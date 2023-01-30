В Европе оценили план Украины вступить в ЕС в течение двух лет

Politico: В Европе не верят в реалистичность плана Украины по вступлению в ЕС в течение двух лет

«Амбициозный» план Украины по вступлению в Евросоюз в течение двух лет никто на Западе не считает реалистичным, пишут американские СМИ.

Стремление Киева в ЕС поддерживают Польша и страны Балтии, однако представители «старой гвардии» ЕС гораздо более осторожны, опасаясь, что «глобальная сельскохозяйственная сверхдержава» ослабит их собственные полномочия и привилегии, пишет газета Politico.

Кроме того, продолжает издание, многие европейские страны опасаются, что Киев станет чрезмерным бременем станет для бюджета Евросоюза, передает РИА «Новости».

3 февраля состоится саммит ЕС – Украина, на котором будет обсуждаться вопрос членства страны в Евросоюзе. На этом мероприятии украинские власти хотят добиться прогресса, в том числе включения страны в зону мобильного роуминга ЕС, но особенно – в приостановке действия таможенных пошлин на украинский экспорт еще на год.

По информации Politico, европейские лидеры в этой встрече участвовать не собираются. Как сообщил один высокопоставленный еврочиновник, Киеву, у которого достаточно высокие ожидания, следует выполнить все условия, обозначенные Еврокомиссией. Другой чиновник отметил, что Европе «нужна реформированная Украина».

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает завершить переговоры о вступлении и стать полноправным членом ЕС менее чем за два года. По его словам, Киев ждет колоссальный объем работы, но «европейские партнеры», по его мнению, в данном вопросе «настроены на продуктивное сотрудничество».