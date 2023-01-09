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Песков объяснил помилование бывших заключенных за участие в СВО
Песков о помиловании бывших заключенных за участие в СВО: Это осуществляется в строгом соответствии с законом
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Помилование заключенных, участвовавших в спецоперации на Украине, осуществляется в строгом соответствии с законом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он объяснил, что помилование может осуществляться только указом главы государства. Процедура помилования начинается в самих местах содержания заключенных, потом переходит на региональном и федеральном уровнях. Документально процедура помилования финализируется указом президента, передает РИА «Новости».
Ранее заявил глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что первая группа бывших заключенных, принимавших участие в СВО, завершила полугодовой контракт и получила помилование.
Киссинджер назвал единственный способ завершить конфликт на Украине
Киссинджер назвал нейтральный статус Украины путем к миру
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Нейтральный статус Украины позволит остановить конфликт с Россией, написал в своей новой книге бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Рецензию на его труд подготовила для издания Foreign Affairs бывший президент Фонда Карнеги за Международный мир Джессика Мэтьюс. По мнению бывшего дипломата, именно нахождение Украины вне НАТО позволит разрешить ситуацию, передает РИА «Новости».
Киссинджер отметил, что если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 километров от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда по праву рассчитывала. В связи с этим он напомнил известное высказывание российской императрицы Екатерины Великой: «У меня нет другого способа защитить свои границы, кроме как расширить их».
Он добавил, что Россия всегда будет играть ведущую роль в мире, а «ее история и обширность будут оправдывать заботу о своей безопасности».
Ранее Киссинджер предлагал три варианта завершения спецоперации на Украине. В Кремле тогда пообещали ознакомиться «с большим интересом» с идеями экс-госсекретаря США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Киссинджера опытным экспертом, а также подтвердил, что его опыт и талант всегда востребованы, особенно в острых ситуациях.
Напомним, чуть больше года назад Москва направила в Вашингтон и Брюссель проекты договоров о взаимных гарантиях безопасности. Россия предлагала следующее: Запад обязуется исключить дальнейшее расширение альянса в восточном направлении, а также исключить присоединение Украины к НАТО; США обязуются не создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в состав СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Также НАТО должно было отказаться от любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии; НАТО и Россия не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года.
Кроме того, Москва предложила Вашингтону закрепить принципы невозможности развязывания ядерной войны и сократить ядерную инфраструктуру вне своих национальных территорий. При этом Россия на взаимной основе соглашалась не размещать свои войска и вооружения на территории союзников в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности.
Это же касалось полетов тяжелых бомбардировщиков и нахождения надводных боевых кораблей всех классов в соответствующих районах. Также подразумевалось согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов. Отдельное внимание было уделено отказу от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в тех районах, из которых такие вооружения способны поражать цели на территории другой договаривающейся стороны.
Однако в НАТО предложения проигнорировали. А Вашингтон выразил готовность обсуждать взаимные обязательства о неразмещении на территории Украины вооруженных сил и согласились на двусторонние переговоры с Россией в рамках Совета Россия – НАТО. Однако по ключевому требованию о нерасширении НАТО в США ответили отказом.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему США сделали спецоперацию на Украине неизбежной.
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В Госдуме отреагировали на заявления артистов, выступающих против России
Депутат Лантратова: Актер Смольянинов потерял связь со страной и реальностью
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В Госдуме могут обсудить меры в отношении артистов, выступающих против России. Об этом заявила депутат Госдумы Яна Лантратова после интервью актера Артура Смольянинова, который, по ее словам, «потерял связь с реальностью».
Лантратова отметила, что в Госдуме необходимо поднять вопрос о том, как реагировать на заявления артистов, выступающих против России.
«Человек потерял связь со своей страной, ему ближе позиция противников. Рада, что он уехал. Это очень хорошее решение. Не для него самого, а для нашей страны», – передает РИА «Новости» слова Лантратовой.
Она отметила, что такие артисты не видели настоящего горя людей в Донбассе. А если бы видели – «им было бы не до этого, они в это время развлекались, пили шампанское на корпоративах, зарабатывали деньги».
«Думаю, нам обязательно это надо обсудить с коллегами, подумать, как реагировать и должна ли быть какая-то реакция на подобное», – резюмировала она.
