Взрывы прозвучали в Харьковской области

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5 января, четверг | Последнее обновление — 04:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Киев захотел припугнуть Шольца боями «под Берлином»
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В сознании нашего противника не существует чести, совести, уважения к себе и к другим. Ведь в честном бою противники соблюдают определенные правила. А как воевать с тем, чье главное оружие – неприкрытая, безнаказанная ложь, манипуляции, предательство?
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Можно долго спорить о том, насколько реализуемы планы ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Вопрос в другом: что будет делать Евросоюз в безвременье 2023-2027 годов?
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За год, прошедший после кровавых событий января 2021 года, главным вопросом остается, что делается властями для решения тех фундаментальных проблем, с которыми сталкивается казахстанское общество. Будет опасно, если руководители республики вновь сделают ставку на создание благоприятного образа в глазах Запада, а не на планомерное внутреннее развитие.
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Взрывы прозвучали в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
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В среду вечером в Харьковской области прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
Подробностей не сообщается. При этом в области не объявлялась воздушная тревога, передает ТАСС.
Напомним, в среду на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.
NYT рассказала о семикратном преимуществе дронов ВС России над ПВО Украины
NYT: Дроны ВС России стоят в семь раз дешевле ракет ПВО Украины, которые пытаются их сбить
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Цена используемых Россией БПЛА может достигать всего 20 тыс. долларов, в то время как запуск используемой Украиной ракеты класса «земля – воздух» для поражения беспилотника доходит до 500 тыс. долларов, пишет газета The New York Times со ссылкой на информацию главы украинской консалтинговой компании «Мольфар» Артема Старосека.
По его словам, дешевле всего обходится запуск ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300, который обходится в 140 тыс. долларов. Гораздо дороже обходится удар американского ЗРК NASAMS стоимостью 500 тыс. долларов. При этом эксперты отмечают риск, связанный с разницей в стоимости БПЛА и применяемых против них средств. Специалисты сошлись во мнении, что военные нужды дорого обходятся Украине и ее союзникам, передает РБК со ссылкой на NYT.
Также Старосек призвал учитывать расходы на поражение БПЛА, так как сбить его стоит гораздо дешевле, чем отремонтировать поврежденную или разрушенную электростанцию.
В заключение эксперт добавил, что в данный момент Украина полностью зависит от поставок западных союзников, однако растет риск того, «что эти союзники со временем устанут от затрат».
Накануне Еврокомиссия заявила о намерении перечислять средства новой макрофинансовой помощи Украине на общую сумму до 18 млрд евро в 2023 году на «ежемесячной предсказуемой» основе.
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Иностранные наемники расстреляли военных ВСУ на блокпосту в Николаевской области
Пьяные иностранные наемники убили трех украинских военных на блокпосту в Снигиревке в Николаевской области
Находившиеся в состоянии опьянения иностранные наемники, предположительно из Польши, убили трех украинских военных на блокпосту в Снегиревке в Николаевской области, отказавшись пройти досмотр.
Иностранцы, по предварительным данным, наемники из Польши были в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Они не захотели предъявить автомобиль для досмотра военным ВСУ на блокпосту в Снегиревке в Николаевской области, после чего убили троих, передает РИА «Новости».
Источник в ВСУ также сообщил, что иностранных наемников не может контролировать на Украине даже СБУ, которая больше сосредоточена на «решении личных проблем Зеленского».
Ранее в Бериславе Херсонской области иностранные наемники застрелили мужчину и женщину из-за подозрений в связях с Россией.
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В Киеве упрекнули главу МИД Израиля Коэна за разговор с Лавровым
Украину возмутила беседа нового главы МИД Израиля Коэна с Лавровым
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Украина возмущена поведением нового главы МИД Израиля Эли Коэна, переговорившим с российским коллегой Сергеем Лавровым, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук изданию Times of Israel.
