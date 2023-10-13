Автомобиль протаранил остановку в Барнауле, есть пострадавшие

Tекст: Валерия Городецкая

На проспекте Строителей в Барнауле машина въехала в остановку, по предварительной информации, пострадали шесть человек, передает ТАСС.

Предварительно, один из пострадавших в результате ДТП скончался, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Это мужчина 1955 года рождения.

В конце сентября в Москве водитель Mercedes выехал на тротуар и сбил нескольких человек.