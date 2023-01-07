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Кадыров назвал данные о гибели чеченских командиров в Донбассе небылицами
Кадыров прокомментировал сообщения о гибели чеченских командиров во время СВО
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Информация о гибели чеченских командиров в зоне проведения спецоперации в Донбассе является небылицами, которые придумывают «злые языки», сидя на «мягких диванах» в Европе, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В своем Telegram-канале Кадыров опубликовал видео о том, как депутат госдумы РФ Адам Делимханов на Марьинском направлении в Донбассе посетил расположение подразделений из Чечни и встретился с их командирами.
«Участь злых языков – это трепаться направо и налево, придумывать различные небылицы, выдавать их за чистую правду, сидя на мягком диване в какой-нибудь европейской стране, попивая чай или кофе, купленные на пособия от налогов с местных публичных домов, ночных клубов и ЛГБТ-заведений», – написал он, передает РИА «Новости».
«В последние дни раскачиваются новости о якобы гибели в зоне проведения специальной военной операции того или иного командира из Чеченской Республики, которые стойко выполняют свой профессиональный долг в Донбассе. <...> Наши отважные командиры в полном здравии и прекрасном расположении духа. Они настроены только на победу», – добавил Кадыров.
Глава Чечни подчеркнул, что как бы «ни трепались европейские «правдорубы» и сочинители фейков, от их сказок нам ни тепло, ни холодно, а простым жителям ЧР – тем более».
Ранее Кадыров оценил ход спецоперации на Украине, отметив, что ВСУ и «натовские формирования» несут большие потери в живой силе и технике.
Боррель высказался о рождественском прекращении огня на Украине
Боррель заявил о необходимости вывода войск РФ для рождественского «перемирия»
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Гуманитарная инициатива России о рождественском перемирии рассматривается как попытка выиграть время на перегруппировку войск, она должна сопровождаться выводом войск и военной техники с территории Украины, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что предложение Путина о рождественском прекращении огня не заслуживает доверия, поскольку необходимо увидеть полное прекращение военных атак и полный вывод ее войск и военной техники с территории Украины. Он считает, что без вывода армии одностороннее прекращение огня представляется попыткой выиграть время, передает ТАСС.
Ранее со схожим заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель, который назвал российскую инициативу о перемирии «подделкой и лицемерием».
Минобороны сообщило об украинских обстрелах после наступления режима прекращения огня.
В четверг президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился ввести этот режим на 36 часов.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв Путина к прекращению огня отказом. По его словам, Москва якобы пытается таким способом скрыть «подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы».
Пушков: ФРГ «переломала хребет» отношениям с Россией всего одним решением
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Отказавшись от российского газа, поступавшего Германии по «Северному потоку», Берлин переломала становой хребет прежних отношений, считает сенатор Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале он отметил, что подрыв «Северного потока» и «Северного потока-2» поставило крест даже на теоретической возможности возобновления газового потока в Германию.
«Прекращение поставок российского газа, служивших основой «особых отношений» между Москвой и Берлином даже в период «холодной войны», отбрасывает ситуацию к периоду до знаменитого соглашения «газ-трубы», подписанное между СССР и ФРГ при Брежневе и Брандте более 50 лет тому назад», – заключил сенатор.
Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и премьер Норвегии Йонас Гар Стере договорились о постройке трубопровода для доставки природного газа и впоследствии водорода в Германию.
В начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы. Российский президент Владимир Путин отмечал, что произошедшее является очевидным терактом. По его словам, взрывы на трубопроводах являются актом государственного терроризма, это сделано в интересах тех, кто заинтересован в транзите российского газа исключительно через Украину.
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Европейцев призвали готовиться к распространению «кракена»
Politico: Европейцам стоит готовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения варианта коронавируса «кракен»
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Европейцам стоит приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта омикрон-штамма «кракен», заявил обозреватель Politico Карло Мартушелли.
Мартушелли сообщил читателям издания плохую новость. По имеющимся у него данным, XBB.1.5 быстро распространяется, скорее всего, потому, что у него есть определенные большие преимущества перед доминирующими в настоящее время омикрон-штаммами, передает РИА «Новости».
