Первая группа бывших заключенных в составе ЧВК «Вагнер» покинула зону СВО и получила помилование

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5 января, четверг | Последнее обновление — 11:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Белорусские пограничники сообщили о вооруженных провокациях со стороны Украины
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В сознании нашего противника не существует чести, совести, уважения к себе и к другим. Ведь в честном бою противники соблюдают определенные правила. А как воевать с тем, чье главное оружие – неприкрытая, безнаказанная ложь, манипуляции, предательство?
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Можно долго спорить о том, насколько реализуемы планы ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Вопрос в другом: что будет делать Евросоюз в безвременье 2023-2027 годов?
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За год, прошедший после кровавых событий января 2021 года, главным вопросом остается, что делается властями для решения тех фундаментальных проблем, с которыми сталкивается казахстанское общество. Будет опасно, если руководители республики вновь сделают ставку на создание благоприятного образа в глазах Запада, а не на планомерное внутреннее развитие.
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Первая группа бывших заключенных в составе ЧВК «Вагнер» покинула зону СВО и получила помилование
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Группа бывших заключенных, принимавших участие в спецоперации на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование, заявил глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин.
Отмечается, что в первой группе помилованных – 20 бывших заключенных. Они получали зарплату, хотя и меньше, чем остальные добровольцы. Раненые получают компенсации, передает РИА «Новости».
Пригожин отметил, что среди бывших заключенных были те, кто оказался в тюрьме в силу обстоятельств или характера. Он отметил, что общество дало этим людям шанс. По его словам, среди бывших заключенных были и те, кому оставалось сидеть два дня, но они все равно пошли в зону СВО.
После помилования экс-заключенные могут вернуться в ЧВК «Вагнер» как обычные добровольцы.
Ранее бывшие заключенные, ставшие добровольцами в зоне СВО, поблагодарили Пригожина за возможность изменить свою жизнь.
Журналисты установили связь фейкового «Совета жен и матерей» с бежавшей из России мошенницей
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Глава так называемого «Совета жен и матерей» Ольга Цуканова была правой рукой скандальной «целительницы» Светланы Пиуновой, объявленной в международный розыск и заочно арестованной по обвинению в мошенничестве. Об этом говорится в расследовании журналиста Андрея Ивлева, показанном в программе «Вести. Дежурная часть».
В репортаже, который вышел в эфире телеканала «Россия 24», отмечается, что в Сети невозможно найти адрес или номер телефона организации. Движение «Совет жен и матерей» появилось в сентябре 2022 года в Самаре, оно работает в соцсетях и мессенджерах.
При этом журналисты нашли предполагаемый офис организации в Самаре. Ранее там же находился офис скандальной целительницы Светланы Пиуновой, которая была объявлена в международный розыск и заочно арестована по обвинению в мошенничестве.
Как отмечает журналист, Цуканова была правой рукой Пиуновой. Созданная в один день с началом частичной мобилизации организация тоже может быть делом рук Пиуновой, говорится в репортаже. Ранее она практиковала целительство, затем пугала адептов концом света, а когда он не случился, начала рассуждать о рептилоидах и планете Нибиру.
Доктор психологических наук Екатерина Васкэ изучала работы Пиуновой. Она считает, что эти книги имеют большое и опасное влияние на сознание людей.
«К науке она (Пиунова) не имеет никакого отношения. Деятельность ее организации была признана экстремистской. Они («Совет жен и матерей») играют, они манипулируют, они спекулируют на самых высоких и глубинных чувствах женщин, которые как тигрицы бросаются на защиту своих мужчин», – прокомментировала деятельность совета Васкэ.
Суть работы «Совета жен и матерей» заключается в поиске в интернете родственников мобилизованных. Как отмечается в расследовании, их находят не для того, чтобы помочь, а чтобы заставить выступать с критикой, даже если поводов для этого нет.
«Для вербовки подходят любые хайповые темы. Не исключено, что любую трагедию такие псевдообщественники готовы интерпретировать как повод получить финансирование из-за рубежа от своих спонсоров и спецслужб», – заключил журналист Ивлев.
