Нефть подешевела в ожидании заседания ОПЕК+

Взгляд
30 января, понедельник  |  Последнее обновление — 08:41  |  vz.ru
Разделы

Турция торопится заработать на российском газе

Турция рассказала, когда появится новый газовый хаб Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Турция назвала сроки появления нового газового хаба. Анкара хочет запустить его в течение года. Турки обещают стать посредниками и помочь Европе преодолеть энергетический кризис. Какую роль в этой схеме будет играть российский, азербайджанский и иранский газ? Подробности...
Перейти в раздел…

Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

Херсонская область вводит российские законы и строит новый город Андрей Рубцов/ТАСС
Херсонская область углубляет слияние с Россией: упраздняет военно-гражданскую администрацию, переходит на российское законодательство и московское время. Как нововведения улучшат жизнь херсонцев и что еще предстоит сделать для повышения уровня жизни в регионе? Подробности...
Перейти в раздел…

Малые города России укрепят каркас государства

Малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах vk.com/public_admrussa
Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей? Подробности...
Перейти в раздел…

Что сулит России «большая шишка» из НАТО во главе Чехии

Павел знает русский язык и имеет представление о советских видах вооружения, поскольку лично с ними работал Keystone Press Agency/Global Look Press
Победу на президентских выборах в Чехии одержал отставной генерал Петр Павел, который начинал свою военную карьеру в Чехословакии времен ОВД. Затем он дослужился до председателя Военного комитета НАТО. Политологи считают, что Павела нельзя назвать идейным русофобом. С точки зрения интересов России с ним другая проблема. Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Русских обманывать можно, но только один раз

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Россия – это отдельная цивилизация, стоящая на границе циничного Запада и лукавого Востока, на границе Леса и Степи. Именно наше пограничное положение позволило нам впитать в себя от Запада и Востока то, что нам нужно, отторгнув нам несвойственное. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Запад решает, что делать с Украиной «на второй год»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Запад ощущает и формулирует внутренний кризис в своем отношении к войне и нащупывает новые объяснительные конструкции «на второй год». Надежды на скорое прекращение конфликта на условиях Украины нет. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Владимир Соловьев – первый философ России

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
170 лет назад в Москве родился Владимир Сергеевич Соловьев – философ, поэт и публицист. Фактически вся русская религиозная философия вышла из его книг. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Россия выдавливает Запад из Африки

Одесса и отрезание Украины от моря

Наши зашли в Угледар

Перейти в раздел…

Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
Подробности...

Головы диких животных украсили женские платья в Париже

Подробности...

Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Хотели бы вы сменить профессию?
  • Да, как можно скорее

  • Да, в отдаленном будущем

  • Уже сменил

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

  • Общаемся так же

  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

  • Перестали общаться

  • Не было контактов

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Япония сочла неприемлемой позицию России по рыбному промыслу у Южных Курил
    Глава минобороны Украины признал тяжелую военную ситуацию на востоке Эрдоган описал свои отношения с Путиным СМИ: Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране Блогера Андрея Сидоропуло объявили в федеральный розыск
    В Германии ведущая извинилась за слова о советских солдатах В Сети удивились словам Зеленского о будущем Украины Шольц рассказал о расследовании взрывов на «Северных потоках» В СК рассказали подробности двойного убийства в Москве
    В США план Зеленского по захвату Крыма назвали безумием Украинцев разозлил пост Стивена Кинга в поддержку Киева Во Франции ответили на угрозы Украины бойкотировать Олимпиаду в Париже Суд на Украине отказал в конфискации комбината российского бизнесмена

    Главная тема


    Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

    оружие для всу


    СМИ США раскрыли созданное Америкой «прикрытие» для поставок Германией танков Киеву

    военная аналитика


    В США предрекли Украине печальное будущее из-за сговора в НАТО

    «уже бункер ищу»


    Кадыров ответил на угрозу украинского националиста Карася

    Видео

    Урановые боеприпасы


    Западные танки несут ядерную угрозу Украине

    «Обещает золотые горы»


    Что стоит за словами Трампа о достижении мира за сутки

    история войны


    Поражение США во Вьетнаме имеет отношение к Украине

    поставки вооружений


    Мир начал признавать НАТО стороной конфликта на Украине

    три источника беды


    Почему экономисты ждут мировой кризис именно в 2023 году

    нити управления


    Сергей Миркин: Украина расшатывает Америку

    наши люди


    Виталий Трофимов-Трофимов: Уехали не только предатели

    часть ядра


    Вадим Трухачёв: Швеция продавит Турцию по вопросу членства в НАТО

    на ваш взгляд


    Хотели бы вы сменить профессию?

