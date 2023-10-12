Эксперты назвали важнейшие черты российской цивилизации

Эксперты объяснили разницу между западным и российским подходом к вопросу цивилизаций

Tекст: Евгений Романов

Цивилизационный подход возник в противовес линейно-универсалистским концепциям социального развития, господствовавшим на Западе. Они гласят, что цивилизация может быть только одна, и она указывает дорогу развития для всего человечества. Об этом напомнил Вардан Багдасарян, профессор кафедры государственной политики МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук.

«Пора прекратить мыслить одномерно. Такое мышление – основа универсализма, а где универсализм – там неравенство. Идея универсального прогресса задавала однополярную систему мироустройства. Претензии на универсальность выводят нас на иерархию народов и культур», – считает Багдасарян.

По его словам, цивилизационный подход, о котором в том числе недавно говорил президент России – это альтернатива колониализму и неоколониализму. Такой подход дает иное понимание международных процессов и направлен против глобализации. «Существование разных цивилизаций означает равенство цивилизационных сообществ, вне зависимости от их ценностей и идеалов», – подчеркнул профессор.

«Основная причина возникновения цивилизационного подхода в западной науке – осознание западной культурой и цивилизацией своей неуниверсальности. Запад уникален, но не универсален. Об этом писал поздний представитель данного подхода Сэмюэль Хантингтон. Западные ценности наталкиваются на серьезные цивилизационные пределы во всех сферах», – напомнил Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Хантингтон, указал политолог, предупреждал: если Запад не осознает свою неуниверсальность и будет навязывать всему миру свою систему ценностей, он может оказаться перед лицом сплочения всех цивилизационных центров против него. «В этом смысле Хантингтон оказался неуслышанным пророком на Западе. Но также неуслышанными пророками в России оказались те мыслители, кто еще в 1990-е годы говорили: если Россия будет продолжать считать себя западной или европейской страной, это приведет к жесткому столкновению России с западным миром», – подчеркнул Межуев.

Любопытно и то, что российские исследования цивилизаций делают акцент не столько на конфликтной парадигме, сколько на сосуществовании и взаимодействии цивилизаций.

«Это видно по тому, что жизненный цикл цивилизаций – зарождение, развитие, расцвет, надлом, уход цивилизаций – связывается с возможностью агрегировать в себе различные видения мира», – считает Игорь Кузнецов, политолог, профессор кафедры истории теории политики МГУ им. М.В. Ломоносова, исполнительный директор Российского общества политологов.

Он добавил, что речь Путина на Валдайском форуме в чем-то перекликалась с его тезисами из Мюнхенской речи 2007 года, тогда российский лидер тоже говорил о необходимости развивать диалог цивилизаций. «Россия не принадлежит ни Западу, ни Востоку. Это самостоятельная цивилизация со всем многообразием взаимоотношений внутри нее. Эти отношения не могут быть сведены ни к одному формату предлагаемых организаций в сфере экономического сотрудничества и безопасности», – считает политолог.

По мнению профессора факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергея Перевезенцева, цивилизационный подход идеалистичен, он предполагает возможность добровольного сосуществования стран и народов. «Идеализм смотрит в будущее, предвидит вещи, не подвластные прагматизму. В истории российской цивилизации ценности всегда играли ведущую роль, они хранятся на протяжении многих столетий, – сказал Перевезенцев. –

Одна из важнейших ценностей – государство. Это не просто институт, а именно ценность, потому что в России без государства жить нельзя».

Профессор также отметил, что этническое и религиозное многообразие – важнейшие черты российской цивилизации. «Это очевидное достоинство и сила хотя бы потому, что все те 200 народов, которые к концу XIX века числились в составе Российской империи, практически сохранились до сегодняшнего дня», – считает доктор исторических наук.

По его словам, русский народ, осваивая новые пространства, не уничтожал иные народы, встречавшиеся на пути. «Были сложности, были войны, тем не менее рецепты были найдены. Другие народы получают возможность сохранять свои особенности», – пояснил эксперт.

«Президент Путин оперирует инструментарием цивилизационного подхода уже много лет – как в вопросах внутренней политики России, так и в сфере международных отношений. Концепция «синергии государств-цивилизаций», выдвинутая Путиным на Валдайском форуме – логичное продолжение этой линии», – считает политолог Александр Рудаков.

«Концепция «синергии государств-цивилизаций» предполагает не только взаимное признание субъектности крупнейшими цивилизационными центрами мира, но и их равноправие. Логическим следствием этого равноправия должен стать осознанный отказ от моноцентризма, от однополярности», – подчеркнул эксперт.