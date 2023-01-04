В США призвали к выходу страны из НАТО

AT: США должны выйти из НАТО после завершения конфликта на Украине

После окончания украинского конфликта Соединенные Штаты должны выйти из НАТО и перестать финансировать Европу и обеспечивать ее безопасность, заявил обозреватель The American Thinker Стив Маккэнн.

Журналист в статье для The American Thinker усомнился в целесообразности НАТО для США, он возмутился тем фактом, что Соединенные Штаты, которые «переживают бешеную инфляцию», выделяют огромные средства Украине, в то время, как европейским странам украинский конфликт угрожает самым непосредственным образом. Также Маккэнн назвал наглецом Зеленского, который требует от США выделения новых миллиардов, при этом «бездарный Джо Байден и члены обеих партий в Конгрессе готовы тратить «столько, сколько потребуется» денег американских налогоплательщиков на Украину, передает РИА «Новости».

Маккэнн считает, что ответ на все заданные вопросы заключается в существовании НАТО и намерении правительства США защищать любой ценой Европу.

После распада СССР Вашингтон потратил почти триллион долларов на расходы в рамках альянса, все больше изображая Россию как непримиримого злодея, особенно после выборов в США в 2016 году, пишет Маккэнн.

Он призвал Белый дом прекратить тратить миллиарды денег американских налогоплательщиков на оборону Европы и на конфликт, который не имеет никакого отношения к национальной безопасности США. Маккэнн видит большую угрозу именно от Китая и считает, что на борьбе с этой страной надо сосредоточиться.

Автор материала считает, что США во имя своего будущего должны выйти из НАТО и перестать помогать Европе после подписания мирного договора между Украиной и Россией.

Ранее президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет объемом 858 млрд долларов, согласно документу, помимо прочего, выделяется не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности, 10 млрд долларов выделяются на военную помощь Тайваню и 6 млрд долларов на сдерживание России в Европе.