США призвали Иран к прямым переговорам по ядерному досье

США через Катар передали послание Ирану, в нем Вашингтон призвал Тегеран вести переговоры о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе без посредников, рассказал глава комитета по атомной энергии комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана Сара Фаллахи.

Он подчеркнул, что США, как при бывшем президенте Дональде Трампе, так и при нынешнем – Джо Байдене – стремятся «к прямым переговорам с Ираном и не стремятся к партнерству с другими странами, в том числе с Европой, то есть они хотят решения на двусторонней основе», передает ТАСС.

Фаллахи подчеркнул, что США должны сначала выполнить все условия Ирана.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшей перспективе нет каких-либо возможностей заключить ядерную сделку с Ираном, который пытается внести в повестку переговоров сторонние вопросы.

Напомним, в Госдепе заявили, что Иран добивается прекращения расследования МАГАТЭ о происхождении частиц урана на незадекларированных ядерных объектах и «просит» США и ЕС «оказать давление на МАГАТЭ». «Чего мы делать не будем», – сказал чиновник.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возможность заключить ядерную сделку есть. При этом он подчеркнул, что предложение ЕС, направленное Ирану, является окончательным.