Ранее взлом Telegram-чата сторонников организации «Совет матерей и жен» показал, что часть этих людей активно участвовала в акциях протеста, задерживалась полицией, поддерживала Алексея Навального (внесен в список экстремистов и террористов).
Иностранные наемники расстреляли военных ВСУ на блокпосту в Николаевской области
Пьяные иностранные наемники убили трех украинских военных на блокпосту в Снигиревке в Николаевской области
Находившиеся в состоянии опьянения иностранные наемники, предположительно из Польши, убили трех украинских военных на блокпосту в Снегиревке в Николаевской области, отказавшись пройти досмотр.
Иностранцы, по предварительным данным, наемники из Польши были в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Они не захотели предъявить автомобиль для досмотра военным ВСУ на блокпосту в Снегиревке в Николаевской области, после чего убили троих, передает РИА «Новости».
Источник в ВСУ также сообщил, что иностранных наемников не может контролировать на Украине даже СБУ, которая больше сосредоточена на «решении личных проблем Зеленского».
Ранее в Бериславе Херсонской области иностранные наемники застрелили мужчину и женщину из-за подозрений в связях с Россией.
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Опубликованы переговоры польских наемников на Украине
Бывший замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке
Бывший замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов опубликовал переговоры польских наемников, умоляющих ВСУ вывести их из ада в зоне специальной военной операции (СВО) в Марьинке.
Безсонов в своем Telegram-канале уточнил, что незадолго до новогодних праздников украинское командование перебросило две группы польских наемников в Марьинку, на самый сложный участок фронта. По его словам, из 120 человек в живых остались 28 наемников.
«...Украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери. Они ночью сбежали. Мы еле успели сбежать.. не все успели...», «...связь глушится. Мы не можем ориентироваться в этом аду. Где свой, где кто — не понятно...», «...почему вы нас не предупредили, что в этом богом забытом месте вы две бригады потеряли?...», – публикует Безсонов часть переговоров, которые удалось разобрать.
Также польские наемники безуспешно просят о помощи раненым и умоляют вывезти их из «этого ада».
«...Предупредите своих. Мы выходим к русским. Да, выходим… Нас разбили. Нас разбили. Нас ждали! Есть убитые и раненные, эвакуируйте нас…. Эвакуируйте нас… Нам нужна помощь… Почему все молчат…».
«...Я ранен! Мне нужна помощь. Я сломал ногу, когда в подвал забегал. Кость торчит. Мне нужна помощь. Заберите меня…. Я весь день жду, сколько ещё ждать? Почему нельзя забрать? Я же ногу потеряю!».
Ранее ВКС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Харьковской области, ликвидированы более 70 иностранных наемников, еще более ста ранены.
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В США заявили о «нарастающем прогрессе» ВС России в боях за Артемовск
Представитель администрации США заявил, что российские войска добиваются прогресса в боях за Артемовск
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Соединенные Штаты считают, что армия России добивается нарастающего прогресса в боевых действиях в районе Артемовска, но исход еще не определен, сообщил представитель американской администрации высокого ранга.
Представитель исполнительной ветви власти США заявил, что россияне добились постепенно нарастающего прогресса, и продолжают его добиваться, потому что ВС России вложили серьезные усилия в Бахмут (украинское название Артемовска), передает ТАСС.
Американский чиновник также заявил, что украинцы «все еще храбро бьются и исход в настоящее время не определен».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ создали «пятьсот линий обороны» в Артемовске, продвижение российских военных идет с большим трудом, идет активная борьба за каждый дом.
Между тем, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике.
При этом ранее в Сети появилось видео, предположительно из Артемовска, на котором заснято, как бойцы ВСУ складывают в пакетах тела своих погибших сослуживцев. Один из военнослужащих отмечает, что на кадрах последствия призыва главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ужесточить наказание за дезертирство.
Также сообщалось, что Киев перебросил иностранных наемников в Артемовск и Соледар.