По словам посла, позиция израильских властей по отношению к спецоперации для Киева остается «неясной». Он добавил, что глава МИД Израиля «не разговаривал с Лавровым с начала военных действий» и никак не осудил «массовый обстрел мирных жителей в последние месяцы», передает «Коммерсант».
«Израиль уникален с точки зрения наших партнеров. Он молчит», – заявил Корнийчук.
Накануне Лавров обсудил с израильским коллегой ситуацию на Украине. Стороны сделали акцент на актуальных задачах укрепления потенциала торгово-экономического сотрудничества.
Ранее Коэн заявлял, что Израиль впредь будет «меньше говорить» о ситуации на Украине, однако продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь, а приоритетом внешней политики страны является стратегическое партнерство с США.
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Опубликованы переговоры польских наемников на Украине
Бывший замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке
Бывший замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов опубликовал переговоры польских наемников, умоляющих ВСУ вывести их из ада в зоне специальной военной операции (СВО) в Марьинке.
Безсонов в своем Telegram-канале уточнил, что незадолго до новогодних праздников украинское командование перебросило две группы польских наемников в Марьинку, на самый сложный участок фронта. По его словам, из 120 человек в живых остались 28 наемников.
«...Украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери. Они ночью сбежали. Мы еле успели сбежать.. не все успели...», «...связь глушится. Мы не можем ориентироваться в этом аду. Где свой, где кто — не понятно...», «...почему вы нас не предупредили, что в этом богом забытом месте вы две бригады потеряли?...», – публикует Безсонов часть переговоров, которые удалось разобрать.
Также польские наемники безуспешно просят о помощи раненым и умоляют вывезти их из «этого ада».
«...Предупредите своих. Мы выходим к русским. Да, выходим… Нас разбили. Нас разбили. Нас ждали! Есть убитые и раненные, эвакуируйте нас…. Эвакуируйте нас… Нам нужна помощь… Почему все молчат…».
«...Я ранен! Мне нужна помощь. Я сломал ногу, когда в подвал забегал. Кость торчит. Мне нужна помощь. Заберите меня…. Я весь день жду, сколько ещё ждать? Почему нельзя забрать? Я же ногу потеряю!».
Ранее ВКС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Харьковской области, ликвидированы более 70 иностранных наемников, еще более ста ранены.
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В Минобороны рассказали о подвиге майора медслужбы в Запорожской области
Спасавшего пациентов майора медслужбы Сеикаева наградили орденом Мужества посмертно
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Майор медицинской службы Александр Сеикаев погиб в результате обстрела больницы города Токмак Запорожской области, оставшись с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS в городе Токмак Запорожской области по зданию центральной районной больницы, которое никогда не использовалось в качестве военного объекта и выполняло только единственную функцию оказания медпомощи населению, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
В момент ракетного удара в райбольнице российскими гражданскими и военными медиками оказывалась медицинская помощь гражданским лицам, пострадавшим от артиллерийских ударов ВСУ. Командир отдельного медицинского санитарного батальона майор медицинской службы Александр Сеикаев незамедлительно организовал эвакуацию и укрытие больных. Он решил выполнить свой врачебный долг и остался с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать в безопасное место, и погиб под обстрелами вместе с больными.
За самоотверженную верность врачебному долгу, мужество и героизм, майор медицинской службы Александра Сеикаева наградили орденом Мужества посмертно.
В США заявили о «нарастающем прогрессе» ВС России в боях за Артемовск
Представитель администрации США заявил, что российские войска добиваются прогресса в боях за Артемовск
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Соединенные Штаты считают, что армия России добивается нарастающего прогресса в боевых действиях в районе Артемовска, но исход еще не определен, сообщил представитель американской администрации высокого ранга.
Представитель исполнительной ветви власти США заявил, что россияне добились постепенно нарастающего прогресса, и продолжают его добиваться, потому что ВС России вложили серьезные усилия в Бахмут (украинское название Артемовска), передает ТАСС.