Кроме того, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что обратится в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова. Он подчеркнул, что «этот беглый артист должен повторить путь Невзорова с уголовным делом».
По его словам, у таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам – фильмам. «Со своей стороны обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя», – уточнил Хамзаев.
В декабре генпрокуратура утвердила обвинение в отношении журналиста Александра Невзорова о дискредитации Вооруженных сил России. В марте СК возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейка о якобы обстреле Вооруженными силами России роддома в Мариуполе.
Напомним, в ходе интервью изданию «Новая газета Европа» (признана иноагентом в России) Смольянинов раскритиковал своего крестного отца Ивана Охлобыстина за поддержку специальной военной операции, добавив, что ему «наплевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». Также он выразил готовность воевать за Украину.
Ранее певец Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. После этого Меладзе попытался оправдаться перед фанатами. Позже Артист Максим Галкин (признан иноагентом) также поддержал выкрик из зала «слава Украине», ответив фразой «героям слава».
Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» активно использовалось украинскими неонацистами ОУН* и УПА* (обе организации запрещены в России) в начале Второй мировой войны. В 2018 году президент Украины Петр Порошенко предложил сделать слова «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» официальным воинским приветствием в Вооруженных силах Украины, законопроект был принят в Верховной раде.
Минобороны объявило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке
Минобороны объявило об «операции возмездия» в ответ на гибель российских военных в Макеевке
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В ответ на удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке реализована «операция возмездия», заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023 года по пункту временной дислокации ВС России в населенном пункте Макеевка ДНР командованием Объединенной группировки российских войск реализована операция возмездия.
Отмечается, что в течение суток были вскрыты пункты временной дислокации украинских военнослужащих в Краматорске. В общежитии №28 находились более 700 военных и в общежитии №47 – более 600.
В Минобороны добавили, что в результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений украинских войск уничтожено более 600 военных.
В воскресенье командир бригады «Восток» Александр Ходаковский, комментируя последствия трагедии в Макеевке, заявил, что за решение проблемы с размещением личного состава российских войск должны отвечать как военные, так и гражданские власти.
Ранее Минобороны сообщало, что количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих возросло до 89 человек. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки и какие факторы могли повлиять на демаскировку военных в этом городе.
Артист Фидаров ответил актеру Смольянинову, угрожавшему пристрелить его на поле боя
Артист Сослан Фидаров: Смольянинова никогда не будет на поле боя
Заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров ответил актеру Артуру Смольянинову, который угрожал пристрелить его на поле боя, подчеркнув, что этого никогда не произойдет, потому что Смолянинова никогда не будет «на поле боя».
«Артур, ты представляешь, я живой. И все те знакомые, кто тебе сказали, что я погиб, они тебя обманули», – сказал Фидаров в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале регионального информационного портала «ОсНова».
Он добавил, что Смольянинов обманывает свою многомиллионную аудиторию, которая ему верит, передает РИА «Новости».
«По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь. Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь, только потому, что на поле боя тебя никогда не будет», – ответил ему артист.
Напомним, в ходе интервью изданию «Новая газета Европа» (признана иноагентом в России) Смольянинов раскритиковал своего крестного отца Ивана Охлобыстина за поддержку СВО, добавив, что ему «наплевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». Также он выразил готовность воевать за Украину. Артист заявил о готовности убить актера из Осетии Сослана Фидарова, который сражается за Россию. При этом вместе с Фидаровым Смольянинов снимался в фильме «9 рота».
После интервью Смольянинова депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что в Госдуме необходимо поднять вопрос о том, как реагировать на заявления артистов, выступающих против России. По ее словам, артист «потерял связь со своей страной, ему ближе позиция противников».
Кроме того, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что обратится в СК с просьбой возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова. Он подчеркнул, что «этот беглый артист должен повторить путь Невзорова с уголовным делом». По его словам, у таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам – фильмам.
Ранее певец Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. После этого Меладзе попытался оправдаться перед фанатами. Позже Артист Максим Галкин (признан иноагентом) также поддержал выкрик из зала «слава Украине», ответив фразой «героям слава».
Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» активно использовалось украинскими неонацистами ОУН* и УПА* (обе организации запрещены в России) в начале Второй мировой войны. В 2018 году президент Украины Петр Порошенко предложил сделать слова «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» официальным воинским приветствием в Вооруженных силах Украины, законопроект был принят в Верховной раде.
