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В Казахстане мужчина принес траурный венок к закрытому ресторану McDonald's
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В Казахстане в Костанае (на севере страны) полиция задержала мужчину, который принес траурный венок к закрывшемуся ресторану McDonald's.
Мужчина свой поступок объяснил спором с другом, сообщает РИА «Новости».
«В отношении задержанного составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Окончательное процессуальное решение будет принято судом», – сообщили в полиции.
Кроме того, при задержании мужчина управлял автомашиной с нарушением правил эксплуатации транспортного средства, за что был привлечен к административной ответственности.
Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания, работавшая под руководством казахстанского ТОО Food Solutions KZ, прекращает свою работу под брендом McDonald's.
Боррель высказался о рождественском прекращении огня на Украине
Боррель заявил о необходимости вывода войск РФ для рождественского «перемирия»
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Гуманитарная инициатива России о рождественском перемирии рассматривается как попытка выиграть время на перегруппировку войск, она должна сопровождаться выводом войск и военной техники с территории Украины, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что предложение Путина о рождественском прекращении огня не заслуживает доверия, поскольку необходимо увидеть полное прекращение военных атак и полный вывод ее войск и военной техники с территории Украины. Он считает, что без вывода армии одностороннее прекращение огня представляется попыткой выиграть время, передает ТАСС.
Ранее со схожим заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель, который назвал российскую инициативу о перемирии «подделкой и лицемерием».
Минобороны сообщило об украинских обстрелах после наступления режима прекращения огня.
В четверг президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился ввести этот режим на 36 часов.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв Путина к прекращению огня отказом. По его словам, Москва якобы пытается таким способом скрыть «подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы».
Полицейские открыли огонь по оказавшей вооруженное сопротивление женщине в Мурманске
Полицейские ранили оказавшую вооруженное сопротивление женщину в Мурманске
Сотрудники полиции открыли стрельбу по женщине, оказавшей вооруженное сопротивление, следователи в Мурманске проводят проверку, сообщили в региональном СУСК России.
По предварительным данным, полиция обнаружила в ночь на пятницу на одной из улиц Мурманска женщину с пистолетом в руках. Требованию бросить оружие женщина не подчинилась, направила пистолет в сторону полицейских, которые отрыли огонь и ранили ее.
Сейчас пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СКР.
Ранее мужчина в неадекватном состоянии устроил стрельбу в сторону полицейского автомобиля и ранил правоохранителя в Москве.
Эшелон российской военной техники прибыл в Белоруссию
В Белоруссию прибыл еще один эшелон с военной техникой, которая входит в состав региональной группировки войск Союзного государства, сообщили в Минобороны республики.
Там уточнили, что наращивание региональной группировки войск Белоруссии и России продолжается, передает РИА «Новости».
Минобороны Белоруссии заявило, что Минск и Москва наращивают региональную группировку войск и планируют совместные летно-тактические учения для повышения уровня боеподготовки авиационных подразделений.
В пятницу президент республики Александр Лукашенко посетил 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский под Барановичами в Брестской области, где размещается российская часть совместной группировки войск.
Европейцев призвали готовиться к распространению «кракена»
Politico: Европейцам стоит готовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения варианта коронавируса «кракен»
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Европейцам стоит приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта омикрон-штамма «кракен», заявил обозреватель Politico Карло Мартушелли.
Мартушелли сообщил читателям издания плохую новость. По имеющимся у него данным, XBB.1.5 быстро распространяется, скорее всего, потому, что у него есть определенные большие преимущества перед доминирующими в настоящее время омикрон-штаммами, передает РИА «Новости».
Автор публикации сослался на статью Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в которой говорится, что «кракен» впервые выявили 22 октября 2022 года в США. Агентство отметило, что XBB.1.5 стал наиболее трансмиссивным подвариантом. Мартушелли обратил внимание, что поступающие из США данные свидетельствуют, что XBB.1.5 распространяется агрессивно, число случаев удваивается каждые девять дней.
Напомним, в начале декабря минувшего года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в составе омикрон-штамма коронавируса появляются еще более заразные варианты вируса, которые в России пока не выявлены.