Американский чиновник также заявил, что украинцы «все еще храбро бьются и исход в настоящее время не определен».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ создали «пятьсот линий обороны» в Артемовске, продвижение российских военных идет с большим трудом, идет активная борьба за каждый дом.
Между тем, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике.
При этом ранее в Сети появилось видео, предположительно из Артемовска, на котором заснято, как бойцы ВСУ складывают в пакетах тела своих погибших сослуживцев. Один из военнослужащих отмечает, что на кадрах последствия призыва главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ужесточить наказание за дезертирство.
Также сообщалось, что Киев перебросил иностранных наемников в Артемовск и Соледар.
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Эстония захотела в обход ЕС передать Украине замороженные российские активы
Глава МИД Эстонии Рейнсалу сообщил о планах Таллина выработать механизм передачи Киеву замороженных российских активов
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Эстония хочет самостоятельно создать механизм передачи Украине замороженных российских финансовых активов, сообщил глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу.
Рейнсалу сообщил, что блокированы активы на 17 млрд евро. Однако процесс передачи их Украине застопорился, хотя страны ЕС и велели Еврокомиссии выработать соответствующую юридическую схему. В связи с этим Таллин решил параллельно запустить процесс создания собственной юридической структуры, которая откроет дорогу для использования указанных средств, передает ТАСС со ссылкой на Postimees.
Напомним, ЕС сообщил, что заморозил 19 млрд евро активов российского бизнеса и до 300 млрд евро активов ЦБ России. Сейчас, как отмечают эксперты, ЕК пытается «подогнать правовую базу под свои нужды», поскольку изначальная заморозка активов была незаконной. Банк России полагает, что перспективы возврата активов российских банков крайне низкие, но с юридической точки зрения они пока не конфискованы.
США исключили переговоры по Украине на основе новых границ России
Белый дом: Сохранение в составе России новых территорий не может быть основой для переговоров по Украине
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Власти США считают, что урегулирование на Украине должно основываться на соблюдении принципов Устава ООН, сохранение в составе РФ новых территорий не может быть основой для реальных переговоров, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По версии представителя администрации США, «справедливый мир» якобы должен учитывать принципы ООН о суверенитете и территориальной целостности Украины. Жан-Пьер выступила с утверждением, Россия повышает ставки и аннексирует украинскую территорию и настаивает на ее сохранении в своем составе. Как заявила пресс-секретарь Белого дома, это совершенно не является основой для реальной дипломатии. Она также повторила, что США видят свою задачу в продолжении поддержки Украины на поле боя, чтобы Киев оказался в наиболее выгодном положении для переговоров, передает ТАСС.
Напомним, Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, требуя признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также был выдвинут ряд политических условий. Однако из-за позиции Киева географические задачи СВО претерпели изменения: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области захотели вернуться в Россию, президент утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
Украинское командование пожаловалось на незнание плана российского наступления
Минобороны Украины не знает о планах российского наступления, пишут украинские СМИ со ссылкой на заявление замминистра обороны республики Анны Маляр.
Маляр считает, что у Москвы есть несколько сценариев развития событий, но командованию ВСУ о них ничего не известно. Сложившаяся ситуация, подчеркнула замминистра, обусловлена короткими промежутками времени, которые проходят между отправкой приказов и их исполнением, передает «Страна.ua».
Ранее министерство обороны Украины приказало мобилизовать 20 тыс. жителей Харьковской области и 15 тысяч во временно неподконтрольной части Херсонской области.
Макрон пообещал Зеленскому колесные танки AMX-10 RC
Президент Франции Макрон обещал поставить Украине колесные танки AMX-10 RC
Президент Франции Эмманюэль Макрон обещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому расширить помощь и поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC.
Сообщается, что Макрон заявил о желании усилить военную помощь, уже оказанную Киеву, согласившись на поставку легких боевых танков AMX-10 RC, передает РИА «Новости» со ссылкой на France – Presse.