Украинские подкрепления прибыли на позицию прямо под обстрел российской РСЗО
Опубликовано видео уничтожения украинских военных и техники группой «Викинг» Вооруженных сил России
Группа «Викинг» Вооруженных сил России уничтожила подкрепления украинских войск, прибывших на позицию, на которую уже навели РСЗО, сообщают информационные агентства.
Российские военные собирались открыть огонь из РСЗО, когда увидели в тепловизор, что на позиции, по которым должен быть нанесен удар, прибывают подкрепления. Группа «Викинг» подождала, пока прибывшие силы также окажутся в зоне поражения, и залпом выпустила реактивные снаряды калибра 122 мм, передает РИА «Новости».
В декабре было опубликовано видео, на котором российские военные произвели обстрел украинского укрепрайона на Марьинском направлении из обновленной РСЗО «Торнадо-Г».
В США сделали новое предупреждение Украине по России
Bloomberg: Украина не должна использовать оружие Запада для ударов вглубь России
Поставки новой натовской техники, которую можно охарактеризовать как наступательную, Украина не должна применять для ударов по территориям, которые Запад признает частью РФ, заявил обозреватель Андреас Клут.
Клут в статье для Bloomberg отметил, что украинцы не должны использовать западное оружие для контрнаступления на территорию России и, вероятно, должны воздерживаться от нанесения ударов по стране в целом, передает РИА «Новости».
По его словам, западные страны осторожно выбирают модели вооружений, которые они направляют для ВСУ. Это связано с тем, что главным приоритетом для США и союзников остается избежание прямой конфронтации с Москвой.
При этом объявление об отправке Киеву новых видов БМП, включая Bradley и Marder, стало серьезным сдвигом в риторике США, Германии и Франции, так как ранее члены НАТО отказывались предоставлять подобные машины, подытожил Клут.
В пятницу в Белом доме сообщили о передаче нового пакета военной помощи Вашингтона Киеву на 3 млрд долларов.
Ранее военный эксперт Питер Сучиу рассказал, какие три вида вооружений США, по его мнению, никогда не передадут Украине, в том числе из-за страха перед Россией. Кроме того, СМИ сообщали, что США изменили РСЗО HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для ударов вглубь России.
В России оценили заявления ФРГ о выходе рынка газа на «ценовое плато»
Эксперт Юшков: У Европы нет гарантий сохранения текущих цен на газ
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Теория о «ценовом плато» на рынке газа хороша только как теория. На деле же существует слишком много факторов, которые не позволят сохранить стоимость топлива на нынешнем уровне, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее регулятор в ФРГ сообщил о выходе рынка газа на «ценовое плато».
«Клаус Мюллер, по сути, обращает внимание на то, что в Европе заговорили о некоем ценовом плато, на которое вышла стоимость газа. Но затем, в общем-то, он сам добавляет, что это не совсем так», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Сохраняется ряд факторов, которые могут в перспективе серьезно подтолкнуть цены вверх. Одна из угроз – восстановление спроса со стороны Китая. Если Пекин включится в конкуренцию за ограниченные объемы СПГ, то европейцам придется платить больше, чтобы поставщикам было выгодно с ними сотрудничать», – рассуждает эксперт.
«Второй аспект – низкие температуры. Сейчас довольно теплая зима, поэтому цены опустились до 700–800 долларов за 1 тыс. кубов. Но если, например, в марте начнутся морозы, то цена поползет вверх. Даже банальные периоды безветренной погоды будут толкать цены», – продолжил собеседник.
«Кроме того, раньше существовал лишь зимний пик потребления. Сейчас же сформировался второй – летний. И как показала практика 2022 года, летний пик потребления газа значительно больше будоражил рынок. Рекордные показатели в 2,5–3 тыс. долларов за 1 тыс кубов были достигнуты тогда. Так что Запад не может быть уверен в том, что цены сохранятся на нынешнем уровне», – подчеркнул он.
Эксперт также объяснил, как возникла идея о возможности формирования «ценового плато» на рынке газа. «Сейчас идет «мягкий» отопительный сезон, тепло включили на месяц позже. Конечно, потребление газа снижается. Если так и будет продолжаться, то Европа потратит мало топлива и закупать большое количество газа перед следующим отопительным сезоном им не придется. Но это теория может сработать только в вакууме», – иронично заключил Юшков.
