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ЧФ провел в Севастополе учения по противоминной и противодиверсионной обороне
Черноморский флот (ЧФ) проводит плановые учения по противоминной и противодиверсионной обороне на внешнем рейде бухты Севастополя, сообщили в отделе информационного обеспечения флота.
Согласно сообщению флота, плановое учение по противоминной и противодиверсионной обороне проводится на внешнем рейде Севастопольской бухты, отработаны задачи по поиску и уничтожению плавающих мин и безэкипажных катеров, передает ТАСС.
Там добавили, что к учению привлекались патрульный корабль «Павел Державин», морские тральщики и противодиверсионные катера, а поисково-спасательное обеспечение осуществляли суда аварийно-спасательного отряда ЧФ.
По окончании учений корабли вернутся в пункт постоянной дислокации.
Ранее российская ПВО отразила воздушную атаку на Севастополь со стороны моря.