Автор публикации сослался на статью Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в которой говорится, что «кракен» впервые выявили 22 октября 2022 года в США. Агентство отметило, что XBB.1.5 стал наиболее трансмиссивным подвариантом. Мартушелли обратил внимание, что поступающие из США данные свидетельствуют, что XBB.1.5 распространяется агрессивно, число случаев удваивается каждые девять дней.
Напомним, в начале декабря минувшего года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в составе омикрон-штамма коронавируса появляются еще более заразные варианты вируса, которые в России пока не выявлены.
Макрона обвинили в нарушении военного табу по Украине
Telegraph: Президент Франции Макрон своим решением передать Украине БМП AMX-10 RC нарушил негласное военное табу
Президент Франции Эммануэль Макрон своим решением передать Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC нарушил негласное военное табу, сообщила британская The Telegraph.
Как отметили обозреватели издания Джо Барнс и Ник Гаттеридж, Франция первой отправила в Киев боевые машины западного производства, неожиданно первой нарушив негласное военное табу, перейдя красную черту. Они также добавили, что своей инициативой Макрон превзошел США, Германию и Британию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению Украины, передает РИА «Новости».
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал конфликт с Россией выполнением миссии НАТО. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.
Глава Минобороны Украины назвал конфликт с РФ выполнением миссии НАТО
Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ в конфликте с Россией выполняют миссию НАТО
Украинские солдаты, участвуя в конфликте с Россией, выполняют миссию НАТО, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
По словам главы украинского военного ведомства, западные политики постоянно напоминают Киеву, что он якобы прикрывает весь «цивилизованный мир», весь Запад в качестве щита. Резников заявил в интервью телеканалу «1+1», что Украина сегодня выполняет миссию НАТО. Он выступил с утверждением, что народы входящих в блок стран не проливают свою кровь, так как украинцы проливают свою, поэтому от НАТО требуется поставлять оружие, передает РИА «Новости».
Накануне власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере более 3 млрд долларов. В администрации Байдена сообщили, что США поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу.
В Китае объяснили отказ Зеленского прекратить огонь на Рождество
Отказ президента Украины от предложения российского лидера Владимира Путина о Рождественском перемирии показал, что украинский конфликт заходит в тупик, пишет Global Times.
Китайские эксперты уверены, что мирные переговоры отодвигаются поставками военной помощи, предоставляемыми странами Запада Киеву, передает РИА «Новости».
«Новый пакет военной помощи показывает, что Запад по-прежнему использует любую возможность, чтобы сбить Россию с ног, вместо того, чтобы разрядить ситуацию», – считают эксперты.
Они уверены, что патовая ситуация на поле боя сохранится до тех пор, пока участвующие в противостоянии силы, в том числе США и НАТО, не сядут за стол переговоров.
В пятницу США объявили о новом пакете военной помощи Украину на 3 млрд долларов. Сообщалось, что большая часть средств нового пакета помощи Вашингтона Киеву планируется выделить из запасов Пентагона.
Эксперт: Маккарти вынудит Байдена сократить объемы помощи Украине
Американист Дудаков: Конгресс США может сократить объемы помощи Украине
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Республиканцы в Конгрессе переживают внутренний раскол. Кевину Маккарти придется все время искать компромиссы. А президент Байден теперь не сможет свободно выделять миллионы долларов Украине. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков, комментируя назначение республиканца Кевина Маккарти на пост спикера Палаты представителей США c 15-й попытки.
«Кевину Маккарти уже пришлось пойти на серьезные уступки в пользу внутренней оппозиции. В частности, он гарантировал им возможность проведения процедуры вотума недоверия, если крайне правому крылу республиканцев не понравится то, что он делает», – рассказал американист Малек Дудаков.
«Кроме того, крайне правые теперь могут получить посты руководителей комитетов, в том числе оборонного. Как мы знаем, Маккарти также пришлось гарантировать ограничение роста бюджетных расходов США. Именно этого добивалась оппозиция, которая хочет избежать дефицита бюджета», – продолжил эксперт.