Ранее руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью изданию Bild am Sonntag заявил, что цены на газ достигли ценового плато, которое можно принимать в расчет на ближайшие один-два года.
Накануне цены на газ в Европе завершили первую торговую неделю у отметки почти 760 долларов за 1 тыс. кубометров, снизившись в годовом выражении примерно на треть. В четверг цена голубого топлива опускалась ниже 700 долларов.
Напомним, за 2022 год расчетная цена газа в Европе составила в среднем 1260,8 доллара за тысячу кубометров.
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Британский генерал увидел признаки изменения позиции Лондона по Украине
Экс-глава британского генштаба Даннат указал на отсутствие сообщений о планах Лондона передать Украине бронетехнику
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Великобритания не сообщала о планах передачи Украине бронетехники, что может свидетельствовать о потере Лондоном желания продолжать активную военную помощь Киеву, заявил бывший начальник генштаба Сухопутных сил Великобритании Ричард Даннат.
Даннат считает, что на фоне объявлений США, Германии и Франции о военной помощи Украине Великобритания словно «потеряла свой голос». При этом он признал, что возможности Лондона довольно ограничены, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
Отставной генерал посетовал на нехватку финансирования британской армии. По его словам, это привело к нехватке большого числа единиц новейших бронемашин, а имеющаяся техника заметно устарела и требует замены на модернизированные модели.
Даннат указал, что из-за вскрывшихся технических неполадок оказались сорваны поставки бронемашин Ajax, войска так и не получили бронемашины Boxer. Он предложил Лондону рассмотреть возможность передать Киеву бронемашин Warrior с учетом их скорого списания со службы.
Напомним, в совместном заявлении по итогам телефонных переговоров Байдена и Шольца сообщалось, что США передадут Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder, а также присоединится к США в поставках дополнительной батареи ЗРК Patriot. Франция передаст Украине колесные танки AMX-10 RC.
В Совфеде оценили идею Киссинджера по завершению конфликта на Украине
Пушков: Администрация Байдена неспособна реализовать идеи Киссинджера по Украине
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал идею бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по завершению конфликта на Украине, отметив, что в администрации Джо Байдена нет людей, способных сделать предложения авторитетного дипломата частью внешней политики США.
Пушков в своем Telegram-канале написал, что Генри Киссинджер, несмотря на его несомненный авторитет, не слишком популярен в правящих кругах США, одержимых идеей «победы над Россией». И здесь, по его словам, надо учесть, что за 50 лет, со времен, когда Киссинджер был госсекретарем, произошла деградация американской элиты.
По его словам, «зацикленная на безумной идее «конца истории», испорченная миражом неоспоримой американской гегемонии, эта элита стала исповедовать черно-белый подход ко всем мировым событиям и не способна мыслить иначе, кроме как через навязывание миру воли США». Он также напомнил, что «покойный сенатор Крэнстон называл это «высокомерием силы». Поражение в Афганистане, отступление в Сирии, провал попыток «смены режима» в Иране и Венесуэле эту элиту ничему не научили, подчеркнул Пушков.
«Вероятно, среди сенаторов и в администрации Байдены есть люди, способные понять предложения Киссинджера по Украине, но сделать их частью внешней политики США – нет», – резюмировал Пушков.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что нейтральный статус Украины позволит остановить конфликт с Россией. По его мнению, если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 километров от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда по праву рассчитывала.
В связи с этим он напомнил известное высказывание российской императрицы Екатерины Великой: «У меня нет другого способа защитить свои границы, кроме как расширить их». Он добавил, что Россия всегда будет играть ведущую роль в мире, а «ее история и обширность будут оправдывать заботу о своей безопасности».
В июле Киссинджер предлагал три варианта завершения спецоперации на Украине. В Кремле тогда пообещали ознакомиться «с большим интересом» с идеями экс-госсекретаря США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Киссинджера опытным экспертом, а также подтвердил, что его опыт и талант всегда востребованы, особенно в острых ситуациях.
