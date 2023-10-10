Лавров увидел рост рисков глобального конфликта

Лавров: Риски глобального конфликта растут, Запад спровоцировал серьезный кризис в мире

Tекст: Ольга Никитина

В статье (текст опубликован на сайте МИД) руководителя российского внешнеполитического ведомства «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи – залог международного мира и стабильности» говорится о росте рисков глобального конфликта, передает ТАСС.

Глава МИД указал, что направленность действий Североатлантического альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе на развал сложившейся вокруг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) региональной архитектуры порождает риски возникновения нового взрывоопасного очага геополитической напряженности. При этом попытки распространить зону ответственности НАТО на все Восточное полушарие производятся под лукавым лозунгом «неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона», отметил Лавров.

Под эту задачу, как отметил глава МИД, и создаются военно-политические альянсы вроде AUKUS, куда входят Австралия, Великобритания и США, «тройки» США – Япония – Республика Корея, «четверки» Токио – Сеул – Канберра – Веллингтон. Причем направленность таких усилий против России и Китая не скрывается, констатировал Лавров.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Запад уделяет особое внимание экспансии на постсоветском пространстве. После распада СССР, написал Лавров, США неприкрыто вознамерились подмять под себя Украину. Он привел слова врио первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд, «публично и даже с гордостью» прозвучавшие в конце 2013 года, о том, что на пестование послушных политиков в Киеве Вашингтон потратил 5 млрд долларов.

Накануне Лавров заявил, что в палестино-израильском противостоянии произошел беспрецедентно острый виток, который подтвердил нежизнеспособность нынешнего статус-кво в зоне конфликта.