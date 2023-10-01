Экс-советник Кучмы: Россия нанесла мощные удары по предприятиям Украины

Tекст: Ольга Иванова

Он заявил, что в начале конфликта было разрушено ПВО и командные пункты, на данный момент уничтожаются украинские города и предприятия, передает РИА «Новости».

Соскин считает, что Киев специально не говорит о реальных масштабах разрушений, чтобы не ставить в известность российское военное руководство. При этом он также уверен, что в России знают, где расположены ключевые стратегические объекты Украины.

Ранее Соскин заявил, что власти Украины не хотят тратить деньги на восстановление городов, которые были повреждены в ходе конфликта.