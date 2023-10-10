Делегация России приняла участие в форуме ООН по управлению интернетом

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе сессии спикеры обсудили само явление «темной сети», распространенные заблуждения о ней и потенциальные угрозы, которые несет ее существование, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Модератором выступила старший эксперт по внешним коммуникациям Центра Алина Устинова.

В начале сессии президент OpenLink Group Милош Йованович отметил, что deep web и dark web – разные понятия, однако в целом речь идет о той части сети, которая не индексирована поисковыми системами. Спикер отметил необходимость повышения уровень систем защиты от нарушений во всем онлайн-пространстве, не ограничиваясь исключительно глубокими слоями сети, так как совершение преступлений не ограничивается даркнетом.

Тему даркнета продолжил программный директор по информационным технологиям в Фонде электронного правительства и управления Интернетом для Африки (EGIGFA) Фифи Абрахам Селби. По его словам, даркнет опасен с точки зрения кибербезопасности, однако пользователи прибегают к нему как к способу сохранить анонимность и неверно оценивают свои риски.

«Основная проблема в том, что пользователи не до конца понимают, как себя защитить от киберугроз. И некоторые из них сознательно прибегают к использованию ПО для доступа в даркнет, чтобы сохранить свою приватность в онлайн-пространстве», – сказал он. В качестве решения проблемы спикер предложил создать более защищенные приложения, чтобы «люди стали доверять выходу в сеть через обычный браузер больше, чем использованию ПО для шифрования».

Молодежный посланник ISOC 2022 года Изаан Кхан подчеркнул, что запрет даркнета – не выход, поскольку это всего лишь технология, и на смену ей придет другая, поэтому необходим баланс между анонимностью, свободой слова и безопасностью. Кроме того, скрытный характер сети и ее участников не означает, что правоохранительные органы бессильны на ее просторах.

«На самом деле, было много успешных случаев правоприменения, которые имели место быть в условиях даркнета. Мы видели закрытие Silk Road и последующих итераций подобных теневых рынков, таких как AlphaBay. Мы видели и другие инструменты правоохранительных органов, такие как разведку по открытым источникам или работу под прикрытием в преступной среде, которые позволили избавиться от неправомерного контента и задержать нарушителей», – отметил Кхан.

Помимо даркнета, на форуме затронули тему использования фейков на примере России, которая регулярно сталкивается с кампаниями по дезинформации.

С соответствующим докладом на сессии «Насколько глубока ваша ложь» выступил руководитель отдела развития стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви, который привел статистику по фейкам с 2021 года. Согласно озвученным цифрам, с 2021 по 2022 год их количество выросло почти вдвое – с 1725 до 3995 дезинформирующих тематик. А в текущем периоде 2023 года уже было обнаружено 3034 темы фейков (данные без учета копий и репостов в соцсетях).