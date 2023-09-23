Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
На Украине Зеленского обвинили в нежелании отстраивать города
Власти Украины не хотят тратить деньги на восстановление городов, которые были повреждены в ходе конфликта, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, в украинских городах особо ничего не сделано. Он указал на то Россия сделала в Мариуполе больше, чем президент Украины Владимир Зеленский и его режим «в украинских городах, хотя выделялись огромные западные деньги на эту помощь», передает РИА «Новости».
Соскин предположил, что полученные от западных союзников деньги были разворованы.
Ранее Соскин сообщил, что Россия наносит сильные удары по инфраструктуре Украины.