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В Германии потребовали уволить министра обороны после новогоднего поздравления
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Лидеры немецкой оппозиции, партий ХДС и ХСС, Фридрих Мерц и Маркус Зедер обратились с требованием снять Кристину Ламбрехт с должности министра обороны Германии.
Политики рассказали газете Munchner Merkur, что бундесвер заслуживает более компетентного руководителя. Причиной их недовольства стала череда скандалов, связанных с Ламбрехт, сообщает РИА «Новости».
Зедер же сравнил нынешнего министра обороны, закрепившегося в бундесвере, с экологическими активистами, которые приклеивают себя к стенам.
«Министр должна наконец уйти в отставку – или быть уволенной. Федеральный канцлер назначил госпожу Ламбрехт, теперь он должен решить и эту кадровую проблему. Наши солдаты не заслужили этого министра», – сказал он.
Напомним, новогоднее обращение министра обороны Германии Кристины Ламбрехт вызвало негодование у коллег и простых жителей республики. Так, во фрагменте видеозаписи Ламбрехт рассказала, что, несмотря на то, что в центре Европы бушуют боевые действия, у нее оказалось много особых впечатлений и встреч с интересными и замечательными людьми.
На польском телеканале появилась надпись «Героическая оборона России»
Надпись «Героическая оборона России» была замечена на бегущей строке польского канала TVP Info
На бегущей строке польского телеканала TVP Info появилась надпись «Героическая оборона России», сообщает Gazeta Polska.
В тот момент, когда появилась красная бегущая полоса со словами «Героическая оборона России», ведущая рассказывала о конфликте на Украине, передает «Лента.ру».
Представители телеканала комментировать ситуацию не стали.
Ранее вещание «Дождя*» (признан иноагентом в России) запретили в Латвии после нескольких нарушений с точки зрения латвийских властей со стороны телеканала, в частности, после слов ведущего «наша армия» в адрес российских войск. Алексей Коростелев был уволен, однако позже лицензию телеканала отобрали в Литве и Эстонии.
Также стало известно, что Латвия может отобрать у сотрудников телеканала «Дождь*» (признан иноагентом в России) визы после лишения СМИ лицензии.
В Минобороны рассказали о подвиге майора медслужбы в Запорожской области
Спасавшего пациентов майора медслужбы Сеикаева наградили орденом Мужества посмертно
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Майор медицинской службы Александр Сеикаев погиб в результате обстрела больницы города Токмак Запорожской области, оставшись с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS в городе Токмак Запорожской области по зданию центральной районной больницы, которое никогда не использовалось в качестве военного объекта и выполняло только единственную функцию оказания медпомощи населению, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
В момент ракетного удара в райбольнице российскими гражданскими и военными медиками оказывалась медицинская помощь гражданским лицам, пострадавшим от артиллерийских ударов ВСУ. Командир отдельного медицинского санитарного батальона майор медицинской службы Александр Сеикаев незамедлительно организовал эвакуацию и укрытие больных. Он решил выполнить свой врачебный долг и остался с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать в безопасное место, и погиб под обстрелами вместе с больными.
За самоотверженную верность врачебному долгу, мужество и героизм, майор медицинской службы Александра Сеикаева наградили орденом Мужества посмертно.
Президент Эстонии заявил о необходимости изучения русского языка
Глава Эстонии Карис не видит причин запрещать русский язык из-за Украины
Нет причин бороться с русским языком и литературой из-за событий на Украине, негативная реакция на все русское временное явление из-за войны, заявил президент Эстонии Алар Карис в итоговом интервью телеканалу ETV+.
Карис заявил, что русский язык – культурный язык, который нужно изучать раньше из-за сложности освоения. По его словам, нет причин бороться с языками, как и с русской литературой, передает РИА «Новости».
Президент Эстонии заявил, что некоторые русские отказываются говорить на родном языке из-за войны в Украине, от русского отказываются украинцы, которые прежде говорили на русском.
«Это преходящее явление. Реакция, которую сегодня обусловливает война. Винить в чем-либо язык не стоит», – считает Карис.