Глава Минобороны Украины назвал конфликт с РФ выполнением миссии НАТО
Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ в конфликте с Россией выполняют миссию НАТО
Украинские солдаты, участвуя в конфликте с Россией, выполняют миссию НАТО, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
По словам главы украинского военного ведомства, западные политики постоянно напоминают Киеву, что он якобы прикрывает весь «цивилизованный мир», весь Запад в качестве щита. Резников заявил в интервью телеканалу «1+1», что Украина сегодня выполняет миссию НАТО. Он выступил с утверждением, что народы входящих в блок стран не проливают свою кровь, так как украинцы проливают свою, поэтому от НАТО требуется поставлять оружие, передает РИА «Новости».
Накануне власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере более 3 млрд долларов. В администрации Байдена сообщили, что США поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу.
Пушков: ФРГ «переломала хребет» отношениям с Россией всего одним решением
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Отказавшись от российского газа, поступавшего Германии по «Северному потоку», Берлин переломала становой хребет прежних отношений, считает сенатор Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале он отметил, что подрыв «Северного потока» и «Северного потока-2» поставило крест даже на теоретической возможности возобновления газового потока в Германию.
«Прекращение поставок российского газа, служивших основой «особых отношений» между Москвой и Берлином даже в период «холодной войны», отбрасывает ситуацию к периоду до знаменитого соглашения «газ-трубы», подписанное между СССР и ФРГ при Брежневе и Брандте более 50 лет тому назад», – заключил сенатор.
Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и премьер Норвегии Йонас Гар Стере договорились о постройке трубопровода для доставки природного газа и впоследствии водорода в Германию.
В начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы. Российский президент Владимир Путин отмечал, что произошедшее является очевидным терактом. По его словам, взрывы на трубопроводах являются актом государственного терроризма, это сделано в интересах тех, кто заинтересован в транзите российского газа исключительно через Украину.
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Макрона обвинили в нарушении военного табу по Украине
Telegraph: Президент Франции Макрон своим решением передать Украине БМП AMX-10 RC нарушил негласное военное табу
Президент Франции Эммануэль Макрон своим решением передать Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC нарушил негласное военное табу, сообщила британская The Telegraph.
Как отметили обозреватели издания Джо Барнс и Ник Гаттеридж, Франция первой отправила в Киев боевые машины западного производства, неожиданно первой нарушив негласное военное табу, перейдя красную черту. Они также добавили, что своей инициативой Макрон превзошел США, Германию и Британию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению Украины, передает РИА «Новости».
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал конфликт с Россией выполнением миссии НАТО. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.
Российские войска за сутки уничтожили более 230 украинских военных
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ВС России уничтожили более 230 украинских военных на всех направлениях линии соприкосновения, возле Авдеевки в ДНР уничтожены пусковая установка и радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР было уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Также на Краснолиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение двум штурмовым группам противника в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР, кроме того, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в поселке Червоная Диброва ЛНР, в Серебрянке и в Григоровке в ДНР. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре пикапа, сообщили в Минобороны.
Конашенков сообщил, что на Донецком направлении потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.
Вместе с тем на Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Константиновка, Новомихайловка, Пречистовка, Новомайорское ДНР и Дорожнянка Запорожской области было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и три пикапа.
В Минобороны сообщили, что всего авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России за сутки поражены 65 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 102-х районах. В Красном Лимане поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, в Новомихайловке, Часовом Яре ДНР и Отрадокаменке Херсонской области уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. Возле Авдеевки и Рай-Александровки ДНР вскрыты позиции и уничтожены пусковая установка, а также радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Ранее Минобороны объявило 36-часовой режим прекращения огня в зоне спецоперации.
Друг арестованного в Латвии журналиста Марата Касема рассказал о попытке отговорить его от поездки из Москвы в Ригу
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Властям Латвии дали команду «фас», им теперь можно брать всех, кто им не нравится. Это стало особенно заметно после начала российской спецоперации на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД рижский журналист Юрий Алексеев об аресте шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема по обвинению в шпионаже. Алексеев сообщил, что предупреждал Касема о возможных проблемах и не советовал приезжать в Ригу.
