеловеческую». При этом жителям Европы приходится теперь «содержать сразу два «европарламента» с одной повесткой, одной идеологией и полным отсутствием не только демократического разнообразия, но уже и здравого смысла», сказал он. Косачев заявил, что «идея объединения Европы почила в бозе», передает ТАСС.

    Напомним, «голодомором» на Украине называют голод в 1932–1933 годах. В Москве подчеркивали, что сильнейший голод, разразившийся в 30-е годы, затронул многие народы, проживавшие на территории СССР, и попытки представить эти события, как геноцид украинского народа, не имеют ничего общего с историческими фактами.


    Коментарии (30)
    13 октября 2023, 13:37
    На Западе высоко оценили скорость российского танкостроения
    На Западе высоко оценили скорость российского танкостроения
    @ Марина Молдавская/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные обозреватели проанализировали данные украинской стороны о якобы увеличении случаев поражения новейших танков Т-90М на фронте. Однако, как объяснили западные эксперты, для киевского режима это не повод для радости.

    Украинская сторона насчитала, что Россия по состоянию на середину сентября якобы лишилась на поле боя 40 единиц Т-90М. «Хотя, на первый взгляд, это может показаться недостатком для ВС РФ и преимуществом для ВСУ, ситуация далека от однозначной. Рост потерь Т-90 на самом деле соответствует росту числа этих танков, поставляемых на линию фронта. По сути, Россия теряет больше ОБТ Т-90, потому что ей есть что терять», – говорится в статье World Defence News, содержание которой приводит «Военное обозрение».

    Предположительные потери, как считают авторы публикации, являются ожидаемым риском при увеличении развертывания техники.

    «Для Украины ситуация более серьезная. Неспособность производить новые танки делает их зависимыми от иностранной помощи, которая является ограниченной», – пишет западное издание.

    Так, завод имени Малышева в Харькове, являясь главным танковым предприятием Украины, не производил новых танков уже три десятилетия. Вместо этого он занят восстановлением и модернизацией старых танков советской эпохи. Да и удары по нему наносились уже несколько раз.

    «Для сравнения: Россия потенциально в состоянии произвести за шесть месяцев достаточно новых танков Т-90МС, чтобы превзойти все имеющиеся на Украине современные западные ОБТ», – делает вывод автор.

    Ранее китайские СМИ восхитились российским «летающим» танком.

    Коментарии (6)
    12 октября 2023, 22:19
    На Арестовича завели уголовное дело на Украине

    Депутат Рады Совсун рассказала об уголовном деле против Арестовича на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В отношении экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в России в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД России в розыск по уголовной статье) открыто уголовное дело, сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун.

    Совсун сообщила, что ей был передан «ответ от полиции о начале досудебного расследования», а также «ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру», передает ТАСС.

    Совсун подала жалобу в отношении экс-советника офиса президента Украины, поскольку на его закрытых «психологических семинарах» он, по словам депутата, назвал женщин «существами, которых хочется душить».

    Как заявила Совсун, обвинение могут выдвинуть по статье 300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию).

    В мае Арестович попал в российский список террористов и экстремистов, а в октябре был объявлен в России в розыск. В начале года он покинул пост советника главы офиса президента Украины после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты. После отставки призывал сменить президента Украины.

    Коментарии (5)
    13 октября 2023, 13:03
    Российские десантники сожгли два танка и БМП с пехотой ВСУ под Артемовском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет ПТРК «Фагот» ВДВ уничтожил два украинских танка и американскую БМП Bradley с пехотой ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Как рассказал боец расчета с позывным «Бурят», при выполнении задачи были уничтожены два танка противника и Bradley, также были потери в пехоте противника, передает ТАСС.

    В Минобороны добавили, что расчет ПТРК также уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в лесной посадке под Артемовском.

    Ранее в плен под Артемовском сдались двое десантников 77-й бригады ВСУ.

    Коментарии (0)
    13 октября 2023, 13:40
    В Мраморном море столкнулись сухогрузы из России и с Украины

    Сухогруз с зерном с Украины столкнулся в Мраморном море с судном, шедшим из России

    Tекст: Ольга Никитина

    В Мраморном море в Турции произошло столкновение двух сухогрузов с зерном, сообщили в генеральном управлении береговой охраны страны.

    Как уточнил источник РИА «Новости», одним из судов был 122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH, перевозивший пшеницу. Он шел из украинского порта Измаил в Валенсию. Вторым был сухогруз ASOMATOS длиной в 169 метров, который с зерном на борту шел из порта Кавказ в России в израильский Ашдод.

