Утвержден список стран, где можно открыть карту туриста для поездок в Россию

Кабмин утверждает список стран, где можно открыть платежную карту туриста для поездок в Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, созданы условия для запуска карты туриста, чтобы у иностранцев была возможность из-за рубежа открывать счета и уже по приезде в Россию получать пластиковую карту в физическом выражении и осуществлять здесь расчеты, передает ТАСС.

Решетников добавил, что сейчас правительством утверждается перечень из 25 стран, для которых будет доступен этот механизм.

Ранее в Минэкономразвития сообщали, что до конца сентября планируется запустить в пилотном режиме проект «Карта туриста» для расчетов иностранных туристов в России.