Ранее министр образования и науки Тынис Лукас заявил, что в школах Эстонии нужно упразднить изучение русского языка как второго иностранного.
Министерство образования и науки Эстонии утвердило план перехода с русского языка на эстонский в школах и детских садах к 2030 году, все учителя должны подвтерждать знание языка для квалификации.
Между тем, министр культуры Литвы Симонас Кайрис считает возможным объявить ментальный карантин на русскую культуру из-за действий России на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, как правящая коалиция уничтожает русский язык в Эстонии.
Стали известны отозвавшие признание Косово страны
Вучич перечислил девять отозвавших признание Косово государств
Еще девять стран отозвали признание самопровозглашенного Косово, теперь его независимость не признают 106 государств, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
В список новых стран, которые отозвали признание, вошли Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, Мальдивы. Кроме того, «ожидается и десятая», сказал Вучич. Он отметил, что Косово признают только 84 страны, еще три – признают «не до конца», передает ТАСС.
Напомним, Еврокомиссия назвала ситуацию в Косово «очень хрупкой». Вучич заявил, что удалось избежать полномасштабного конфликта в Косово и Метохии, который мог закончиться «катастрофой с НАТО».
Тайвань расширил ограничения экспорта в Россию
Власти Тайваня сообщили о расширении ограничений на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию
Список высокотехнологичных товаров, экспорт которых в Россию и Белоруссию ограничен, расширили, сообщило экономическое ведомство Тайваня.
В список включены более 50 наименований, в частности, связанные с ядерной энергетикой вещества, а также химикаты и продукция машиностроения. Власти Тайваня пояснили, что речь идет о продукции, которая может быть использована в военных целях. В сообщении говорится, что данный шаг предпринят в целях «международного сотрудничества», передает РИА «Новости».
Напомним, власти Тайваня поддержали западные санкции против России, в ответ Москва внесла Тайвань в список недружественных России стран и территорий. Тайвань является одним из лидеров производства полупроводников.
Фрегат «Адмирал Горшков» отправился на боевую службу с гиперзвуковыми «Цирконами»
Путин отдал приказ отправить на боевую службу оснащенный «Цирконами» фрегат «Адмирал Горшков»
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Российский лидер Владимир Путин поручил направить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный новейшими ракетными системами морского базирования «Циркон».
Глава государства на торжественной церемонии выхода на боевую службу фрегата пожелал ему «семь футов под килем» и отметил, что район несения службы будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» не имеет аналогов в мире. Президент заверил, что оружие такой мощности способно надежно защищать безопасность страны.
Как в свою очередь сообщил министр обороны Сергей Шойгу, «Цирконы» преодолевают любую систему ПВО и ПРО. Более того, по словам главы Минобороны, они летят до тысячи километров на скорости до 9 Махов. Кроме того, оснащенный ракетным комплексом корабль может наносить точечные и мощные удары по противнику как на море, так и на суше.
Командир корабля капитан первого ранга Игорь Крохмаль сообщил, что помимо «Цирконов» фрегат оснастили крылатыми ракетами «Калибр». «Циркон», «Калибр», средства ПВО, торпедное вооружение и артиллерия. Экипаж корабля к выполнению задач боевой службы готов», – сказал он.
В заключение церемонии российский лидер выразил благодарность специалистам оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и начали серийно производить уникальное оружие.
Напомним, 21 декабря президент Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны, что в начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с новейшими гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон».
В конце декабря «Адмирал флота Советского Союза Горшков» завершил подготовку к выполнению задач боевой службы.
Киев захотел припугнуть Шольца боями «под Берлином»
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил Шольцу об угрозе боев немцев с россиянами «под Берлином»
Если Германия не даст Украине тяжелую бронетехнику, боевые действия грозят дойти и до немецкой столицы, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По словам Данилова, глава немецкого правительства Олаф Шольц может «продолжать игру, проводить социологические исследования о том, нужно давать танки или не нужно», если желает, чтобы «немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства dpa, большая часть населения Германии выступает против поставок Киеву танков «Леопард-2». Тем временем Франция собралась предоставить Киеву колесные танки AMX-10 RC.
