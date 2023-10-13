Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.0 комментариев
ВСУ начали возводить новые оборонительные сооружения на Краснолиманском направлении
Марочко: ВСУ возводят новые оборонительные сооружения на Краснолиманском направлении
Киевские силовики возводят фортификационные сооружения и укрепляют свои позиции на участке Терны – Торское на Краснолиманском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, на участке Терны – Торское отмечено ведение ВСУ инженерных работ по возведению фортификационных сооружений, а также укреплению позиций готовыми железобетонными конструкциями, передает РИА «Новости».
Марочко отметил, что работы ведутся круглосуточно, бревна и конструкции доставляются гражданским транспортом.
Он добавил, что на линии Клещеевка – Курдюмовка ВСУ немного снизили интенсивность артиллерийских обстрелов и начали более тщательно подбирать цели для нанесения удара.
Эксперт отметил, что ранее на данном участке фронта украинская артиллерия не жалела боеприпасов и вела хаотичные обстрелы на регулярной основе.
Ранее в пятницу начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении в районе Торского участка и Серебрянского лесничества сорваны и отражены пять атак украинских войск.