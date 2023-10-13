ВСУ начали возводить новые оборонительные сооружения на Краснолиманском направлении

Марочко: ВСУ возводят новые оборонительные сооружения на Краснолиманском направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на участке Терны – Торское отмечено ведение ВСУ инженерных работ по возведению фортификационных сооружений, а также укреплению позиций готовыми железобетонными конструкциями, передает РИА «Новости».

Марочко отметил, что работы ведутся круглосуточно, бревна и конструкции доставляются гражданским транспортом.

Он добавил, что на линии Клещеевка – Курдюмовка ВСУ немного снизили интенсивность артиллерийских обстрелов и начали более тщательно подбирать цели для нанесения удара.

Эксперт отметил, что ранее на данном участке фронта украинская артиллерия не жалела боеприпасов и вела хаотичные обстрелы на регулярной основе.

Ранее в пятницу начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении в районе Торского участка и Серебрянского лесничества сорваны и отражены пять атак украинских войск.