Напомним, чуть больше года назад Москва направила в Вашингтон и Брюссель проекты договоров о взаимных гарантиях безопасности. Россия предлагала следующее: Запад обязуется исключить дальнейшее расширение альянса в восточном направлении, а также исключить присоединение Украины к НАТО; США обязуются не создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в состав СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Также НАТО должно было отказаться от любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии; НАТО и Россия не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года.
Кроме того, Москва предложила Вашингтону закрепить принципы невозможности развязывания ядерной войны и сократить ядерную инфраструктуру вне своих национальных территорий. При этом Россия на взаимной основе соглашалась не размещать свои войска и вооружения на территории союзников в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности.
Это же касалось полетов тяжелых бомбардировщиков и нахождения надводных боевых кораблей всех классов в соответствующих районах. Также подразумевалось согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов. Отдельное внимание было уделено отказу от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в тех районах, из которых такие вооружения способны поражать цели на территории другой договаривающейся стороны.
Однако в НАТО предложения проигнорировали. А Вашингтон выразил готовность обсуждать взаимные обязательства о неразмещении на территории Украины вооруженных сил и согласились на двусторонние переговоры с Россией в рамках Совета Россия – НАТО. Однако по ключевому требованию о нерасширении НАТО в США ответили отказом.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему США сделали спецоперацию на Украине неизбежной.
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Авиация ВКС России сбила пять самолетов Украины
Минобороны РФ сообщило о пяти сбитых украинских самолетах за сутки
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Российские истребители с момента завершения режима прекращения огня в ночь на воскресенье сбили пять украинских военных самолетов, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в районе населенных пунктов Лозовое и Изюм Харьковской области сбиты украинский истребитель Су-27 и самолет Су-24 воздушных сил Украины.
В Минобороны добавили, что в районах населенных пунктов Николайполье и Новый Донбасс сбиты два украинских самолета Су-25, а также в районе населенного пункта Веселое ДНР сбит украинский самолет МиГ-29.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Паталаховка, Куземовка, Кузьмино, Кременная и Пшеничное ЛНР. Также перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Кременная ЛНР, Орехов Запорожской области, Степное ДНР и Донецка.
Отмечается, что в районе населенного пункта Курдюмовка ДНР сбита американская противорадиолокационная ракета «HARM».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 365 самолетов, 199 вертолетов, 2848 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7449 танков и других боевых бронированных машин, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7965 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС России на донецком направлении сорвали контратаку на позиции российских войск в направлении Спорного в ДНР, уничтожив до 70 украинских военных и трех единиц техники.
Киркоров: Зеленский слишком сильно вошел в роль и ведет Украину к пепелищу
Киркоров поблагодарил Зеленского за включение в санкционный список
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Президент Украины Владимир Зеленский «слишком сильно вошел в роль» в сценарии, который ему «присылают из-за океана», он ведет Украину «к пепелищу», заявил российский исполнитель Филипп Киркоров.
Киркоров в Instagram* сообщил, что «принимает поздравления» в связи с тем, что попал в санкционный список Зеленского – в сообщении перед фамилией президента Украины зачеркнуты слова «доктор Геббельс, лидер свободного мира, радетель за свободу слова». Исполнитель поблагодарил за признание своих таланта, «значимости и популярности».
«История уже проходила подобных «лидеров», и в 45 году отошедших в мир иной, но встретивших своих последователей через 80 лет», – заявил Киркоров, подчеркнув, что культуру не смогли отменить тогда, не смогут и сейчас.
По его словам, «ценности культуры под украинским протекторатом давно истребляются в западно-украинских странах, которые как дети повинуются звукам флейты Гамельнского крысолова». Cancel culture (культура отмены) «искажает реальность и подобно отмене Салмана Рушди, вплоть до смертных санкций на братских территорий его родины, восхваляется на западе», заявил Киркоров.
Он полагает, что его «старый товарищ и партнер по съемочной площадке» чересчур «сильно вошел в роль». Киркоров заявил, что «сценарий», который «присылают из-за океана» ведет самого Зеленского, а также Украину «к пепелищу». Киркоров сказал, что ему жаль как Зеленского, так и жителей Украины.
«Фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя zelenskiy_official», – говорится в сообщении.
В комментариях Киркорова поддержала певица Лолита Милявская.
Напомним, Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении ряда артистов, включая Киркорова и Милявскую. Милявская является гражданкой Украины.