    Первое судно ходит под флагом Коморских островов, второе – под флагом Панамы.

    По данным источника, в результате происшествия судна получили материальный ущерб, однако никто не пострадал. Также не зафиксировано экологического ущерба.

    Как сообщили в Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков, ASOMATOS перевозил 25 тыс. тонн зерна. На судне находился 21 член экипажа, россиян среди них нет. Большинство – индонезийцы (14 человек), пятеро являются гражданами Египта, двое – Румынии, один грек.

    Коментарии (7)
    13 октября 2023, 10:07
    На Западе объяснили появление Зеленского на встрече, которая ему «не по рангу»

    El Mundo: Зеленский испугался, что США переключатся на помощь Израилю

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение Владимира Зеленского лично посетить заседание министров обороны стран – членов НАТО, в котором должны принимать участие те, кто ниже его по рангу, объясняется страхом президента Украины, что США переключат свое внимание на Израиль, пишут западные СМИ.

    «Странность заключается в том, что он (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) покинул страну ради того, что, как правило, делают те, кто ниже его по рангу», – передает канал «360» сообщение испанского издания El Mundo.

    Киев в последнее время охвачен беспокойством, что в центре внимания всего мира, в том числе США, окажется не Украина, а Израиль и надвигающаяся война на Ближнем Востоке, пишет газета.

    Газета Politico назвала ранее приезд Зеленского на встречу глав Минобороны стран НАТО «отчаянным шагом».

    Коментарии (2)
    13 октября 2023, 14:28
    Украинский «Шахтер» подтвердил побег «пророссийского» футболиста Роспутько

    Tекст: Вера Басилая

    Футболист молодежной команды Александр Роспутько не вернулся в расположение клуба после матча против бельгийского «Антверпена», он не явился на посадку в самолет, сообщил украинский «Шахтер» порталу «UA – Футбол».

    В клубе заявили, что игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет, информации о том, куда он пропал нет, передает ТАСС.

    В «Шахтере» отметили, что клуб обратился к Роспутько с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды, в противном случае с ним расторгнут контракт по его вине.

    Ранее RT со ссылкой на портал Sport.ua сообщил, что Роспутько мог отправиться в Россию через Стамбул из-за якобы пророссийских взглядов футболиста из-за чего у него случались конфликты с одноклубниками. Он родился в городе Горловке в ДНР.

    По другой версии, причиной исчезновения стало нежелание игрока продлевать контракт с командой из-за плохих условий.

    Коментарии (2)
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    Для удара по Байдену Кеннеди придется предать отца

    Роберт Кеннеди – младший, пообещавший завершить конфликт на Украине за 100 дней и «на лучших условиях», заявил об участии в президентских выборах США в качестве независимого кандидата. По сути, это объявление войны его однопартийцу – президенту Джо Байдену, а итоги этой войны грозят стать для Байдена плачевными. Подробности

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    Зачем Россия и Киргизия объединили системы ПВО

    Киргизия ратифицировала соглашение о региональной системе ПВО с Россией. Рядом с авиабазой Кант будет выделен участок для размещения войск и техники. В Бишкеке говорят, что тем самым подтвердили приверженность к укреплению стратегических отношений с Москвой. В чем еще заключаются особенности этого соглашения и какие преимущества оно дает России? Подробности

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    Наследие КПСС все еще мстит литовской элите

    Давно ушедшая в историю структура внезапно взбудоражила литовских парламентариев. Сейм страны принял закон о том, чтобы кандидаты в депутаты теперь публично обозначали свое членство в КПСС. Почему это именно сейчас стало в Литве столь актуально и как былые разоблачения в связях с КГБ и компартией ранее потрясали литовское общество? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Путин летит в Китай. Главное

      Определена дата визита президента России Владимира Путина в КНР: по приглашению председателя Си Цзиньпина он посетит форум «Один пояс – один путь», который пройдет в Пекине 17-18 октября. Что это за форум? И чего можно ждать от этого визита?

    • Авдеевка. Главный фронт СВО

      У президента Украины Владимира Зеленского явно началась черная полоса. Вдобавок к проблемам с финансированием и к обострению ближневосточного конфликта, который оттягивает от Украины ресурсы, случилось самое для него страшное: посыпался фронт в Донбассе. ВС РФ близки к успеху, которого давно ждали: к освобождению Авдеевки.

    • Зеленскому не повезло с войной в Израиле

      Резкое обострение арабо-израильского конфликта стало полной неожиданностью для многих. Но для властей Украины эта бойня может иметь особенно неприятные последствия, несмотря на географическую удаленность от Ближнего Востока. На это есть три причины.

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