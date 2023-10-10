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    Сергей Худиев Сергей Худиев Намерением «социального рейтинга» вымощена дорога в ад

    Идея ученых из РГСУ создать тестовую систему социального рейтинга вызвала много резких откликов – и это понятно. «Социальный рейтинг» создает инструменты неконтролируемой и совершенно непрозрачной власти над людьми, которая окажется непонятно в чьих руках.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Глобальный конфликт преследует релокантов

    Разрушение прежних мифов только начинается. И если наши «новые израильтяне» вдруг открыли для себя родину на берегах Средиземного моря, то некоторые израильтяне со стажем могли бы вспомнить, что родина их реальных прадедов находится в России.

    13 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Кто есть Израиль для России

    Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.

    22 комментария
    10 октября 2023, 11:19

    Силы России уничтожили в Херсонской области три лодки ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединения российской группировки «Днепр» на Херсонском направлении уничтожили три лодки ВСУ и расчет 120-мм миномета, сообщил представитель оперативных служб региона.

    Как сообщил источник ТАСС, на Херсонском направлении были уничтожены лодка ВСУ возле Львово, 120-мм минометный расчет с боекомплектом рядом с Никольским, а также две лодки, движущиеся в русле реки Ингулец в направлении Днепра.

    Кроме того, в островной зоне ликвидировано место временной дислокации подразделения ВСУ. На Каховском направлении уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ поблизости от Качкаровки.

    Ранее ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б» на Херсонском направлении.

    8 октября 2023, 15:25
    Украинский пленный назвал самое страшное оружие России
    Украинский пленный назвал самое страшное оружие России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Самое страшное оружие российской армии – «Солнцепек», считает попавший в плен военнослужащий 56-й бригады ВСУ Виталий Мельниченко.

    Он рассказал РИА «Новости», что не попадал под обстрел «Солнцепека», но видел последствия.

    «Нас выводили, а над нашими позициями его запустили», – пояснил Мельниченко.

    Ранее группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским силам на направлении Сватово – Кременная, с собой они принесли ящики боеприпасов.

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    7 октября 2023, 20:54
    СМИ сообщили о сложном положении Зеленского из-за сработавшего «плана» Путина

    YS: Зеленский оказался в сложном положении из-за «плана» Путина по усталости Запада от Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не ошиблась, с самого начала рассчитывая на то, что Запад так или иначе сократит помощь Украине, Владимир Зеленский оказался в ужасном положении, отмечает Yeni Safak.

    Издание пишет, что угроза срыва военной помощи Украине отрицательно скажется на притязаниях США на мировое лидерство. Авторы публикации заявляют, что на Западе столкнутся со сценарием, когда сбудутся предсказания России о том, что США устанут от Украины и потеряют к ней интерес, передает РИА «Новости».

    Журналисты также указывают, что общественность чаще задает вопросы о целесообразности защитить границу Украины, в то время, как США не могут обезопасить свою границу с Мексикой. Также отмечается, что в Киеве процветает коррупция, а американская помощь используется не по назначению.

    Ранее в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

    Украинский президент Владимир Зеленский назвал странными голоса в американских политических кругах касательно снижения поддержки Киева.

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    8 октября 2023, 05:24
    В ДНР сообщили об успешных атаках почти на всех направлениях

    Советник главы ДНР Гагин сообщил об успешных атаках российских войск почти на всех направлениях в республике

    Tекст: Антон Антонов

    В ДНР российские войска «за последние дни и за истекшие сутки» успешно атаковали почти на каждом направлении, сообщил советник главы региона Ян Гагин.

    Гагин заявил, что российские войска «не только отражали наступление противника по всей линии фронта, но и практически на каждом из направлений переходили в контратаку», передает РИА «Новости».

    Также, по его словам, «по всей линии фронта» удары наносили российские артиллерия и авиация. В частности, активно наносились удары на Угледарском и Артемовском направлениях. Кроме того, происходит «активное и вполне успешное» продвижение «на отдельных направлениях, в том числе на Купянском».