Ранее Макрон пообещал новые поставки гаубиц CAESAR Украине.
В Национальной ассамблее Франции заявили об истощении запасов вооружений из-за помощи Украине. 11 декабря лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что во Франции практически истощились военные запасы, но Париж продолжает поставлять оружие и боеприпасы Киеву. По данным Французского института международных отношений, Париж решил передать Украине 24 из 75 имевшихся в наличии гаубиц Caesar, при этом 18 артиллерийских установок уже переданы Киеву.
Минобороны показало уничтожение опорного пункта ВСУ высокоточными боеприпасами
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что новейшие боеприпасы точно попадают в цели.
В российском военном ведомстве уточнили, что боеприпасы имеют высокую эффективность и ювелирную точность. Так, из видео следует, что попадание одного боеприпаса гарантированно уничтожает объект.
Ранее Минобороны показало работу РСЗО «Ураган» в туманную погоду.
Жителя Мелитополя задержали за передачу данных о ВС России
Жителя Мелитополя задержали за передачу украинским спецслужбам данных о российских военных
Правоохранительные органы задержали жителя Мелитополя в Запорожской области, передававшего украинским спецслужбам информацию о расположении и передвижении техники и личного состава российских военных, сообщил представитель ведомства.
Уточняется, что житель Мелитополя был завербован украинскими спецслужбами через интернет ресурсы. Задержанный призывал к физической расправе над российскими военными, передает РИА «Новости».
По словам представителя ведомства, все имеющиеся факты и материалы переданы в органы юстиции. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области за декабрь задержали 10 подозреваемых в пособничестве украинским военным.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги был объявлен во всех регионах страны практически одновременно. Указывается, что «воздушная тревога объявлена в 11.37 (мск)», передает РИА «Новости».
Ранее воздушная тревога прозвучала в Днепропетровском, Кировоградском, Полтавском, Харьковском и Черкасском регионах Украины, также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
СМИ узнали об эксплуатации украинских беженцев в Израиле
Беженцы, которые направляются из Украины в Израиль, часто сталкиваются в этой стране с эксплуатацией, в том числе сексуальной, выяснили израильские СМИ.
Издание Times of Israel пишет, что в ходе расследования были выявлены случаи изнасилований, сексуальных домогательств, эксплуатации на рабочем месте и других злоупотреблений, с которыми в Израиле сталкиваются украинки.
Издание пишет, что с начала кризиса прибыли 47 тыс. украинцев, но на данный момент в стране остались только 15 тыс. Никому из них не был предоставлен статус беженца, передает РИА «Новости».
Отмечается, что прибывшим в Израиль неевреям предоставляют статус туристов, из-за которого они не могут получить в стране работу. Некоторых беженцев все же нанимают нелегально, вследствие чего они могут стать жертвами разного рода злоупотреблений.
Издание ссылается на отчет центра для украинских беженцев в Тель-Авиве, согласно которому с марта по август 2022 год было зафиксировано три обращения в полицию в связи с изнасилованием, 18 расследований сексуальных домогательств и еще 12 случаев домогательств, о которых сообщили волонтерам.
Ранее украинская беженка рассказала, что ее семье пришлось вернуться на Украину после шести месяцев проживания в Британии из-за невыносимых условий жизни.
Председатель КНШ ВС США и главком ВС Украины обсудили ход СВО России
Председатель Комитета начальников штабов ВС США Милли и главком ВС Украины Залужный обсудили ход спецоперации РФ
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил по телефону с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным ход специальной военной операции РФ, говорится в письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.
По словам официального представителя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США, Милли и Залужный обменялись прогнозами и оценками относительно сложившейся ситуации вокруг российской спецоперации. Председатель КНШ вновь подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, передает ТАСС.
Ранее США исключили переговоры по Украине на основе признания новых границ России.
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