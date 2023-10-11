Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.4 комментария
Утвержден список стран, где можно открыть карту туриста для поездок в Россию
Кабмин утверждает список стран, где можно открыть платежную карту туриста для поездок в Россию
Правительство утвердило перечень из 25 стран, для граждан которых будет доступна платежная карта туриста при поездках в Россию, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на пленарной сессии в Госдуме.
По его словам, созданы условия для запуска карты туриста, чтобы у иностранцев была возможность из-за рубежа открывать счета и уже по приезде в Россию получать пластиковую карту в физическом выражении и осуществлять здесь расчеты, передает ТАСС.
Решетников добавил, что сейчас правительством утверждается перечень из 25 стран, для которых будет доступен этот механизм.
Ранее в Минэкономразвития сообщали, что до конца сентября планируется запустить в пилотном режиме проект «Карта туриста» для расчетов иностранных туристов в России.