Эстония захотела в обход ЕС передать Украине замороженные российские активы
Глава МИД Эстонии Рейнсалу сообщил о планах Таллина выработать механизм передачи Киеву замороженных российских активов
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Эстония хочет самостоятельно создать механизм передачи Украине замороженных российских финансовых активов, сообщил глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу.
Рейнсалу сообщил, что блокированы активы на 17 млрд евро. Однако процесс передачи их Украине застопорился, хотя страны ЕС и велели Еврокомиссии выработать соответствующую юридическую схему. В связи с этим Таллин решил параллельно запустить процесс создания собственной юридической структуры, которая откроет дорогу для использования указанных средств, передает ТАСС со ссылкой на Postimees.
Напомним, ЕС сообщил, что заморозил 19 млрд евро активов российского бизнеса и до 300 млрд евро активов ЦБ России. Сейчас, как отмечают эксперты, ЕК пытается «подогнать правовую базу под свои нужды», поскольку изначальная заморозка активов была незаконной. Банк России полагает, что перспективы возврата активов российских банков крайне низкие, но с юридической точки зрения они пока не конфискованы.
McDonald's собралась уйти из Казахстана
Bloomberg узнало о намерении McDonald's прекратить бизнес в Казахстане после отказа от мяса из России
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В связи с ситуацией на Украине и отказа от поставок мяса из России в Казахстан сеть быстрого питания McDonald's намерена покинуть центральноазиатскую страну, сообщили источники.
Указывается, что Казахстан «остался без замены российским поставкам мяса» после того, как начались «сбои», связанные с российской спецоперацией. Хотя на местные предприятия не должны распространяться санкции, McDonald's запретила франчайзи в Казахстане закупать котлеты у российских поставщиков. Однако закупки котлет в Европе не могут решить проблему, так как из-за высокой цены и расходов на перевозку бизнес пришлось бы вести в убыток, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, в ноябре McDonald's в Казахстане сообщила, что работа сети в стране приостанавливается. Франчайзи McDonald's в Казахстане является крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев, который в декабре предстал перед судом по делу о хищениях в газовой сфере.
McDonald's списала 1,2 млрд долларов из-за продажи бизнеса в России. McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Летом предприятия сети открылись под названием «Вкусно – и точка».
Американцы назвали проблемы, с которыми столкнется Байден в 2023 году
Американцы ожидают, что для президента США Джо Байдена 2023 год будет проблемным, пишет обозреватель Джеймс Рейнл в статье для Daily Mail со ссылкой на результаты опроса Института Гэллапа.
Восемь из десяти американцев считают, что 2023 год станет периодом экономических трудностей, повышения налогов и роста бюджетного дефицита, а шесть из десяти полагают, что цены будут расти высокими темпами, и в следующем году упадет фондовый рынок, передает РИА «Новости».
Также 90% американцев ожидают еще один год политических конфликтов. Исследователи подсчитали, что 72% американцев прогнозируют рост уровня преступности, а 56% предсказывают многочисленные забастовки профсоюзов.
В опросе приняли участие 1800 человек, и большинство из них ответили пессимистично на вопросы об экономике, политике, социальной и международной сферах, сообщил автор.
Ранее сенатор-республиканец Марко Рубио в статье для издания The American Conservative заявил, что десятилетия правления некомпетентных американских элит привели Соединенные Штаты к краю пропасти. Он заявил, что Америку постигло опустошение, институты были разрушены, вера маргинализирована, а всеобщее теперь благо игнорируется.
До этого американский политик Янг заявил, что США ждет коллапс после сокрушительного поражения на Украине.
Обозреватель журнала The National Interest Сиддхартха Кази предупредил о возможном отключении света на долгие годы в США.
Напомним, в конце декабря зампред СБ России Дмитрий Медведев предрек выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства и гражданскую войну в США.
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