«Я созванивался с Маратом накануне его приезда в Ригу, мы договорились встретиться четвертого января, пожарить у меня картошечки. Но я предупреждал Марата, чтобы он не приезжал, а то его «примут». Но третьего января он уже пропал – не отвечал на звонки и в соцсетях, а вчера власти сообщили, что он находится в тюрьме – в Рижском централе. Московская свобода слова и демократия расслабляет даже наших латвийских журналистов, которые должны понимать, что сейчас творится», – считает рижский журналист Юрий Алексеев.
Собеседник считает, что выдвинутые против Касема обвинения в шпионаже – надуманные, но в данном случае Россия никак не может помочь, потому что журналист – гражданин Латвии. Касем несколько лет живет в Москве и работает в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит новостной ресурс Sputnik Литва.
«Касем уже лет пять работает в Москве. Какой тут может быть шпионаж, непонятно. Но статья тяжелая (до 15 лет), он будет сидеть в тюрьме как минимум до конца следствия. В ближайшие десять дней, как сообщила мне его адвокат, Касем может подать прошение о пересмотре меры пресечения. Но из-за статьи «шпионаж» перспектив практически никаких», – уверен Алексеев, добавив, что по той же статье в соседней Литве сидит в тюрьме политик, экс-депутат Альгирдас Палецкис.
В пятницу Совет по правам человека при президенте России призвал ООН, ОБСЕ и Совет Европы вмешаться в ситуацию с задержанием Касема. Тридцатого декабря он приехал в Латвию по семейным делам и был задержан. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу. По словам адвоката, Касема могут обвинять в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже.
Алексеев добавил, что сам уже «шестой год судится по надуманным обвинениям» и по одному из них ему грозит от 5 до 15 лет по статье «Нанесение вреда Латвийской Республике по предварительному сговору группой лиц». Заседание Апелляционного суда назначено на девятое января. «Властям страны дали команду «фас», им теперь можно брать всех, кто им не нравится. Это стало особенно заметно после начала российской спецоперации на Украине. После этого они слетели с катушек и все последствия налицо. В Латвии уже возбуждено больше 30 дел против русских журналистов. Поводом становится их сотрудничество с подсанкционными компаниями», – отметил собеседник.
Алексеев уверен, что ООН, ОБСЕ и Совет Европы не станут вмешиваться в ситуацию с арестом журналиста. «Если бы Касем писал что-нибудь антироссийское и проукраинское, то все правозащитные организации вписались бы за него в первые пять минут после задержания. Но Европа считает Россию своим врагом и воюет с ней с 2014 года», – считает он.
Алексеев напомнил, что Касем последний раз приезжал на родину в августе прошлого года, а свой предстоящий визит анонсировал в конце декабря. «Первого января он опубликовал в соцсетях свою фотографию на фоне Памятника свободы в Риге и в комментариях налетели злобные нацисты, которые начали писать о том, «куда смотрит Служба госбезопасности», если «агент» RT и «Спутника» совершенно свободно гуляет по Риге», – указал журналист.
США раскрыли подробности трехмиллиардного пакета военной помощи Украине
Большая часть средств нового пакета помощи Вашингтона Киеву планируется выделить из запасов Пентагона, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Через Пентагон планируется выделить 2,8 млрд долларов, в этой части будут поставлены БМП Bradley и самоходные гаубицы, сказала Жан-Пьер, передает ТАСС.
Еще 225 млн долларов планируется потратить на укрепление военного потенциала Киева и модернизацию ВСУ. Также в пакет включены 682 млн долларов для партнеров по НАТО на Востоке.
Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что БМП Bradley попадут на Украину еще не скоро, но Вашингтон постарается ускорить этот процесс.
В пятницу США объявили о новом пакете военной помощи Украину на 3 млрд долларов.
Минобороны сообщило об украинских обстрелах после наступления режима прекращения огня
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Вооруженные силы России объявили с 12.00 мск 6 января режим прекращения огня по всему фронту на территории проведения специальной военной операции, сообщили в российском Минобороны. Между тем, ВСУ продолжили обстрел населенных пунктов и позиций российских войск в ДНР и ЛНР.
В соответствии с поручением президента России Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу в Объединенной группировке российских войск в районе СВО с 12.00 6 января до 24.00 7 января объявлен режим прекращения огня, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Он вводится по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.