    Напомним, российские войска улучшили свое тактическое положение на Южно-Донецком направлении, заняв более десятка опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

    Коментарии (21)
    7 октября 2023, 21:20
    Украинский солдат рассказал о мастерстве российской армии

    Солдат ВСУ Солонько отметил высокое мастерство российской армии

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия пресекает все попытки ВСУ развернуть масштабные боевые действия, мгновенно приспосабливается к любым изменениям на поле боя и мастерски придумывает выход из напряженных ситуаций, рассказал украинский боец Александр Солонько изданию The New voice of Ukraine.

    Солонько рассказал, что на фронте российские беспилотники «Орлан» не дают возможности спрятаться и скрытно перебросить силы и средства ВСУ, а совершить какую-либо атаку или вылазку можно только ночью, и то не всегда, потому что российские войска замечают любое движение, передает РИА «Новости».

    По его словам, серьезная проблема заключается в отсутствии у ВСУ превосходства в воздухе, каждый день «бомбы падают на головы».

    Солдат ВСУ считает, что российская армия мгновенно приспосабливается к любым изменениям на поле боя и мастерски придумывает выход из напряженных ситуаций.

    Ранее Washington Post заявила о победе России в «битве дронов» над Украиной.

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    7 октября 2023, 16:58
    В Британии предсказали завершение конфликта на Украине зимой

    Бывший агент MI6 Крук: Конфликт на Украине завершится зимой из-за отсутствия финансирования

    В Британии предсказали завершение конфликта на Украине зимой
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В случае прекращения финансирования Украины конфликт может завершиться уже зимой, заявил экс-сотрудник MI6 Алистер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Крук считает, что «нынешний этап конфликта» подойдет к концу этой зимой, если не будет финансирования. Он напомнил, что госдолг США растет, если Белый дом продолжит выделять огромные средства Украине, то ситуация станет критической в том числе и для всей Европы, передает РИА «Новости».

    Бывший агент британской разведки также добавил, что у ВСУ заканчивается живая сила и оружие, нечем платить зарплату военным, портится погода, что затруднит передвижение армии.

    Ранее газета Washington Post сообщила, что западные чиновники на фоне провала контрнаступления ВСУ призывают работников СМИ не делать на этом акцент.

    Напомним, президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления Украине нового пакета военной помощи.

    До этого в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

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    9 октября 2023, 14:58
    Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино
    Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ рядом с Работино Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ у Вербового Запорожской области. Уничтожены более 15 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили три атаки украинских подразделений около Курдюмовки и Водяного Донецкой народной республики (ДНР).

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника возле Клещеевки и Андреевки ДНР. Потери противника составили до 140 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины и два автомобиля, отчитались в Минобороны.

    На Купянском направлении подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены пять атак 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад противника под Синьковкой, Орлянским Харьковской области и Макеевкой Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника составили до 170 военнослужащих, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация».

    На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ поблизости от Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), сообщил Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Торского, Григоровки ДНР и Кузьмино ЛНР. Потери противника составили до 45 военнослужащих, две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артустановка «Акация», гаубицы Д-20 и Д-30.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией отразили атаку 128-й бригады теробороны недалеко от Приютного Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям у Старомайорского ДНР. Общие потери противника на этом направлении составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, машина пехоты, две боевые бронемашины, гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 60 военнослужащих и гаубица Д-30, подытожили в оборонном ведомстве.

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    7 октября 2023, 15:20
    Пострадавший при подрыве секретарь отделения ЕР скончался от ран в Новой Каховке
    Пострадавший при подрыве секретарь отделения ЕР скончался от ран в Новой Каховке

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь отделения «Единой России» в Новой Каховке Херсонской области Владимир Малов скончался от ран, полученных при подрыве его автомобиля, сообщили в оперштабе администрации города.

    Представитель оперштаба сообщил, что Владимир Малов умер от полученных при подрыве его автомобиля ран в 14.40, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что около 9.30 произошел подрыв автомобиля исполнительного секретаря Новокаховского местного отделения «Единой России» Владимира Малова, он в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

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    7 октября 2023, 18:58
    Средства ПВО уничтожили украинскую ракету С-200 над Крымом

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ попытались атаковать Крым переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, она была уничтожена, сообщило Министерство обороны.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что российскими средствами ПВО переоборудованная в ударный вариант украинская зенитная ракета комплекса ПВО С-200 была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе.

    Ранее над Белгородской областью были уничтожены три украинские ракеты «Точка-У».