В Швеции назвали невыполнимыми условия Турции для присоединения к НАТО
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Власти Турции выдвинули невыполнимые для Швеции условия, которые касаются вступления страны в НАТО, заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, выступая на конференции «Народ и оборона».
По его словам, власти Турции подтвердили, что Швеция выполнила обещанное, но также захотели того, чего Стокгольм не может и не хочет дать, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.
Напомним, Швеция, равно как и Финляндия, заявили о своем желании вступить в НАТО в мае прошлого года. Однако против присоединения стран к альянсу выступила Турция. Президент Тайип Эрдоган выдвинул двум государствам десять условий для снятия вето на членство.В результате был подписан трехсторонний меморандум по безопасности.
Среди прочего страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
В начале ноября генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Хельсинки и Стокгольм выполнили требования Анкары для вступления в Североатлантический альянс, поэтому пришло время принять их в НАТО.
Вместе с тем, Турция вновь выступила против. «Финляндия и Швеция сняли эмбарго и внесли изменения в законодательство, но этого недостаточно. Мы ждем исполнения всех обязательств, которые они взяли на себя», – заявил тогда глава МИД Мевлют Чавушоглу.
29 ноября также состоялись встречи с главами МИД НАТО и представителями Швеции и Финляндии в Бухаресте. В Турции отмечали, что переговоры идут в позитивном духе, но есть шаги, которые все еще нужно предпринять.
В начале декабря Швеция экстрадировала в Турцию Махмута Тата, осужденного в республике за членство в Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Таким образом Стокгольм совершил конкретный шаг по выполнению подписанного с Турцией меморандума о членстве в НАТО. Однако этого оказалось недостаточно.
В Соледаре украинские военные массово обратились в бега
Спикер НМ ЛНР Филипоненко: Украинские военные устроили массовое бегство из городской застройки в Соледаре
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В Соледаре украинские военнослужащие устроили массовое отступление из городской застройки, сообщил официальный представитель народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки», – сообщил он в эфире канала «Россия 24».
По данным Филипоненко, основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада.
Со ссылкой на разведданные он сообщил, что командир бригады с позывным «Лыжник» поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города.
Филипоненко также сообщил, что на линии соприкосновения в ЛНР активизировались украинские диверсанты, однако обстановка, по его словам, полностью контролируется.
Ранее в понедельник военнослужащая второго армейского корпуса ЛНР рассказала, что в оздоровительном лагере «Лесная сказка» в Пурдовке украинские солдаты и иностранные инструкторы обучали детей элементам деятельности диверсантов.
МОК пригрозил бойкотом ОИ-2024 в случае участия россиян
Почетный член МОК Хейберг: Страны Европы могут бойкотировать ОИ-2024 в случае допуска россиян
Европейские страны могут бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, если россиян допустят до участия в соревнованиях, заявил почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) норвежец Герхард Хейберг.
По его словам, план по разработке приемлемых условий для включения российских спортсменов в число участников Олимпиады преждевременный, поскольку «вся Европа» – союзники Украины», и они могут прибегнуть к бойкоту, передает РИА «Новости». Хейберг добавил, что Олимпийскому совету Азии рано изучать варианты для интеграции России.
Ранее глава МОК Томас Бах рассказал, что, по мнению президента Франции Эммануэля Макрона, в Олимпиаде в Париже должны участвовать представители всех стран.
Зеленский сообщил о переброске подкреплений ВСУ к Артемовску и Соледару
Зеленский объявил об организации переброски дополнительных подразделений ВСУ к Артемовску и Соледару
К Артемовску (Бахмуту) и Соледару организована переброска дополнительных подразделений вооруженных сил Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский.
В видеообращении, опубликованном в Telegram, Зеленский сообщил, что украинские войска, которые ведут бои в этом районе, «объехал» командующий направлением – генерал Александр Сырский. По словам Зеленского, Сырский «на месте организовывал шаги, необходимые для укрепления обороны». В частности, как сказал Зеленский, речь идет о переброске подкреплений и «усилении огня» артиллерии, передает ТАСС.
Напомним, на днях стало известно, что российские войска прорвали оборону города Соледара в ДНР и взяли под контроль поселок Бахмутское. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о сложностях продвижения в Артемовске.