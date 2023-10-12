В Израиле заявили о проникновении тысяч радикалов ХАМАС

Министр Галант: В Израиль проникли тысячи радикалов ХАМАС из сектора Газа

Tекст: Ольга Никитина

«Тысячи террористов пересекли нашу южную границу, запуская при этом тысячи ракет», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны Израиля.

Галант рассказал коллегам из стран – членов НАТО, что лично побывал в районах, подвергшихся нападению боевиков. Он показал министрам кадры с места событий без цензуры, подчеркнув, что подобное с еврейским народом не случалось с 1945 года.

Он сообщил, что более 100 израильтян были похищены, более 1 тыс. человек убиты, пострадали свыше 3 тыс. человек. По территории Израиля выпустили более 5 тыс. ракет, «и счет продолжает увеличиваться», сказал министр.

Израиль, по его словам, полон решимости полностью уничтожить ХАМАС. «Это война за наше будущее. Мы изменим реальность на земле», – пообещал он. При этом Галант считает, что война будет долгой и сложной, однако Израиль «возьмет верх».

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что готовится к наземной операции против движения ХАМАС в секторе Газа. ЦАХАЛ уточнил, что в настоящее время военные ждут политического решения.