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    7 октября 2023, 19:16
    В Британии предположили скорое начало переговоров по Украине

    Sky News: Зеленского вынудят пойти на компромисс с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Растущая усталость Запада от украинского конфликта рано или поздно вынудит Владимира Зеленского пойти на компромисс с Россией, союзники не готовы к затяжной войне, сообщил сайт телеканала Sky News.

    Автор публикации указывает, что Западу придется выбрать между симпатиями к Украине и проблемами со стоимостью жизни и высокими затратами на электроэнергию, передает радио Sputnik.

    Отмечается, что поддержка Киева отрицательно повлияла на экономику его союзников, а недавний опрос в США показал, что большинство американцев не поддерживают продолжение помощи Украине.

    Журналист задается вопросом, не идет ли речь о начале конца для Украины, ведь дальнейшая военная поддержка со стороны Запада грозит вылиться в затратный и затянутый конфликт, к чему союзники не готовы.

    В материале подчеркивается, что все конфликты либо заканчиваются поражением одной стороны, либо достижением компромисса.

    Ранее экс-сотрудник MI6 Алистер Крук заявил, что в случае прекращения финансирования Украины конфликт может завершиться уже зимой.

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    7 октября 2023, 17:42
    Хакеры передали силовикам в Запорожской области список агентов СБУ

    Российские хакеры передали силовикам в Запорожской области список агентов СБУ

    Tекст: Вера Басилая

    Правоохранительные органы в Запорожской области получили от пророссийских хакеров список агентов Службы безопасности Украины, которые действуют в новых регионах.

    Источник в правоохранительных органах сообщил, что в списках значатся люди, которые сотрудничающие или ранее сотрудничавших с украинской стороной, так же переданы сведения о задачах, которые перед ними поставлены, передает РИА «Новости».

    Кроме того, получены данные с грифами «секретно» и «совершенно секретно», которые хранил беглый подполковник СБУ Сергей Фролов.

    Правоохранители отметили, что эта информация получила подтверждение и помогла раскрыть несколько схем взаимодействия СБУ и уже привела к задержаниям.

    Ранее 16 пророссийских хакерских групп заявили о проведении масштабной операции против «пособников украинских атак» на Россию, на данный момент выведено из строя 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши, взломана база данных МВД Латвии.

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    9 октября 2023, 07:58
    В Германии заявили о начавшем давать трещину альянсе сторонников Киева

    Zeit заявила о начавшем давать трещину западном альянсе сторонников Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Альянс сторонников Украины начинает давать трещину, рано или поздно на Западе выборы, внутренние проблемы и падение общественного интереса приведут к снижению поддержки, пишет немецкая пресса.

    «Владимиру Путину это должно понравиться», – заявила газета Zeit. Как подчеркнуло издание, «российская армия восполняет дефицит быстрее, чем ожидалось». Указывается, что «чем дольше Украине не удастся добиться прорыва, тем больше времени потребуется ее собственной экономике и армии на перевооружение», передает РИА «Новости».

    Zeit заявила, что медленные поставки Украине западных вооружений дали России выиграть время, позволяя адаптироваться к ситуации. Россия нарастила производство противотанковых управляемых ракет, усовершенствованных беспилотников и снарядов с лазерным наведением для артиллерии, пишет издание. Как заявила Zeit, войска России сосредоточатся теперь на «точности и эффективности».

    Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что администрация Джо Байдена демонстрирует сильную вовлеченность в помощь Украине, но последние события в США порождают неопределенность по будущему финансированию Киева со стороны Вашингтона.

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    7 октября 2023, 23:45
    ПВО уничтожила выпущенную Украиной по Крыму ракету С-200

    Минобороны России сообщило об уничтожении второй выпущенной Украиной по Крыму ракеты С-200

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим попытался совершить террористическую атаку на Крым с использованием переоборудованной в ударный вариант ракеты ЗРК С-200, сообщило Минобороны России.

    ПВО своевременно обнаружила и уничтожила ракету около 22.00 мск, сообщило ведомство в Telegram.

    Напомним, в субботу вооруженные силы Украины уже пытались атаковать Крым переоборудованной в ударный вариант ракетой С-200.


