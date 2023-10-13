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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Польша останется «бастионом» против России при любой власти

    Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА стал спортивным позорищем

    Российскому футболу придется и дальше вариться в собственном соку. А это, кстати, получается довольно неплохо, учитывая количество молодых игроков, которые постоянно появляются в стартовых составах клубов Российской премьер-лиги.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Марионетка Украина стала опасной своим хозяевам

    Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.

    16 комментариев
    13 октября 2023, 09:29

    ВСУ начали возводить новые оборонительные сооружения на Краснолиманском направлении

    Марочко: ВСУ возводят новые оборонительные сооружения на Краснолиманском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевские силовики возводят фортификационные сооружения и укрепляют свои позиции на участке Терны – Торское на Краснолиманском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, на участке Терны – Торское отмечено ведение ВСУ инженерных работ по возведению фортификационных сооружений, а также укреплению позиций готовыми железобетонными конструкциями, передает РИА «Новости».

    Марочко отметил, что работы ведутся круглосуточно, бревна и конструкции доставляются гражданским транспортом.

    Он добавил, что на линии Клещеевка – Курдюмовка ВСУ немного снизили интенсивность артиллерийских обстрелов и начали более тщательно подбирать цели для нанесения удара.

    Эксперт отметил, что ранее на данном участке фронта украинская артиллерия не жалела боеприпасов и вела хаотичные обстрелы на регулярной основе.

    Ранее в пятницу начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении в районе Торского участка и Серебрянского лесничества сорваны и отражены пять атак украинских войск.

    10 октября 2023, 17:38
    В США рассказали, как на Украине погибли инструкторы ВСУ из Британии

    Экс-советник главы Пентагона рассказал, как ВС России ликвидировали инструкторов ВСУ из Британии

    В США рассказали, как на Украине погибли инструкторы ВСУ из Британии
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВС России ликвидировали инструкторов, прибывших сражаться за ВСУ из Британии, сказал он в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

    По словам Макгрегора, Россия следит за происходящим на Украине с помощью систем наблюдения, поэтому ВС России могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар, пишет Газета.ru.

    Так были ликвидированы британские и натовские советники в 48 км от фронта, также были уничтожены несколько сотен солдат ВСУ.

    Макгрегор отметил, что при пересечении границы Украины сразу попадаешь под наблюдение российской разведки.

    Коментарии (27)
    12 октября 2023, 19:40
    Вернувшихся в Россию известных релокантов решили проверить на дискредитацию армии

    Госдума поручила проверить релокантов на дискредитацию армии и руководства России

    Вернувшихся в Россию известных релокантов решили проверить на дискредитацию армии
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума приняла поручение о проверке уехавших из России, а потом вернувшихся релокантов на дискредитацию армии и руководства России, заявил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

    Парламентарий заявил в своем Telegram-канале, что в списке на проверку оказались артисты, бизнесмены, блогеры, которые ранее уехали и поливали грязью Россию, а теперь возвращаются и не несут никакого наказания за свои слова и поступки. По его предложению, проверят также и сына председателя правительства Самарской области Юрия Кудряшова, известного своими антироссийскими заявлениями.

    Ранее сообщалось, что проживающий в Британии российский миллиардер Михаил Фридман якобы покинул страну и появился в Москве.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшим Россию релокантам, которые совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму», по возвращении на Родину «обеспечен Магадан». Позже Володин заявил, что релоканты в ряде случаев могут подпасть под статью о госизмене, и предложил размещать их не в Магадане, а там, «где нет лета», на рудниках.

    Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что с теми релокантами, которые поддержали Киев, нам не по пути, остальных Родина ждет.

    Коментарии (45)
    12 октября 2023, 14:48
    Военный эксперт объяснил отступление ВСУ под Купянском

    Военный эксперт Рожин: Основные сражения под Купянском будут проходить по линии Двуречное – Синьковка – Петропавловка

    Военный эксперт объяснил отступление ВСУ под Купянском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    В связи с обстановкой на Купянском направлении для противника обостряется необходимость обеспечения логистики на восточном берегу Оскола. ВС РФ получают серьезные возможности для продвижения вперед. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Борис Рожин. Ранее ВСУ отошли на вторую линию обороны под Купянском.

    «За последнюю неделю на Купянском направлении противник понес серьезные потери. Это вынудило ВСУ оставить занимаемые позиции и отойти на вторую линию обороны. Происходящее развитие событий позволило российским войскам продвинуться вперед и занять несколько новых опорных точек», – сказал военный эксперт Борис Рожин

    «В настоящий момент украинская армия удерживает территорию по линии Двуречное – Синьковка – Петропавловка. В дальнейшем основные сражения пройдут именно здесь, поскольку ВСУ важно продолжать прикрывать окраины Купянска. Кроме того, у противника возникла острая необходимость обеспечения логистики на восточном берегу Оскола», – подчеркивает собеседник.

