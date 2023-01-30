США призвали Иран к прямым переговорам по ядерному досье

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Турция торопится заработать на российском газе

Турция рассказала, когда появится новый газовый хаб Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Турция назвала сроки появления нового газового хаба. Анкара хочет запустить его в течение года. Турки обещают стать посредниками и помочь Европе преодолеть энергетический кризис. Какую роль в этой схеме будет играть российский, азербайджанский и иранский газ? Подробности...
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Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

Херсонская область вводит российские законы и строит новый город Андрей Рубцов/ТАСС
Херсонская область углубляет слияние с Россией: упраздняет военно-гражданскую администрацию, переходит на российское законодательство и московское время. Как нововведения улучшат жизнь херсонцев и что еще предстоит сделать для повышения уровня жизни в регионе? Подробности...
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Малые города России укрепят каркас государства

Малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах vk.com/public_admrussa
Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей? Подробности...
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США провоцируют войну против важного партнера России

Результаты ударов оцениваются противоречиво REUTERS
«Феноменально успешной» называют израильские СМИ атаку, которой подвергся в минувшие выходные Иран. Если верить западным источникам, уничтожены важные объекты иранского ВПК, сделано это руками Тель-Авива, а за атакой стоят Соединенные Штаты Америки. И главное – все это имеет непосредственное отношение к интересам России. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Большая история Донбасса складывается из множества человеческих историй

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
У поварихи Мамы кухня, на крыше газовый баллон большой. Начался обстрел. Мама и говорит: «Пчела, дорогой, давай снимем баллон, а то еще попадет, взорвемся». Он дверь открывает в соседнюю комнату, а там целый КамАЗ противотанковых мин выгружен. «Не бойся, – говорит Пчела, – если попадет, мы даже не заметим». Подробности...

Почему поддержка Эрдогана Москвой не имеет альтернатив

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Торговаться с Эрдоганом Москве можно и нужно только после выборов, сделав ставку на действующего турецкого президента хотя бы по той причине, что все альтернативные сценарии – кратно хуже. Подробности...

Русских обманывать можно, но только один раз

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Россия – это отдельная цивилизация, стоящая на границе циничного Запада и лукавого Востока, на границе Леса и Степи. Именно наше пограничное положение позволило нам впитать в себя от Запада и Востока то, что нам нужно, отторгнув нам несвойственное. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Россия выдавливает Запад из Африки

Одесса и отрезание Украины от моря

Наши зашли в Угледар

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    США призвали Иран к прямым переговорам по ядерному досье

    30 января 2023, 17:29

    Текст: Ольга Иванова

    США через Катар передали послание Ирану, в нем Вашингтон призвал Тегеран вести переговоры о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе без посредников, рассказал глава комитета по атомной энергии комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана Сара Фаллахи.

    Он подчеркнул, что США, как при бывшем президенте Дональде Трампе, так и при нынешнем – Джо Байдене – стремятся «к прямым переговорам с Ираном и не стремятся к партнерству с другими странами, в том числе с Европой, то есть они хотят решения на двусторонней основе», передает ТАСС.

    Фаллахи подчеркнул, что США должны сначала выполнить все условия Ирана.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшей перспективе нет каких-либо возможностей заключить ядерную сделку с Ираном, который пытается внести в повестку переговоров сторонние вопросы.

    Напомним, в Госдепе заявили, что Иран добивается прекращения расследования МАГАТЭ о происхождении частиц урана на незадекларированных ядерных объектах и «просит» США и ЕС «оказать давление на МАГАТЭ». «Чего мы делать не будем», – сказал чиновник.

    Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возможность заключить ядерную сделку есть. При этом он подчеркнул, что предложение ЕС, направленное Ирану, является окончательным.

    СМИ: Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране
    		    29 января 2023, 15:10
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Авиация США участвовала в атаке беспилотников на объект минобороны Ирана в городе Исфахан, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

    Источники утверждают, что целью атаки был склад с баллистическими ракетами. Также он отметил, что «Ирану были переданы послания, что не будут позволены объекты по производству баллистических ракет», передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре. Минобороны Ирана сообщило, что на один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников.

    Коментарии (38)
    Беспилотники уничтожены при атаке на центр производства боеприпасов в Иране
    Минобороны Ирана объяснило взрыв на складе боеприпасов неудачной атакой беспилотников
    		    29 января 2023, 02:26
    Фото: Reuters
    Текст: Антон Антонов

    На один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников, сообщило военное ведомство.

    В сообщении говорится, что один из беспилотников сбили силы ПВО, два других угодили в оборонительные ловушки и взорвались, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

    В результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре – перед взрывом регион пострадал от мощного землетрясения магнитудой 5,9.

    Коментарии (26)
    МИД Ирана вызвал посла Украины в связи с высказываниями Подоляка
    Украинского посла вызвали в МИД Ирана в связи с высказываниями Подоляка
    		    30 января 2023, 12:43
    Фото: Сергей Холодилин/БелТА/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    МИД Ирана вызвал в понедельник посла Украины в Исламской Республике в связи с высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который фактически признал участие Киева в нападении на объект Минобороны ИРИ в Исфахане.

