Кадыров назвал долю западной военной помощи, которая дойдет до ВСУ

До Киева дойдет только 15% от выделяемой западными странами помощи, а остальное будет разворовано. Поэтому единственное, чего должны опасаться российские военные – это переговоров, а не поставок оружия для ВСУ, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что техника, которую Запад выделяет Украине, – это неоправданная сила, и России не о чем беспокоиться.

По словам Кадырова, средства, которые выделяются Киеву американскими руководителями и европейскими государствами, – это копейки. «Дойдет до них всего 15%. Переживать и беспокоиться не о чем», – написал глава Чечни в своем Telegram-канале. Он отметил, что таким способом украинские и западные чиновники разворовывают средства.

Кадыров добавил, что единственное, о чем должны переживать воины и патриоты России, это то, что Москва может сесть за стол переговоров. «Это единственное, чего мы должны бояться. Мы не должны бояться никаких долларов, техники, никакое оружие нам не страшно – даже снег и зима», – добавил Кадыров.

Между тем президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сказал, что Москва открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территориальных реалий.