    Нефть подешевела в ожидании заседания ОПЕК+

    Мировые цены на нефть начали небольшое снижение, пока инвесторы ждут заседания ОПЕК+

    30 января 2023, 08:22

    Мировые цены на нефть в понедельник начали небольшое снижение, в то время как инвесторы ждут заседания комитета ОПЕК+.

    Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.45 снижается на 0,22%, достигая 86,21 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,19%, до 79,53 доллара, передает РИА «Новости».

    Трейдеры находятся в ожидании решений, которые будут приняты на министерском мониторинговом комитете (JMMC). На сегодня заседания JMMC проходят через месяц (ближайшие запланированы на 1 февраля и 4 июня), а всех представителей ОПЕК+ – каждые полгода. Участники торгов предполагают, что комитет JMMC порекомендует альянсу сохранить нынешний уровень добычи нефти.

    В целом же факторы остаются для нефтяного рынка неоднозначными. Так, в ночь на воскресенье в городе Исфахан был атакован объект минобороны Ирана, что усиливает политическую напряженность вокруг находящегося под санкциями Ирана. Также инвесторы продолжают оценивать перспективы восстановления экономики Китая после ослабления карантина в стране.

    Во Франции ответили на угрозы Украины бойкотировать Олимпиаду в Париже
    Лидер движения «Патриоты» Филиппо: Мировой спорт переживет бойкот Украины ОИ в Париже
    		    29 января 2023, 09:40
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Возглавляющий французское движение «Патриоты» Флориан Филиппо ответил на заявления Украины, пригрозившей бойкотом Олимпийских игр 2024 года в случае участия в них спортсменов из России.

    По его словам, мировой спорт переживет, если Украина будет бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска российских спортсменов, передает «Чемпионат».

    Президент МОК Томас Бах сказал, что россияне могли бы участвовать в ОИ в нейтральном статусе.

    Напомним, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что в феврале Генассамблея НОК Украины обсудит возможность бойкота Олимпийских игр, которые должны пройти в Париже в 2024 году.

    Коментарии (31)
    В Германии ведущая извинилась за слова о советских солдатах

    29 января 2023, 19:42

    Текст: Ольга Иванова

    Ведущая телеканала Welt Франка Лефельдт извинилась в Twitter после того, как перепутала Красную армию с леворадикальной немецкой организацией «Фракция Красной Армии» (RAF) в эфире выпуска новостей.

    Ведущая подчеркнула, что неправильно выразилась в эфире, а также добавила, что подобные ошибки недопустимы, передает РИА «Новости».

    Она сказала в эфире, что лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) был освобожден «Фракцией Красной Армии». Оговорка журналистки вызвала волну негодования в Германии. Члены RAF убивали и похищали людей, устраивали взрывы и грабили банки в Германии в конце семидесятых.

    Коментарии (8)
    Американские СМИ раскрыли созданное США «прикрытие» для поставок Германией танков Киеву
    WP: Решение США передать Киеву танки Abrams стало прикрытием для поставок Leopard
    		    29 января 2023, 13:09
    Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Объявление США передать Украине танки Abrams стало прикрытием, позволяющим ФРГ немедленно начать поставки Киеву немецких танков Leopard 2, сообщили СМИ.

    The Washington Post пишет, что Байден беспокоился, что чем дольше продолжалось растущее публичное разногласие по поводу танков, тем больший ущерб оно наносило его главному приоритету в отношении Украины: сохранению единства Запада под руководством США, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент США созвонились 17 января, Байден еще несколько раз попробовал убедить Шольца согласиться на отправку танков, однако тот был непреклонен и требовал совместных мер по танкам.

    В статье отмечается, что после разговора Байден спросил советника по нацбезопасности Джейка Салливана и госсекретаря Блинкена, какие шаги следует предпринять.

    «Именно Блинкен предложил возможный обходной путь. Что если они объявят о намерении поставить танки Abrams в рамках обеспечения «долгосрочных» потребностей Киева в конфликте, который может продолжаться годами? Это могло бы дать Шольцу прикрытие, которое он искал, чтобы позволить танкам Leopard сразу направиться на Украину, а Пентагону дало бы время на подготовку своих танков, украинских военных и создание логистики», – пишут СМИ.

    Параллельно с этим в Европе потенциальные поставщики Leopard сосредоточились на усилении давления на Берлин для того, чтобы добиться разрешения производителя на передачу Украине техники.