    «На этом участке идет активная борьба за коммуникации. Российские войска ведут активное уничтожение мостов и переправ, в то время как украинские силы пытаются оперативно их восстанавливать. Для них это имеет принципиальное значение, поскольку без должных линий логистики сдержать наше наступление к западу от Сватово будет невозможно», – резюмирует Рожин.

    Ранее ВСУ отошли на вторую линию обороны под Купянском. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, большая часть украинских подразделений под натиском российских сил покинула ряд опорных пунктов на участке Синьковка – Петропавловка. Он отметил, что многие формирования противника уже утратили свою боеспособность.

    Марочко подчеркнул, что некоторые подразделения не так давно срочно доукомплектовывались необученным личным составом. Напомним, на Купянском направлении «Западная» группировка ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии отразила 10 контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области, а также Макеевки ЛНР. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале министерства обороны.

    В ведомстве подчеркнули, что подразделения улучшили свое положение по переднему краю. Суточные потери противника в среду составили до 280 человек убитыми и ранеными, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и «Гвоздика». В районе города Волчанск Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов подразделения иностранных наемников.

    Коментарии (5)
    12 октября 2023, 15:00
    ВС РФ нанесли поражение украинским войскам под Урожайным и Новомихайловкой
    ВС РФ нанесли поражение украинским войскам под Урожайным и Новомихайловкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» нанесла поражение украинским подразделениям у Урожайного и Новомихайловки в ДНР, сообщило Минобороны России.

    Поражены живая сила и техника украинских 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад, уточнило министерство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 165 человек, поражены машина РСЗО «Град», американская самоходная гаубица М109 Paladin и САУ «Акация».

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила семь атак украинских штурмовиков 4-й танковой, 14-й, 32-й и 115-й механизированных бригад у Синьковки, Ивановки (Харьковская область) и Макеевки (ЛНР).

    Поражена живая сила и техника 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны у города Купянска и поселка Берестовое (Харьковская область).

    Украинская сторона потеряла до 105 человек, танк, польскую САУ Krab, гаубицу М109 Paladin и также орудие Д-30.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила три атаки украинских штурмовиков 21-й и 67-й механизированных бригад у Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли на этом направлении 55 человек, две бронемашины и две гаубицы Д-30.

    «Южная» группировка на Донецком направлении отразила три атаки ВСУ у Клещеевки и Первомайского (ДНР). Авиация поразила живую силу и технику 10-й горно-штурмовой, 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки (ДНР). ВСУ потеряли до 340 человек, танк и пять бронемашин.

    При контрбатарейной борьбе поражены французская самоходная гаубица Caesar, два орудия Д-20 и гаубица Д-30. У Авдеевки, Орловки и Ласточкино (ДНР) уничтожены три склада боеприпасов.

    На Запорожском направлении отражены две атаки 23-й и 65-й механизированных бригад ВСУ у Работино (Запорожская область). Там украинская сторона потеряла до 30 человек, танк, две боевые бронированные машины, американскую артиллерийскую систему М777, орудие Д-20, и американскую гаубицу М119.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 человек, 11 автомобилей и гаубицу Д-30. Также уничтожены станция РЭБ и склад боеприпасов у города Берислав (Херсонская область).

    Коментарии (11)
    12 октября 2023, 19:48
    В Сети появились кадры уничтоженного узла снабжения ВСУ в Очеретино
    В Сети появились кадры уничтоженного узла снабжения ВСУ в Очеретино
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Опубликованы кадры уничтоженной ВС России железнодорожной станции Очеретино, которую ВСУ использовали как узел снабжения гарнизона в Авдеевке в ДНР.

    В Очеретино во время авианалета уничтожен железнодорожный узел и сразу несколько автоколонн с украинскими боевиками и вооружением, которые ВСУ спешно пытались перебросить к передовой.

    На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как выглядит железнодорожная станция Очеретино, которая использовалась ВСУ как узел снабжения своего гарнизона в Авдеевке.

    Ранее в Минобороны сообщили, что продвижению российских войск на Донецком направлении помог сосредоточенный огневой удар по ВСУ у населенных пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино, Новокалиново.

    Напомним, один из ключевых укрепрайонов ВСУ – Авдеевская промышленная агломерация под Донецком – внезапно оказался под угрозой окружения российскими войсками.

    Коментарии (10)
    10 октября 2023, 23:45
    Опубликованы кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети распространяются кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге приблизительно в 70 км от линии фронта.

