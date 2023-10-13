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ВС России поразили ЗРК С-300 и пусковую установку «Точка-У» ВСУ
Минобороны: ВС России за неделю поразили ЗРК С-300 и пусковую установку «Точка-У» ВСУ
Авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил (ВС) России поразили за неделю украинский штурмовик Су-25, зенитный ракетный комплекс С-300, пусковую установку системы «Точка-У» и две радиолокационные станции СТ-68У, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что штурмовик Су-25 воздушных сил Украины был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области.
Кроме того, пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У» поражена в районе населенного пункта Пересечное Харьковской области, зенитный ракетный комплекс С-300 в районе города Николаев, а также две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68У в районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области, говорится в сообщении.
Российскими силами уничтожены склады авиационных средств поражения в населенном пункте Дубиевка Черкасской области и Прилуки Черниговской области, а также хранилища авиационного топлива на аэродромах: «Озерное» в районе города Житомир и «Миргород» в Полтавской области.
Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
Помимо этого, средствами ПВО за неделю перехвачено 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган», семь управляемых авиационных бомб JDAM, 12 противорадиолокационных ракет HARM и две противокорабельные ракеты «Нептун». Кроме того, уничтожены 218 украинских беспилотных летательных аппаратов.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7 тыс. 790 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 тыс. 546 танков и других боевых бронированных машин, 1 тыс. 163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 тыс. 753 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14 тыс. 143 единицы специальной военной автомобильной техники», – сообщило Минобороны.
Ранее в Сети появились кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге приблизительно в 70 км от линии фронта.