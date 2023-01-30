Кадыров назвал религиозным террористом сжегшего Коран активиста

Кадыров заявил, что не простит лидера датской ультраправой партии за сожжение Корана

Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, который публично сжег Коран, является религиозным террористом, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, подчеркнув, что не простит политика.

Глава Чечни назвал Палудана «датским выродком». Он добавил, что ни он сам, ни полтора миллиарда мусульман мира не простят сожжение Корана. В своем Telegram-канале Кадыров написал, что от подобных провокаторов необходимо освобождать здоровое общество.

Он подчеркнул, что Палудана и всех, кто сжигает Коран, ждет кара. При этом Кадыров задал вопрос власти, которая разрешает подобные провокационные акции. Глава Чечни призвал не обвинять «исламский терроризм», когда провокаторов настигнет наказание.

Палудан заявлял, что сжигает Коран из-за шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева и самого Кадырова, потому что «они не научились себя вести». Всего Палудан собирался сжечь три Корана в Копенгагене.

Ранее подобные акции были проведены в Стокгольме, глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен из-за этого.