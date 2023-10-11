Песков назвал условие для палестино-израильского урегулирования

Песков: Для палестино-израильского урегулирования важно не повторять допущенных ошибок

Tекст: Ольга Никитина

Песков напомнил, что пути мирного урегулирования этой проблемы ищутся уже несколько десятилетий. Он отметил, что в процессе было допущено много ошибок, и нынешняя ситуация проистекает из этих ошибок, передает ТАСС.

Главное, по словам представителя Кремля, «проблемизировать эти ошибки и не повторять их в будущем», чтобы суметь выйти на действительно жизнеспособные договоренности.

Кроме того, Песков высказался за то, чтобы остановить действия террористов и обеспечить потребности населения в Газе, а также остановить непропорциональное использование силы.

Песков заявлял также, что Россия в контексте обострения конфликта между Израилем и Палестиной уделяет максимум внимания судьбе своих граждан.