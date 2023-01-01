Экс-заключенные поблагодарили группу ЧВК «Вагнер» за шанс изменить жизнь

Бывшие заключенные поблагодарили ЧВК «Вагнер» за «новую» жизнь

Бойцы ЧВК «Вагнер», бывшие заключенные, ставшие добровольцами в специальной операции, поблагодарили бизнесмена Евгения Пригожина за предоставленную возможность изменить свою жизнь.

Основатель группы Евгений Пригожин посетил проходящих реабилитацию, чтобы поздравить их с Новым годом. Один из бойцов ЧВК Вагнер поблагодарил за шанс начать новую жизнь, стать другим человеком.

«Спасибо, что в семью большую, крепкую приняли. Мы поняли, что такое дружба», – приводит РИА «Новости» его слова.

Раненые также заявили, что в больнице хорошие условия, но они собираются после восстановления дальше защищать родину.

По словам раненых, в медучреждении очень хорошие условия, а после восстановления они хотят дальше защищать родину.

Пригожин, обращаясь к бойцам, призвал их держаться заданного направления.

Ранее Евгений Пригожин рассказал о большом количестве взятых группой «Вагнер» пленных.