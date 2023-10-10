СМИ сообщили о сложном положении Зеленского из-за сработавшего «плана» Путина

YS: Зеленский оказался в сложном положении из-за «плана» Путина по усталости Запада от Украины

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что угроза срыва военной помощи Украине отрицательно скажется на притязаниях США на мировое лидерство. Авторы публикации заявляют, что на Западе столкнутся со сценарием, когда сбудутся предсказания России о том, что США устанут от Украины и потеряют к ней интерес, передает РИА «Новости».

Журналисты также указывают, что общественность чаще задает вопросы о целесообразности защитить границу Украины, в то время, как США не могут обезопасить свою границу с Мексикой. Также отмечается, что в Киеве процветает коррупция, а американская помощь используется не по назначению.

Ранее в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.



Украинский президент Владимир Зеленский назвал странными голоса в американских политических кругах касательно снижения поддержки Киева.