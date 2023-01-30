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30 января, понедельник | Последнее обновление — 18:11 | vz.ru
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США призвали Иран к прямым переговорам по ядерному досье
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США через Катар передали послание Ирану, в нем Вашингтон призвал Тегеран вести переговоры о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе без посредников, рассказал глава комитета по атомной энергии комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана Сара Фаллахи.
Он подчеркнул, что США, как при бывшем президенте Дональде Трампе, так и при нынешнем – Джо Байдене – стремятся «к прямым переговорам с Ираном и не стремятся к партнерству с другими странами, в том числе с Европой, то есть они хотят решения на двусторонней основе», передает ТАСС.
Фаллахи подчеркнул, что США должны сначала выполнить все условия Ирана.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшей перспективе нет каких-либо возможностей заключить ядерную сделку с Ираном, который пытается внести в повестку переговоров сторонние вопросы.
Напомним, в Госдепе заявили, что Иран добивается прекращения расследования МАГАТЭ о происхождении частиц урана на незадекларированных ядерных объектах и «просит» США и ЕС «оказать давление на МАГАТЭ». «Чего мы делать не будем», – сказал чиновник.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возможность заключить ядерную сделку есть. При этом он подчеркнул, что предложение ЕС, направленное Ирану, является окончательным.
СМИ: Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране
Авиация США участвовала в атаке беспилотников на объект минобороны Ирана в городе Исфахан, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
Источники утверждают, что целью атаки был склад с баллистическими ракетами. Также он отметил, что «Ирану были переданы послания, что не будут позволены объекты по производству баллистических ракет», передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре. Минобороны Ирана сообщило, что на один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников.
Беспилотники уничтожены при атаке на центр производства боеприпасов в Иране
Минобороны Ирана объяснило взрыв на складе боеприпасов неудачной атакой беспилотников
На один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников, сообщило военное ведомство.
В сообщении говорится, что один из беспилотников сбили силы ПВО, два других угодили в оборонительные ловушки и взорвались, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.
В результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны, передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре – перед взрывом регион пострадал от мощного землетрясения магнитудой 5,9.
МИД Ирана вызвал посла Украины в связи с высказываниями Подоляка
Украинского посла вызвали в МИД Ирана в связи с высказываниями Подоляка
МИД Ирана вызвал в понедельник посла Украины в Исламской Республике в связи с высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который фактически признал участие Киева в нападении на объект Минобороны ИРИ в Исфахане.
Об этом со ссылкой на агентство «Тасним» передает ТАСС.
Напомним, Подоляк призвал уничтожить места производства оружия в Иране из-за «сотрудничества с Москвой».
При этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Украина может столкнуться с юридическими и политическими последствиями после слов Подоляка.
Байден не исключил военного решения отношений с Ираном
Глава Белого дома Джозеф Байден не намерен исключать военного решения проблем в отношениях с Ираном, заявил неназванный представитель Белого дома.
Байден не намерен исключать «военного выбора» в отношениях с Тегераном, заявил представитель администрации США телеканалу «Аль-Хадас», передает ТАСС.
По его словам, американский лидер желает вернуться к ядерному соглашению, но сейчас «время не кажется подходящим». Также собеседник подтвердил, что сейчас переговоры с Ираном для США не находятся в приоритете.
Ранее спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявлял, что США больше не видят смысла в возобновлении ядерной сделки с Ираном.
WSJ: Израиль стоит за атакой БПЛА на военный завод в Иране
Удар по военному заводу Министерства обороны Ирана в городе Исфахане с помощью беспилотников нанес Израиль, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и других осведомленных лиц.
Издание утверждает, что Израиль нанес скрытную атаку по оборонному объекту Ирана на фоне того, как США и Израиль ищут новые возможности для сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что авиация США участвовала в атаке беспилотников на объект Минобороны Ирана в городе Исфахане.
Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахана произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре. Минобороны Ирана сообщило, что на один из центров Минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников.
Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Иране
IRNA сообщило о мощном взрыве на складе боеприпасов в Исфахане
В северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами, сообщили источники.
Взрыв прогремел на одном из предприятий минобороны Ирана. Замглавы провинции Исфахан по политической безопасности сообщил, что пострадавших в результате взрыва нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.
Блинкен: США рассматривают все варианты, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие
Вашингтон рассматривает все варианты, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу Al-Arabiya.
Он добавил, что в США по-прежнему считают дипломатию наиболее эффективным способом борьбы с иранской ядерной программой, передает РИА «Новости».
Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон «продолжает искать пути по пресечению вредоносной деятельности Ирана».
Ранее Блинкен заявил, что в ближайшей перспективе нет каких-либо возможностей заключить ядерную сделку с Ираном, который пытается внести в повестку переговоров сторонние вопросы.
Напомним, в Госдепе заявили, что Иран добивается прекращения расследования МАГАТЭ о происхождении частиц урана на незадекларированных ядерных объектах и «просит» США и ЕС «оказать давление на МАГАТЭ». «Чего мы делать не будем», – сказал чиновник.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возможность заключить ядерную сделку есть. При этом он подчеркнул, что предложение ЕС, направленное Ирану, является окончательным.
Германия и Франция захотели объявить КСИР террористической организацией
Financial Times сообщила о поддержке Германией и Францией идеи объявить КСИР террористической организацией
На встрече глав МИД стран Евросоюза Германия и Франция выступили за объявление иранского Корпуса стражей исламской революции террористической организацией, сообщили источники.