При этом ведомство подчеркнуло, что российская сторона соблюдает режим прекращения огня, однако киевский режим продолжает обстрелы населенных пунктов и позиций войск ВС России из артиллерии.
Министерство перечислило, где именно украинские войска продолжили атаки. На Краснолиманском направлении ВСУ провели четыре обстрела из минометов по российским позициям. У поселка Белогоровка (ЛНР) зафиксировано три артиллерийских обстрела ВСУ.
Из района поселка Новопавловка Запорожской области было произведено восемь артиллерийских обстрелов. Российские войска ответным огнем подавили позиции ВСУ.
В четверг президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился ввести этот режим на 36 часов.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв Путина к прекращению огня отказом. По его словам, Москва якобы пытается таким способом скрыть «подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы».
Авиация ВКС России сбила в ДНР самолет Су-25 ВВС Украины
В Донецкой народной республике Воздушно-космические силы России сбили Су-25 украинских воздушных сил, сообщило Министерство обороны России.
Су-25 сбит в районе населенного пункта Марьевка, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
У поселка Победа (ДНР) в ходе контрбатарейной борьбы на огневой позиции уничтожена гаубица Д-20, у города Орехова (Запорожская область) уничтожена американская артиллерийская система M-777.
Возле поселков Васильцовка (Харьковская область) и Ивано-Дарьевка (ДНР) уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50.
Средства ПВО сбили за сутки пять украинских беспилотников у населенных пунктов Новокраснянка, Кременная (ЛНР) и Заводовка (Херсонская область).
Также перехвачено восемь американских реактивных снарядов РСЗО HIMARS у населенных пунктов Копани, Сладкая Балка и Терноватое (Запорожская область).
В прошлые сутки ВС России на четырех направлениях уничтожили свыше 170 украинских военных.
Белый дом прояснил детали передачи комплексов Patriot Украине
Белый дом: Обучение украинских военных применению американских комплексов ПВО Patriot еще не началось
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Обучение украинских военнослужащих применению американских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot еще не началось, оно будет проходить за пределами Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По словам Кирби, ему не известно о том, что обучение началось. Он рекомендовал обращаться за подробностями на этот счет в Пентагон. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома выступил с утверждением, что обучение будет проходить за пределами Украины, передает ТАСС.
Накануне Германия решила передать Украине ЗРК Patriot. В среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подготовка к передаче Киеву систем ПВО Patriot уже началась, развертывание систем ожидается в максимально короткие сроки. В декабре минувшего года американский генерал Марк Хертлинг заявлял, что ВСУ еще нескоро смогут использовать системы ПВО Patriot, так как на обучение украинских военных потребуется долгое время.
Албанец ранил двух отмечающих Рождественский сочельник сербов в Косово
В Косово албанец открыл огонь из автоматического оружия по двум сербам, они получили ранения, инцидент происходил во время празднования Рождественского сочельника, сообщают местные СМИ.
Происшествие случилось у города Штрпце, огонь велся из проезжающего мимо автомобиля, ранения получили 11-летний мальчик и 21-летний мужчина, сообщила газета «Вечерние новости» со ссылкой на Канцелярию по Косово и Метохии при сербском правительстве, передает ТАСС.
Пострадавших госпитализировали с ранениями средней тяжести.
В Китае объяснили отказ Зеленского прекратить огонь на Рождество
Отказ президента Украины от предложения российского лидера Владимира Путина о Рождественском перемирии показал, что украинский конфликт заходит в тупик, пишет Global Times.
Китайские эксперты уверены, что мирные переговоры отодвигаются поставками военной помощи, предоставляемыми странами Запада Киеву, передает РИА «Новости».
«Новый пакет военной помощи показывает, что Запад по-прежнему использует любую возможность, чтобы сбить Россию с ног, вместо того, чтобы разрядить ситуацию», – считают эксперты.
Они уверены, что патовая ситуация на поле боя сохранится до тех пор, пока участвующие в противостоянии силы, в том числе США и НАТО, не сядут за стол переговоров.
В пятницу США объявили о новом пакете военной помощи Украину на 3 млрд долларов. Сообщалось, что большая часть средств нового пакета помощи Вашингтона Киеву планируется выделить из запасов Пентагона.