Он также выразил уверенность в том, что в сентябре, когда будет принимать новый бюджет США, серьезно сократятся объемы помощи Украине. «Байдену будет очень непросто проводить какие-то свои идеи в Конгрессе», – сказал политолог.
«Особенно остро будет стоять вопрос бюджета. Альтернатива компромиссу – непринятие плана. И несмотря на то, что подобные действия создадут проблемы, не исключаю, что республиканцы пойдут на такой шаг. Очевидно, что Белый дом будет находиться не в самом лучшем состоянии из-за того, что с Конгрессом будет очень сложно работать», – считает собеседник.
«Вся политическая деятельность Кевина Маккарти в Конгрессе будет сопряжена с компромиссами, в том числе в пользу внутренней оппозиции», – заключил Дудаков.
Ранее после 15-й попытки Палата представителей США смогла избрать нового спикера. Им стал республиканец Кевин Маккарти. Согласно результатам голосования, которое транслировали все ведущие американские телеканалы, Маккарти получил 216 голосов. Демократ Хаким Джефрис – заручился поддержкой 211 конгрессменов. Еще шесть законодателей не отдавали свои голоса ни за кого.
Как отмечает телеканал Fox News, для победы Маккарти пришлось пойти на ряд уступок. В частности, он пообещал сократить расходы США на 2024 год до уровня 2022 года. Это может обернуться уменьшением бюджета Пентагона на 75 млрд долларов.
Маккарти также заявил, что намерен остановить «расточительные» расходы Вашингтона и рост госдолга страны, передает РИА «Новости».
Голосование в этом году стало 15-м случаем в истории США, когда конгрессмены не смогли выбрать спикера с первого раза, последний раз такое происходило сто лет назад, в 1923 году, а до этого только в период, предшествовавший Гражданской войне. Только четыре раза за все время понадобилось больше 12 раундов голосования.
Конгрессмены голосовали со вторника. Президент США Джо Байден ранее назвал затянувшийся процесс выбора спикера «позорным». Вместе с тем, сразу после победы Маккарти глава Белого дома поздравил его с назначением и заявил о настрое на совместную работу, отмечает РИА «Новости».
К лидеру республиканцев обратился и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина рассчитывает и дальше получить финансовую помощь от Вашингтона.
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Друг арестованного в Латвии журналиста Марата Касема рассказал о попытке отговорить его от поездки из Москвы в Ригу
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Властям Латвии дали команду «фас», им теперь можно брать всех, кто им не нравится. Это стало особенно заметно после начала российской спецоперации на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД рижский журналист Юрий Алексеев об аресте шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема по обвинению в шпионаже. Алексеев сообщил, что предупреждал Касема о возможных проблемах и не советовал приезжать в Ригу.
«Я созванивался с Маратом накануне его приезда в Ригу, мы договорились встретиться четвертого января, пожарить у меня картошечки. Но я предупреждал Марата, чтобы он не приезжал, а то его «примут». Но третьего января он уже пропал – не отвечал на звонки и в соцсетях, а вчера власти сообщили, что он находится в тюрьме – в Рижском централе. Московская свобода слова и демократия расслабляет даже наших латвийских журналистов, которые должны понимать, что сейчас творится», – считает рижский журналист Юрий Алексеев.
Собеседник считает, что выдвинутые против Касема обвинения в шпионаже – надуманные, но в данном случае Россия никак не может помочь, потому что журналист – гражданин Латвии. Касем несколько лет живет в Москве и работает в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит новостной ресурс Sputnik Литва.
«Касем уже лет пять работает в Москве. Какой тут может быть шпионаж, непонятно. Но статья тяжелая (до 15 лет), он будет сидеть в тюрьме как минимум до конца следствия. В ближайшие десять дней, как сообщила мне его адвокат, Касем может подать прошение о пересмотре меры пресечения. Но из-за статьи «шпионаж» перспектив практически никаких», – уверен Алексеев, добавив, что по той же статье в соседней Литве сидит в тюрьме политик, экс-депутат Альгирдас Палецкис.