    «Но для Шольца это была серьезная политическая дилемма. С первых дней конфликта он старался не идти впереди колонны, когда дело касалось вооружения Украины, выражая опасения по поводу возможного возмездия Москвы», – отмечается в материале.

    При этом противником поставок танков Abrams был глава Пентагона Ллойд Остин, он был уверен, что их эксплуатация и логистика будут слишком сложны.

    «Он был убежден, что украинцы не смогут поддерживать и обслуживать массивные боевые танки. Кроме того, американские машины защищены специальной броней из обедненного урана засекреченной конструкции, которую США не хотели, чтобы Россия получила в свои руки», – резюмировали авторы.

    В среду США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams.

    Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (29)
    СМИ: Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране
    		    29 января 2023, 15:10
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Авиация США участвовала в атаке беспилотников на объект минобороны Ирана в городе Исфахан, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

    Источники утверждают, что целью атаки был склад с баллистическими ракетами. Также он отметил, что «Ирану были переданы послания, что не будут позволены объекты по производству баллистических ракет», передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре. Минобороны Ирана сообщило, что на один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников.

    Коментарии (38)
    Глава минобороны Украины признал тяжелую военную ситуацию на востоке
    		    29 января 2023, 15:48
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил в интервью канадскому телеканалу CBC, что военная ситуация на востоке тяжелая.

    В интервью Резников сослался на украинских генералов, он отметил, что военная ситуация «сложная, но находится под контролем», передает РИА «Новости».

    Глава ведомства также отметил, что на получение обещанных Западом танков и обучение их использованию уйдет некоторое время.

    Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (29)
    В СК рассказали подробности двойного убийства в Москве
    СК: Отказ в прописке привел к убийству двух человек на севере Москвы
    		    29 января 2023, 09:57
    Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Причиной убийства двух человек в квартире жилого дома на севере Москвы стал отказ в прописке бывшего мужа, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

    По ее словам, причиной конфликта стал отказ женщины прописать в ее квартире бывшего мужа, передает ТАСС. Иванова рассказала, что ночью мужчина пришел в квартиру, где раньше жил с семьей, но его сын отказался пустить его в квартиру, в результате чего завязалась ссора, в которой отец зарезал сына, а затем прошел в квартиру, десяток раз ударил ножом жену, после чего покончил с собой. По сообщению СК, в момент совершения преступления в квартире находились родственница и знакомая погибшей женщины, которые рассказали детали произошедшего. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

    Ранее в Красноярском крае прибывший к бывшей сожительнице мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил двух родных братьев, пытавшихся прогнать его.

    Коментарии (9)
    В США предрекли Украине печальное будущее из-за сговора в НАТО
    		    29 января 2023, 16:21
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Запад намеренно растягивает поставки техники НАТО Украине, чтобы создать видимость поддержки Киева, при этом страны осознают неизбежность поражения ВСУ, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Он подчеркнул, что некоторые страны НАТО открыто говорят о невмешательстве в украинский конфликт, при этом другие страны участвуют на фарсовом уровне, то есть предоставляют оборудование, которое не будет работать. При этом, подчеркнул Риттер, никто из них не верит, что Украина может выиграть в конфликте, сообщает РИА «Новости».

    По словам военного, такой вывод можно сделать из того, что Запад не предоставляет вооружения в том объеме, который якобы необходим для победы ВСУ.

    «Кроме того, поставки будут осуществлять постепенно в соответствии с определенным графиком, который говорит о том, что обещанное вооружение никогда не будет передано в полном объеме, военные не получат должной подготовки для их использования, а также не стоит забывать и про логистические проблемы. Все это гарантирует поражение Украины», – считает полковник.

    Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (9)
    Украинцев разозлил пост Стивена Кинга в поддержку Киева

    29 января 2023, 20:37

    Текст: Ольга Иванова

    В Twitter пользователи раскритиковали писателя Стивена Кинга, им показалось, что он пренебрежительно относится к украинцам, так как неправильно использовал артикль перед названием страны.

    В своем посте в поддержку Киева Кинг написал the Ukraine, что противоречит официальному названию страны на английском языке, которое отстаивает Киев, сообщает РИА «Новости».

    «Обращение the Ukraine унизительно для нации», – написал пользователь Павел в комментариях.

    «Спасибо, конечно, но правильно писать Ukraine, а не the Ukraine», – также ответила Татьяна.