    Военкор Андрей Руденко отметил в своем Telegram-канале, что украинский истребитель был уничтожен новым барражирующим боеприпасом с дальностью поражения до 120 км.

    Ранее «Ланцет» поразил украинский МиГ-29 на дальности свыше 80 км благодаря новшествам.

    Коментарии (12)
    11 октября 2023, 15:44
    Российские военные вышли к селу Бердычи северо-западнее Авдеевки
    Российские военные вышли к селу Бердычи северо-западнее Авдеевки
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные подошли к селу Бердычи к северо-западу от Авдеевки, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

    Он уточнил в комментарии РИА «Новости», что контроль этого населенного пункта позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ. При этом Гагин подчеркнул, что к селу Бердычи только вышли, это не значит, что российские военные его взяли.

    По его словам, началась масштабная операция по освобождению Авдеевки. Российские военные планируют взять город в окружение, как это было с Соледаром и Артемовском.

    Накануне Гагин сообщил, что российские военные продвинулись в Авдеевке, были уничтожены как минимум два укрепрайона противника, потери Киева составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными.

    Коментарии (13)
    12 октября 2023, 07:45
    Российские войска вклинились в оборону ВСУ на Донецком направлении

    Российские войска вклинились в оборону ВСУ на 600 м на Донецком направлении

    Российские войска вклинились в оборону ВСУ на Донецком направлении
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска отразили атаки вооруженных сил Украины в районе Клещеевки и смогли вклиниться в оборону противника на Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев.

    Астафьев уточнил, что отражены атаки штурмовых групп пятой штурмовой бригады ВСУ, украинские войска потеряли свыше 15 военнослужащих. В свою очередь, российские войска вклинились в оборону ВСУ на 300–600 м в районе населенных пунктов Марьинка, Водяная, Спорная, Тоненькая, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что продвижению российских войск помог сосредоточенный огневой удар по ВСУ у населенных пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино, Новокалиново. ВСУ потеряли 11 бронетранспортеров MaxxPro, две бронемашины, буксируемые гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, а также миномет 120-го калибра. В результате контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили три крупнокалиберных миномета ВСУ и польскую САУ Krab у населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Ступочки.

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении уничтожены две САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ, американская гаубица М777 и три минометных расчета, а также БМП, пикап и до двух рот живой силы противника, передает ТАСС.

    Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, а расчеты тяжелых огнеметных систем – по украинским опорным пунктам в районе Тимковки.

    Напомним, один из ключевых укрепрайонов ВСУ, авдеевская промышленная агломерация под Донецком, внезапно оказался под угрозой окружения российскими войсками.

    Коментарии (11)
    12 октября 2023, 06:43
    Маленький ребенок погиб из-за атаки украинского БПЛА в Белгороде

    Гладков сообщил о гибели ребенка в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА в Белгороде

    Маленький ребенок погиб из-за атаки украинского БПЛА в Белгороде
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения украинского беспилотника фактически уничтожено два жилых дома, погибли три человека, в том числе маленький ребенок, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Также повреждено несколько жилых домов и автомобилей. Гладков объявил в Telegram, что решено изменить «график проведения нескольких мероприятий в городе».

    Напомним, в Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу, в результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома.

    Коментарии (17)
    11 октября 2023, 05:15
    В США назвали серьезной угрозой для авиации ВСУ новую версию «Ланцета»

    Forbes: Уничтоживший штурмовик Су-25 под Кривым Рогом «Ланцет» стал серьезной угрозой для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезной угрозой из-за новой версии российского дрона «Ланцет», который уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево под Кривым Рогом, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Экс в своей публикации пишет, что это был второй за три недели удар беспилотника по украинскому военному самолету, находящемуся в Долгинцево. Он также отметил возможности новой версии дрона. По его словам,  аэродром Кривой Рог находится в 72,4 км от линии фронта на юге Украины, значит «Ланцет», нанесший удар, представлял собой новый дальнобойный дрон, ведь прежняя версия  была дальностью 40 км, передает РИА «Новости».

    Журналист убежден, что новая версия дрона серьезно угрожает ВВС Украины, а командование ВСУ не извлекло урок из уничтожения украинского МиГ-29 19 сентября.

    Ранее в Сети были опубликованы кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге.

    Коментарии (3)
    10 октября 2023, 14:27
    В США сообщили об увеличении производства в России используемых на Украине Су-34М

    Military Watch: В России увеличили производство успешно используемых на Украине Су-34М

    В США сообщили об увеличении производства в России используемых на Украине Су-34М
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В России увеличили производство успешно задействованных на Украине истребителей Су-34, сообщает американский журнал Military Watch.