    Об этом со ссылкой на агентство «Тасним» передает ТАСС.

    Напомним, Подоляк призвал уничтожить места производства оружия в Иране из-за «сотрудничества с Москвой».

    При этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Украина может столкнуться с юридическими и политическими последствиями после слов Подоляка.

    Коментарии (20)
    Байден не исключил военного решения отношений с Ираном

    27 января 2023, 21:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    Глава Белого дома Джозеф Байден не намерен исключать военного решения проблем в отношениях с Ираном, заявил неназванный представитель Белого дома.

    Байден не намерен исключать «военного выбора» в отношениях с Тегераном, заявил представитель администрации США телеканалу «Аль-Хадас», передает ТАСС.

    По его словам, американский лидер желает вернуться к ядерному соглашению, но сейчас «время не кажется подходящим». Также собеседник подтвердил, что сейчас переговоры с Ираном для США не находятся в приоритете.

    Ранее спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявлял, что США больше не видят смысла в возобновлении ядерной сделки с Ираном.

    Коментарии (26)
    WSJ: Израиль стоит за атакой БПЛА на военный завод в Иране
    		    29 января 2023, 18:47
    Фото: REUTERS
    Текст: Ольга Иванова

    Удар по военному заводу Министерства обороны Ирана в городе Исфахане с помощью беспилотников нанес Израиль, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и других осведомленных лиц.

    Издание утверждает, что Израиль нанес скрытную атаку по оборонному объекту Ирана на фоне того, как США и Израиль ищут новые возможности для сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что авиация США участвовала в атаке беспилотников на объект Минобороны Ирана в городе Исфахане.

    Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахана произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре. Минобороны Ирана сообщило, что на один из центров Минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников.

    Коментарии (10)
    Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Иране
    IRNA сообщило о мощном взрыве на складе боеприпасов в Исфахане

    29 января 2023, 00:56

    Текст: Антон Антонов

    В северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами, сообщили источники.

    Взрыв прогремел на одном из предприятий минобороны Ирана. Замглавы провинции Исфахан по политической безопасности сообщил, что пострадавших в результате взрыва нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Коментарии (0)
    Блинкен: США рассматривают все варианты, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие

    29 января 2023, 19:22

    Текст: Ольга Иванова

    Вашингтон рассматривает все варианты, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу Al-Arabiya.

    Он добавил, что в США по-прежнему считают дипломатию наиболее эффективным способом борьбы с иранской ядерной программой, передает РИА «Новости».

    Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон «продолжает искать пути по пресечению вредоносной деятельности Ирана».

    Ранее Блинкен заявил, что в ближайшей перспективе нет каких-либо возможностей заключить ядерную сделку с Ираном, который пытается внести в повестку переговоров сторонние вопросы.

    Напомним, в Госдепе заявили, что Иран добивается прекращения расследования МАГАТЭ о происхождении частиц урана на незадекларированных ядерных объектах и «просит» США и ЕС «оказать давление на МАГАТЭ». «Чего мы делать не будем», – сказал чиновник.

    Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возможность заключить ядерную сделку есть. При этом он подчеркнул, что предложение ЕС, направленное Ирану, является окончательным.

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    Германия и Франция захотели объявить КСИР террористической организацией
    Financial Times сообщила о поддержке Германией и Францией идеи объявить КСИР террористической организацией

    30 января 2023, 05:26

    Текст: Антон Антонов

    На встрече глав МИД стран Евросоюза Германия и Франция выступили за объявление иранского Корпуса стражей исламской революции террористической организацией, сообщили источники.

    Ожидается, что в течение трех недель юридическая служба ЕС подготовит заключение о законности такого шага. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что это предложение поддерживают многие страны Евросоюза. При этом Париж хотел бы добиться признания террористами не всего КСИР, а ряда региональных подразделений, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Если ЕС объявит КСИР террористической организацией, возобновление «ядерной сделки» с Ираном, скорее всего, будет невозможным. Боррель заявил: «Если иранский режим настолько плох, то мы должны попытаться избежать попадания ядерной бомбы в руки такого режима». Он признался, что не может предложить «другого способа, кроме как заставить работать» план по «ядерной сделке».

    Напомним, депутаты Европарламента большинством голосов одобрили резолюцию с призывом к руководству Евросоюза включить КСИР в список террористических организаций. МИД Ирана назвал это предложение «выстрелом Европы себе в ногу».

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    Взрыв произошел на промышленном предприятии в Иране после землетрясения
    Tasnim сообщило о взрыве на промышленном предприятии в городе Азаршахр после землетрясения

    29 января 2023, 02:05

    Текст: Антон Антонов

    В городе Азаршахр на северо-западе Ирана произошел взрыв на промышленном предприятии по производству моторного масла, сообщают информационные агентства.

    Взрыв произошел в промышленном районе Шахид Салими – это крупнейший промышленный центр на северо-западе страны. Сообщается, что предприятие производит моторное масло для автомобилей. Взрыв был вызван высокой температурой.

