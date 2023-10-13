Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.3 комментария
ВС России на Херсонском направлении уничтожили артиллерию ВСУ
Силы России уничтожили на Херсонском направлении скопление машин и артиллерию ВСУ
Соединения группировки «Днепр» за последние сутки уничтожили на Херсонском направлении ангар с автомобилями и артиллерию ВСУ, сообщил представитель оперативных служб Херсонской области.
Как сообщил источник ТАСС, на Херсонском направлении у Тягинки уничтожены гаубица Д-30 вместе с боекомплектом, два 120-мм минометных расчета и боекомплект возле Янтарного, ангар с автомобилями рядом с Чернобаевкой.
Он добавил, что на Каховском направлении под Высоким уничтожена гаубица М777 с боекомплектом, а в островной зоне – позиция ВСУ.
Ранее ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б» на Херсонском направлении.