    В материале отмечается, что производство российского самолета, способного нести на себе «Кинжалы», увеличилось в четыре раза после успешных миссий на Украине, включая уничтожение американского ЗРК Patriot в мае 2023 года, передает РИА «Новости».

    Также обозреватели заметили, что установка ракет на Су-34 революционизирует возможности истребителей этого класса.

    Накануне входящая в Ростех объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам вторую за год партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.

    Напомним, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова поставил руководству предприятия задачу нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    Коментарии (4)
    11 октября 2023, 01:07
    ВС России выбили ВСУ из десяти опорных пунктов в Запорожской области

    Рогов: ВС России выбили ВСУ из десяти опорных пунктов в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные выбили украинские войска с нескольких позиций на Времевском направлении в Запорожской области, ВСУ потеряли десять опорных пунктов, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он пояснил, что в результате российских контратак на Времевском направлении украинские боевики оставили десять опорных пунктов и бежали. Рогов заявил, что ВС России существенно продвинулись на этом участке фронта, передает РИА «Новости».

    Ранее российская артиллерия поразила пункты дислокации ВСУ, склады вооружения и скопление техники в семи пунктах на Ореховском направлении в Запорожской области.

    Коментарии (4)
    10 октября 2023, 13:29
    Российские войска уничтожили ракетно-артиллерийский склад группировки ВСУ «Херсон»
    Российские войска уничтожили ракетно-артиллерийский склад группировки ВСУ «Херсон»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Херсонской области, сообщило российское министерство обороны.

    Склад уничтожен в районе поселка Давыдов Брод, он принадлежал объединенной группировке ВСУ «Херсон», уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    У поселков Серебрянка (ДНР) и Одаровка (Запорожская область) уничтожены командно-наблюдательные пункты 67-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка украинской национальной гвардии.

    ПВО за сутки уничтожили 19 беспилотников у поселков Романовское, Червоногорка (Запорожская область), Казачьи Лагери, Новая Каховка и Корсунка (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожены: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7668 беспилотников, 441 ЗРК, 12 448 танков и других бронемашин, 1161 машина РСЗО, 6700 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (0)
    12 октября 2023, 14:53
    Посла России вызвали в МИД Чехии из-за «ударов» по селу Гроза

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Праге Александр Змеевский приглашен в четверг в МИД Чехии из-за якобы удара ВС России по украинскому селу Гроза, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на дипведомство.

    В сообщении поясняется, что глава МИД Чехии Ян Липавский через своего заместителя вызвал посла России из-за «российского удара по украинскому населенному пункту Гроза в Харьковской области», передает РИА «Новости».

    Ранее посла России в Вене вызвали в австрийский МИД в связи с обстрелом поселка Гроза в Харьковской области.

    Посла вызывали в связи с обстрелом поселка Гроза в Харьковской области, где, по данным местных властей, в результате взрыва погибли 52 человека.

    До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о произошедшем в поселке Гроза, указывал, что ВС России не наносят ударов по гражданским объектам.

    Коментарии (10)
    12 октября 2023, 02:20
    После атаки украинского БПЛА в Белгороде погибли два человека

    Гладков сообщил о двух погибших в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА в Белгородской области

    После атаки украинского БПЛА в Белгороде погибли два человека
    @ МЧС Белгородской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков сбитого украинского беспилотника погибли мужчина и женщина, под завалами может находиться ребенок, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Тела погибших извлекли из-под завалов в Белгороде. Кроме того, Гладков сообщил в Telegram, что пострадавший мужчина «находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей». Пострадавшая женщина доставлена в больницу в тяжелом состоянии, у нее «перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга». Один жилой дом разрушен полностью, еще два повреждены частично. Повреждения получили три машины.

    Напомним, в Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу, в результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

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    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Путин летит в Китай. Главное

      Определена дата визита президента России Владимира Путина в КНР: по приглашению председателя Си Цзиньпина он посетит форум «Один пояс – один путь», который пройдет в Пекине 17-18 октября. Что это за форум? И чего можно ждать от этого визита?

    • Авдеевка. Главный фронт СВО

      У президента Украины Владимира Зеленского явно началась черная полоса. Вдобавок к проблемам с финансированием и к обострению ближневосточного конфликта, который оттягивает от Украины ресурсы, случилось самое для него страшное: посыпался фронт в Донбассе. ВС РФ близки к успеху, которого давно ждали: к освобождению Авдеевки.

    • Зеленскому не повезло с войной в Израиле

      Резкое обострение арабо-израильского конфликта стало полной неожиданностью для многих. Но для властей Украины эта бойня может иметь особенно неприятные последствия, несмотря на географическую удаленность от Ближнего Востока. На это есть три причины.

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