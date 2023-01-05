Развивающиеся страны получили меньше СПГ из-за большого спроса на сжиженный газ в Европе

В результате роста спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе заметно сократился импорт этого ресурса Китаем и другими развивающимися странами, сообщила газета Handelsblatt.

По данным Института рыночных исследований Icis, удельный вес импорта СПГ сместился в страны Европы, так как ЕС нарастил закупки на фоне прекращения поставок газа из России, передает Deutsche Welle* (признан иноагентом).

Китай, по данным Icis, в 2022 году сократил импорт газа на 21% – до 16 млн тонн, Бразилия – на 72%, Индия – на 17%. Отмечается, что причиной снижения импорта стали в том числе жесткие антикоронавирусные ограничения в Китае, а также рост цен на СПГ из-за резкого увеличения спроса на газ в Европе.

При этом Франция, наоборот, нарастила импорт СПГ на 99% – до почти 13 млн тонн, Бельгия – на 167%, Нидерланды – на 99%. От увеличения импорта СПГ в соседние страны выиграла также Германия, так как до декабря у нее не было ни одного морского терминала для приема грузов СПГ.

При этом аналитики Icis прогнозируют, что в 2023 году Китай сможет нарастить импорт СПГ из-за ослабления мер против COVID, и это обострит ситуацию на глобальном рынке СПГ.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что газохранилища в Евросоюзе на начало 2023 года заполнены более чем на 80%, так как спрос снизился из-за теплой погоды.