    Ранее в регионе произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, жертвами которого стали не менее трех человек, пострадали около 450 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim и Fars.

    Напомним, взрыв также произошел на складе с боеприпасами в северном районе города Исфахан.

    Коментарии (0)
    Посольство сообщило о штатной работе российских учреждений в Иране после атаки беспилотников
    Посольство: Все загранучреждения России в Иране работают, информации о пострадавших нет

    29 января 2023, 11:32

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Информации о россиянах, пострадавших при взрывах в иранском Исфахане, не поступало, все российские загранучреждения работают в штатном режиме, сообщило посольство России в Иране.

    По сообщению дипмисии, посольство находится в постоянном контакте с генконсульствами в Исфахане и Реште и другими российскими организациями в стране, информации о пострадавших россиянах не поступало, загранучреждения России в Иране работают в штатном режиме, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре. Минобороны Ирана сообщило, что на один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников.

    Коментарии (0)
    Азербайджан полностью приостановил работу посольства в Иране
    Замглавы МИД Азербайджана Халафов сообщил о полной приостановке деятельности посольства в Иране

    29 января 2023, 22:20

    Текст: Антон Антонов

    Дипломатическая деятельность посольства Азербайджана в Иране полностью приостановлена после нападения на дипмиссию, сообщил замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.

    Халафов сообщил, что в дипмиссии сейчас находятся пять человек, на которых лежит обязанность по охране самого здания, а также имущества. Подчеркивается, что люди, которые остались в посольстве, не будут заниматься дипломатической работой, передает РИА «Новости».

    Замминистра заявил, что Азербайджан не раз указывал Ирану на угрозы в отношении посольства, требовал усилить меры безопасности. Однако, как заявил Халафов, нападение свидетельствует, что Иран проигнорировал эти требования, передает ТАСС.

    Азербайджан собирается подключить международные механизмы для расследования нападения. Сообщается, что решение об эвакуации персонала посольства принимал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Халафов заявил, что решиться на подобные меры было нелегко, но у Азербайджана «нет ни надежд, ни доверия к иранской стороне в вопросе обеспечения безопасности».

    Напомним, 27 января вооруженный человек проник на территорию посольства Азербайджана и устроил стрельбу, в ходе которой погиб начальник охраны дипучреждения.

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    Выросло число пострадавших от землетрясения в Иране
    Агентство ИРНА: Число пострадавших от землетрясения в Иране возросло до 664

    29 января 2023, 09:24

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана увеличилось до 664, двое погибли, сообщил губернатор провинции Мохаммад Садег Мотамедян.

    По его словам, землетрясение нанесло ущерб двум городам и более чем 70 селам, в которых разрушены до половины всех строений, передает ТАСС.

    Ранее в регионе произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, жертвами которого предварительно стали не менее трех человек, пострадали около 450 человек.

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    Число пострадавших после землетрясения в Иране выросло до 816 человек
    Агентство Tasnim: Число пострадавших после землетрясения в Иране выросло до 816 человек

    29 января 2023, 13:47

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана выросло до 816 человек, передает агентство Tasnim со ссылкой на представителя экстренных служб.

    По сообщению Tasnim, в результате землетрясения в районе города Хой пострадали 816 человек, передает РИА «Новости».

    Ранее в регионе произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, жертвами которого предварительно стали не менее трех человек, пострадали около 450 человек. Как сообщил губернатор провинции Мохаммад Садег Мотамедян, число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана увеличилось до 664, двое погибли.

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    Кремль осудил атаку беспилотников на Иран
    Песков: В России анализируют информацию об атаках на Иран

    30 января 2023, 14:01

    Текст: Антон Никитин

    Россия осуждает атаку беспилотников на Иран, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что российские службы анализируют информацию об атаке беспилотников на склад с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфагане, где в ночь на воскресенье прогремел взрыв, передает ТАСС.

    Можно только осудить подобные действия, которые направлены против суверенного государства, добавил представитель Кремля.

    Напомним, в ночь на воскресенье в иранском городе Исфагане произошел мощный взрыв. В Минобороны ИРИ заявили о неудачной атаке на один из центров ведомства с использованием беспилотников. В результате атаки никто не пострадал, был нанесен незначительный материальный ущерб. В атаке беспилотников, по данным СМИ, участвовали США. При этом израильские СМИ называют атаку «феноменально успешной».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США провоцируют войну против важного партнера России.

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    Число пострадавших после землетрясения в Иране выросло до 1167 человек

    30 января 2023, 15:45

    Текст: Вера Басилая

    Число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана достигло 1167 человек, трое погибли, заявил губернатор провинции Западный Азербайджан Мохаммад Садег Мотамедиан.

    Мотамедиан заявил, что в результате землетрясения в городе Хой, по данным на сегодняшний день, пострадали 1167 человек, трое погибли, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось о 816 пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана.

    Напомним, в Иране произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9 баллов.

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