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    8 октября 2023, 07:47
    Российская авиация нанесла удары по ВСУ

    Главы пресс-центров группировок российских войск «Запад» и «Юг» Зыбинский и Астафьев сообщили об авиаударах по ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Начальники пресс-центров группировок российских войск «Запад» и «Юг» Сергей Зыбинский и Вадим Астафьев рассказали о ракетно-бомбовых ударах авиации по вооруженным силам Украины на Купянском направлении и в ДНР.

    Зыбинский сообщил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое, передает ТАСС.

    Кроме того, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удар по украинским опорным пунктам в районе Ивановки. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли две САУ 2С1 «Гвоздика», гаубицу Д-30 и польскую САУ Krab у Макеевки, Западной, Лозовой и Ольговки. Всего ВСУ потеряли свыше четырех взводов живой силы, танк и два БПЛА.

    Астафьев сообщил о ракетно-бомбовых ударах по командно-наблюдательным пунктам ВСУ у Антоновки и Победы в ДНР. Штурмовая авиация атаковала ВСУ у Белогоровки, Спорного, Веселого, Богдановки, Андреевки, Клещеевки, Авдеевки и Марьинки, передает РИА «Новости».

    Российская артиллерия нанесла поражение по станции РЭБ в Северске, трем пунктам управления БПЛА, узлу связи и пункту временной дислокации ВСУ в Авдеевке, Орехово-Васильевке и Новомихайловке.

    В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли американское орудие М777, гаубицу Д-30 и четыре миномета. Российские беспилотники поразили шесть опорных пунктов, наблюдательный пункт и пункт временной дислокации ВСУ в Раздоловке, Переездном и Васюковке. У Клещеевки поражена украинская боевая бронированная машина, сообщил Астафьев.

    Накануне Минобороны России сообщило, что на Купянском направлении подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены пять контратак ВСУ. На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Курдюмовки, Веселого и Северного.

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    7 октября 2023, 17:24
    Экс-премьер Украины предупредил о трагедии на Украине из-за грязных игр властей

    Экс-премьер Украины Азаров предрек трагическое будущее Украине из-за грязных интриг властей

    Tекст: Вера Басилая

    Большое количество трагедий произойдет на Украине в ближайшие месяцы из-за грязной политической игры Киева и провалившегося контрнаступления ВСУ, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.

    В своем Telegram-канале Азаров написал, что на Украине в ближайшие месяцы будет много трагедий, а простому народу стоит подумать, чтобы не не стать инструментом в грязной политической игре киевского режима.

    Экс-премьер заявил, что негативно на ситуации в стране скажется и отказ США финансировать Киев из-за провалившегося контрнаступления, потому что «американцы устают от Украины», а Зеленскому становится все труднее игнорировать ослабевающую поддержку.

    По мнению Азарова, президенту Джо Байдену необходимо срочно получить достаточно голосов, чтобы продолжить украинское финансирование, но отсутствие военных успехов очень усложняет его задачу.

    Ранее бывший агент MI6 Крук заявил, что конфликт на Украине завершится зимой из-за отсутствия финансирования.

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    9 октября 2023, 06:57
    Российские войска отразили атаки «Азова» на Краснолиманском направлении

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Савчук сообщил об отражении пяти атак штурмовых групп ВСУ

    Российские войска отразили атаки «Азова» на Краснолиманском направлении
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На Краснолиманском направлении отражены пять атак штурмовых групп двух механизированных бригад вооруженных сил Украины и 12-й бригады спецназначения «Азов» (признана в России террористической организацией), сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Атаки отражены в районе Торского и на участке Серебрянского лесничества, ВСУ потеряли около 50 человек. Кроме того, российская авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР. В результате контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 30 украинских артиллерийских расчетов, передает ТАСС.

    Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Южно-Донецком направлении сорваны попытки атаки ВСУ в направлениях Никольского и Приютного. Также были нанесены удары по украинским силам в районах Новодонецкого и Старомайорского, у Приютного уничтожена разведгруппа противника, передает РИА «Новости».

    Российская артиллерия уничтожила склады боеприпасов в Новомихайловке и севернее Приютного, а также автомобильную технику с националистами в районах Катериновки и Константиновки. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены Д-20 и четыре минометных расчета ВСУ. Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в Новомихайловке, Угледаре, у Старомайорского и северо-западнее Приютного.

    Напомним, на Купянском направлении Западной группировкой российских войск отражены девять украинских контратак.

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