В пятницу Совет по правам человека при президенте России призвал ООН, ОБСЕ и Совет Европы вмешаться в ситуацию с задержанием Касема. Тридцатого декабря он приехал в Латвию по семейным делам и был задержан. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу. По словам адвоката, Касема могут обвинять в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже.
Алексеев добавил, что сам уже «шестой год судится по надуманным обвинениям» и по одному из них ему грозит от 5 до 15 лет по статье «Нанесение вреда Латвийской Республике по предварительному сговору группой лиц». Заседание Апелляционного суда назначено на девятое января. «Властям страны дали команду «фас», им теперь можно брать всех, кто им не нравится. Это стало особенно заметно после начала российской спецоперации на Украине. После этого они слетели с катушек и все последствия налицо. В Латвии уже возбуждено больше 30 дел против русских журналистов. Поводом становится их сотрудничество с подсанкционными компаниями», – отметил собеседник.
Алексеев уверен, что ООН, ОБСЕ и Совет Европы не станут вмешиваться в ситуацию с арестом журналиста. «Если бы Касем писал что-нибудь антироссийское и проукраинское, то все правозащитные организации вписались бы за него в первые пять минут после задержания. Но Европа считает Россию своим врагом и воюет с ней с 2014 года», – считает он.
Алексеев напомнил, что Касем последний раз приезжал на родину в августе прошлого года, а свой предстоящий визит анонсировал в конце декабря. «Первого января он опубликовал в соцсетях свою фотографию на фоне Памятника свободы в Риге и в комментариях налетели злобные нацисты, которые начали писать о том, «куда смотрит Служба госбезопасности», если «агент» RT и «Спутника» совершенно свободно гуляет по Риге», – указал журналист.
США раскрыли подробности трехмиллиардного пакета военной помощи Украине
Большая часть средств нового пакета помощи Вашингтона Киеву планируется выделить из запасов Пентагона, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Через Пентагон планируется выделить 2,8 млрд долларов, в этой части будут поставлены БМП Bradley и самоходные гаубицы, сказала Жан-Пьер, передает ТАСС.
Еще 225 млн долларов планируется потратить на укрепление военного потенциала Киева и модернизацию ВСУ. Также в пакет включены 682 млн долларов для партнеров по НАТО на Востоке.
Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что БМП Bradley попадут на Украину еще не скоро, но Вашингтон постарается ускорить этот процесс.
В пятницу США объявили о новом пакете военной помощи Украину на 3 млрд долларов.
Стала известна причина закрытия McDonald's в Казахстане
Сеть ресторанов McDonald's в Казахстане была закрыта из-за ограниченных поставок мясной продукции и полуфабрикатов, сообщило Министерство сельского хозяйства страны.
Отмечается, что ранее сырье в рестораны поступало из России, а после ухода McDonald's с российского рынка возникли проблемы с поставками, сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на ведомство.
В Минсельхозе Казахстана отметили, что рестораны были готовы перейти на продукцию казахстанского производства, но внедрение «отечественными производителями высоких стандартов компании заняло определенное время».
Также сообщается, что для предотвращения закрытия McDonald's было готово содействовать корпорации в ускорении и упрощении процедур поставок продукции из третьих стран.
Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания, работавшая под руководством казахстанского ТОО Food Solutions KZ, прекращает свою работу под брендом McDonald's.
В Польше напомнили, как Украина «вонзила нож в спину» Венгрии
В Польше указали Украине на ее недружественную политику в отношении Венгрии
Обозреватель издания MySl Polska Питер Фехер указал, что украинские власти проводят крайне недружественную политику в отношении Венгрии, которая в числе первых признала независимость Украины в 1991 году.
Автор указал, что после «оранжевой революции» 2004 года на Украине вернулись фашисты, поддерживавшие немецкую армию во время Второй мировой войны, и их потомки. Это изменило внешнюю политику Киева, а те самые нацисты «с тихой американской помощью» пришли к власти, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
«Результата не пришлось долго ждать, так как уже в 2017 году был готов новый украинский закон об образовании, который явно был призван «вытолкнуть» венгерский язык из Закарпатья», – заявил он.