Ожидается, что в течение трех недель юридическая служба ЕС подготовит заключение о законности такого шага. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что это предложение поддерживают многие страны Евросоюза. При этом Париж хотел бы добиться признания террористами не всего КСИР, а ряда региональных подразделений, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Если ЕС объявит КСИР террористической организацией, возобновление «ядерной сделки» с Ираном, скорее всего, будет невозможным. Боррель заявил: «Если иранский режим настолько плох, то мы должны попытаться избежать попадания ядерной бомбы в руки такого режима». Он признался, что не может предложить «другого способа, кроме как заставить работать» план по «ядерной сделке».
Напомним, депутаты Европарламента большинством голосов одобрили резолюцию с призывом к руководству Евросоюза включить КСИР в список террористических организаций. МИД Ирана назвал это предложение «выстрелом Европы себе в ногу».
Взрыв произошел на промышленном предприятии в Иране после землетрясения
Tasnim сообщило о взрыве на промышленном предприятии в городе Азаршахр после землетрясения
В городе Азаршахр на северо-западе Ирана произошел взрыв на промышленном предприятии по производству моторного масла, сообщают информационные агентства.
Взрыв произошел в промышленном районе Шахид Салими – это крупнейший промышленный центр на северо-западе страны. Сообщается, что предприятие производит моторное масло для автомобилей. Взрыв был вызван высокой температурой.
Ранее в регионе произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, жертвами которого стали не менее трех человек, пострадали около 450 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim и Fars.
Напомним, взрыв также произошел на складе с боеприпасами в северном районе города Исфахан.
Посольство сообщило о штатной работе российских учреждений в Иране после атаки беспилотников
Посольство: Все загранучреждения России в Иране работают, информации о пострадавших нет
Информации о россиянах, пострадавших при взрывах в иранском Исфахане, не поступало, все российские загранучреждения работают в штатном режиме, сообщило посольство России в Иране.
По сообщению дипмисии, посольство находится в постоянном контакте с генконсульствами в Исфахане и Реште и другими российскими организациями в стране, информации о пострадавших россиянах не поступало, загранучреждения России в Иране работают в штатном режиме, передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре. Минобороны Ирана сообщило, что на один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников.
Азербайджан полностью приостановил работу посольства в Иране
Замглавы МИД Азербайджана Халафов сообщил о полной приостановке деятельности посольства в Иране
Дипломатическая деятельность посольства Азербайджана в Иране полностью приостановлена после нападения на дипмиссию, сообщил замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.
Халафов сообщил, что в дипмиссии сейчас находятся пять человек, на которых лежит обязанность по охране самого здания, а также имущества. Подчеркивается, что люди, которые остались в посольстве, не будут заниматься дипломатической работой, передает РИА «Новости».
Замминистра заявил, что Азербайджан не раз указывал Ирану на угрозы в отношении посольства, требовал усилить меры безопасности. Однако, как заявил Халафов, нападение свидетельствует, что Иран проигнорировал эти требования, передает ТАСС.
Азербайджан собирается подключить международные механизмы для расследования нападения. Сообщается, что решение об эвакуации персонала посольства принимал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Халафов заявил, что решиться на подобные меры было нелегко, но у Азербайджана «нет ни надежд, ни доверия к иранской стороне в вопросе обеспечения безопасности».
Напомним, 27 января вооруженный человек проник на территорию посольства Азербайджана и устроил стрельбу, в ходе которой погиб начальник охраны дипучреждения.
Выросло число пострадавших от землетрясения в Иране
Агентство ИРНА: Число пострадавших от землетрясения в Иране возросло до 664
Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана увеличилось до 664, двое погибли, сообщил губернатор провинции Мохаммад Садег Мотамедян.
По его словам, землетрясение нанесло ущерб двум городам и более чем 70 селам, в которых разрушены до половины всех строений, передает ТАСС.
Ранее в регионе произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, жертвами которого предварительно стали не менее трех человек, пострадали около 450 человек.
Число пострадавших после землетрясения в Иране выросло до 816 человек
Агентство Tasnim: Число пострадавших после землетрясения в Иране выросло до 816 человек
Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана выросло до 816 человек, передает агентство Tasnim со ссылкой на представителя экстренных служб.
По сообщению Tasnim, в результате землетрясения в районе города Хой пострадали 816 человек, передает РИА «Новости».
Ранее в регионе произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, жертвами которого предварительно стали не менее трех человек, пострадали около 450 человек. Как сообщил губернатор провинции Мохаммад Садег Мотамедян, число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана увеличилось до 664, двое погибли.
Кремль осудил атаку беспилотников на Иран
Песков: В России анализируют информацию об атаках на Иран
Россия осуждает атаку беспилотников на Иран, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что российские службы анализируют информацию об атаке беспилотников на склад с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфагане, где в ночь на воскресенье прогремел взрыв, передает ТАСС.
Можно только осудить подобные действия, которые направлены против суверенного государства, добавил представитель Кремля.
Напомним, в ночь на воскресенье в иранском городе Исфагане произошел мощный взрыв. В Минобороны ИРИ заявили о неудачной атаке на один из центров ведомства с использованием беспилотников. В результате атаки никто не пострадал, был нанесен незначительный материальный ущерб. В атаке беспилотников, по данным СМИ, участвовали США. При этом израильские СМИ называют атаку «феноменально успешной».
Газета ВЗГЛЯД писала, как США провоцируют войну против важного партнера России.
Число пострадавших после землетрясения в Иране выросло до 1167 человек
Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана достигло 1167 человек, трое погибли, заявил губернатор провинции Западный Азербайджан Мохаммад Садег Мотамедиан.
Мотамедиан заявил, что в результате землетрясения в городе Хой, по данным на сегодняшний день, пострадали 1167 человек, трое погибли, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о 816 пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана.
Напомним, в Иране произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9 баллов.
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