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Нидерланды закрыли крупнейшее месторождение газа в Европе
ANP: Власти Нидерландов закрыли крупнейшее в ЕС месторождение газа в Гронингене
Нидерланды прекратили добычу газа на крупнейшем месторождении Европы в Гронингене, сообщили СМИ.
Как пишет ANP, на месторождении, которое было обнаружено еще в 1959 году, на пике использования добывалось более 50 млрд кубометров газа в год, сообщил «Коммерсант».
Правительство Нидерландов в 2018 году решило постепенно снижать объемы добычи и в дальнейшем полностью закрыть месторождение по причине постоянной сейсмической активности, которая связана с его эксплуатацией, и протестами местных жителей, передает радио Sputnik.
Власти подчеркнули, что добыча газа может возобновиться в случае крайней необходимости – например, из-за очень холодной зимы.
Напомним, закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) упала до минимума с 2011 года, тогда как отбор газа в сентябре достиг рекордно высокого уровня.
Во вторник исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что страны Евросоюза не смогут в ближайшее время полностью отказаться от поставок российского газа, включая СПГ.