Также Фехер указал, что Зеленский пообещал изменить закон, но новое законодательство предоставило еще больше проблем.
Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто заявил в 2017 году: «Украина ударила Венгрию ножом в спину», – заключил журналист.
Напомним, напряжение в отношении между странами возникло на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который сокращал возможность обучения на языках нацменьшинств.
В РПЦ дали оценку поведению уехавших россиян
В РПЦ назвали удручающими попытки сделать из отъезда из России политическое шоу
Попытки сделать из отъезда из России политическое шоу удручают, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Он подчеркнул, что для отъезда могут быть разные причины. При жтом ненависть к своему Отечеству, соотечественникам Легойда принять не может, сообщает РИА «Новости».
«Тем более удручают попытки сделать из своего отъезда политическое шоу, выслужиться перед новым «сувереном» или тем политическим мейнстримом, которые в сознании таких людей это место занимает», – сказал он.
Легойда отметил, что жертвенное служение воина всегда получало церковное благословение. По его словам, пацифизм является политической идеологией, которая, несмотря на декларации, нередко лишь разделяет людей.
Он подчеркнул, что церковь никогда не ассоциировала себя ни с каким из политических течений, в том числе и с этим. Священник должен объединять людей, какой бы точки зрения они ни придерживались, в том числе на современную ситуацию, заключил Легойда.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в политических кругах вновь поднялась дискуссия о том, как относиться к тем, кто покинул Россию в 2022 году. Стоит ли подвергать их санкциям? Эксперты приходят к выводу, что главная задача России по отношению к этим людям вовсе не в том, чтобы их всех наказать или ограничить в правах.
Белый дом прояснил детали передачи комплексов Patriot Украине
Белый дом: Обучение украинских военных применению американских комплексов ПВО Patriot еще не началось
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Обучение украинских военнослужащих применению американских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot еще не началось, оно будет проходить за пределами Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По словам Кирби, ему не известно о том, что обучение началось. Он рекомендовал обращаться за подробностями на этот счет в Пентагон. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома выступил с утверждением, что обучение будет проходить за пределами Украины, передает ТАСС.
Накануне Германия решила передать Украине ЗРК Patriot. В среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подготовка к передаче Киеву систем ПВО Patriot уже началась, развертывание систем ожидается в максимально короткие сроки. В декабре минувшего года американский генерал Марк Хертлинг заявлял, что ВСУ еще нескоро смогут использовать системы ПВО Patriot, так как на обучение украинских военных потребуется долгое время.
В ООН не осудили планы Парижа и Берлина передать Киеву бронетехнику
Официальный представитель генсека ООН Дюжаррик не стал осуждать планы Франции и Германии передать Украине бронетехнику
В ООН хотели бы видеть завершение конфликта на Украине в соответствии с Уставом ООН и международным правом, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя планы Франции и Германии передать Киеву бронетехнику.
В ответ на вопрос о поставках оружия Киеву, Дюжаррик заявил, что в ООН хотели бы видеть завершение этого конфликта в соответствии с Уставом всемирной организации и международным правом, передает РИА «Новости».
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал конфликт с Россией выполнением миссии НАТО. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.
В Белом доме спрогнозировали продолжение боевых действий на Украине
Представитель Белого дома Кирби: Боевые действия на Украине не прекратятся зимой
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что боевые действия на территории Украины не закончатся в ближайшие месяцы.
По словам Кирби, в Белом доме не ожидают, что в ближайшие несколько месяцев россияне «поднимут руки» и прекратят сражаться. Он добавил, что в Белом доме не ожидают, что боевые действия прекратятся зимой, передает ТАСС.
Кирби также отказался комментировать слухи о возможном новом наступлении российских войск, сказав, что не будет рассуждать об их тактических замыслах. При этом представитель Белого дома заявил, что на различных участках украинского фронта для российских военных складывается разная ситуация. По его словам, местами ВС РФ атакуют, но есть места, где они находятся в глубокоэшелонированной обороне.
Накануне власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере более 3 млрд долларов. В Белом доме сообщили, что США поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу.