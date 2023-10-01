В Ереване уверились, что Россия и ныне, и присно, и во веки веков будет стоять за армянское дело. В любом его варианте. Рассуждения в духе «Блюдите, сколь опасно ходите» уступили место полной самонадеянности. После чего явление народу Никола Воваевича стало лишь делом времени.26 комментариев
Экс-советник Кучмы: Россия нанесла мощные удары по предприятиям Украины
Из-за ударов России Украина теряет много важных предприятий и производств, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Он заявил, что в начале конфликта было разрушено ПВО и командные пункты, на данный момент уничтожаются украинские города и предприятия, передает РИА «Новости».
Соскин считает, что Киев специально не говорит о реальных масштабах разрушений, чтобы не ставить в известность российское военное руководство. При этом он также уверен, что в России знают, где расположены ключевые стратегические объекты Украины.
Ранее Соскин заявил, что власти Украины не хотят тратить деньги на восстановление городов, которые были повреждены в ходе конфликта.