Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.2 комментария
В Кремле заявили, что Зеленский «начинает надоедать» Западу
В Кремле заявили, что Зеленский «начинает надоедать» всем в США и Европе
Президент Украины Владимир Зеленский начинает надоедать всем в США и Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Песков отметил, что Зеленский находится в достаточно сложном положении. По его словам, люди на Западе начинают задаваться вопросом о том, на что украинский президент тратит их деньги, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему США придется выбирать между Израилем и Украиной.