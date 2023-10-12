Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.7 комментариев
Зеленский выступил с «отчаянным обращением» к Западу
Politico: Зеленский выступил с «отчаянным обращением» к странам НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе в среду, пишет газета Politico.
«Появление Зеленского стало неожиданностью на встрече уровня министров, но в условиях, когда Украина сталкивается с возобновлением российского наступления на востоке (...), Киев отчаянно пытается увеличить поставки западного оружия и боеприпасов», – пишет Politico, передают «Известия».
Украинский лидер обнаружил, что Европа не полностью сфокусирована на Украине из-за эскалации конфликта Израиля и Палестины, при этом он настаивал, чтобы Иерусалим не вытеснил Киев из поля зрения, отмечает газета.
По информации издания, министр обороны США Ллойд Остин заверил Зеленского в способности Запада поддерживать и Израиль, и Украину. Отмечается, что Киеву был дан ряд обещаний на тему военных поставок, однако внимание НАТО все больше уделяется ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее в Кремле заявили, что Зеленский «начинает надоедать» Западу.