    «Только это Ukraine (страна), а не the Ukraine (регион). Мы не говорим the England или the Finland – the относится к региону или нескольким регионам, объединенным вместе, например the Untied Kingdom», – добавила Анна.

    Название Украины на протяжении многих десятков лет периодически употреблялось с определенным артиклем. Есть теория, что артикль попал в название Украины из прежнего названия УССР – республики в составе СССР, в сложном названии которой артикль должен присутствовать (The Ukrainian Soviet Socialist Republic).

    Коментарии (30)
    В США план Зеленского по захвату Крыма назвали безумием
    		    29 января 2023, 18:25
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    План президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма невыполним, но может спровоцировать Третью мировую войну, написал старший редактор журнала American Conservative Род Дрехер.

    Он подчеркнул, что «Россия никогда не отпустит ни Крым, ни Донбасс. Безумие для Киева – думать, что он сможет их вернуть», передает РИА «Новости».

    Кроме того, именно Соединенные Штаты нарушили красные линии, объявив о намерении принять Украину в НАТО в 2008 году, напомнил обозреватель.

    По словам журналиста, киевский режим страдает от нехватки солдат, поэтому нельзя исключать, что Вашингтон решится на отправку американского контингента для помощи ВСУ. При этом автор полагает, что результатом такого решения станет официальное объявление войны России.

    Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму.

    Напомним, Пентагон заявил о праве Украины «провести операцию» в Крыму. При этом координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Киев сам решит, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ВСУ будут наносить удары.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (25)
    В Сети удивились словам Зеленского о будущем Украины
    Пользователей Сети удивили слова президента Украины Зеленского о будущем страны
    		    29 января 2023, 17:29
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Пользователи Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) активно обсуждают слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил в интервью Sky News, что если американские танки Abrams передадут Киеву к августу, то будет слишком поздно.

    «Даже если завтра поставят танки Abrams, они ничего не изменят», – написал один из комментаторов, передает РИА «Новости».

    «Очень похоже на капитуляцию вслух», – поддержал другой.

    «Чем раньше они (танки – прим. ВЗГЛЯД) прибудут, тем скорее россияне нейтрализуют их. Это плохо скажется на репутации НАТО», – отметил третий.

    «Но он же отказывается от мира, потому что якобы побеждает», – поделился мнением еще один пользователь.

    «Может, теперь пора подумать о прекращении огня и мирных переговорах?» – заключили читатели.

    Ранее военный эксперт Скотт Риттер заявил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехника будет готова к доставке и применению, уже будет завершен. Эксперт считает, что высказывание президента Украины о будущем его страны говорит о том, что весь мир знает, что конфликт будет завершен в августе, если, конечно, Киеву не передадут огромное число вооружений.

    В среду США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams. Однако координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что передача танков на Украину займет «много месяцев». Между тем на Украине заявили об ожидании поставок более 300 тяжелых танков.

    Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.

    Коментарии (13)
    Шольц рассказал о расследовании взрывов на «Северных потоках»
    Канцлер Германии Шольц заявил, что расследование взрывов на «Северных потоках» еще продолжается
    		    29 января 2023, 16:55
    Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Расследование подрывов на трубопроводе «Северный поток» все еще продолжается, предположения о виновных могут быть объявлены только тогда, когда будут доказательства, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

    Шольц отметил, что взрывы произошли в морской акватории Швеции и Дании, расследование сложное и все еще продолжается. По его словам, в таком конституционном государстве, как Германия, чиновники должны сдерживать себя, высказывая предположения, и объявлять только то, что они могут доказать. «Когда мы сможем сказать что-то с уверенностью, тогда мы скажем», – добавил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.

    По его словам, «спекуляции здесь ни к чему не приведут». «Мы должны придерживаться фактов – особенно в такие неспокойные времена. Мне остается только напомнить вам об ударе двумя ракетами по Польше в ноябре, в результате которого погибли два мирных жителя. Там мы тоже сначала расследовали инцидент, а не делали поспешных обвинений. Оказалось, что это были ошибочные оборонительные ракеты с Украины», – уточнил Шольц.

    «Однако мы не работаем с ложными обвинениями, а ждем результатов расследования», – заключил канцлер ФРГ, отметив при этом, что, по его мнению, в ситуации с ракетами в Польше ответственность лежит на российской стороне из-за конфликта на Украине.

    В начале осени прошлого года на «Северных потоках» произошли взрывы. Российский президент Владимир Путин отмечал, что произошедшее является очевидным терактом. По его словам, взрывы на трубопроводах являются актом государственного терроризма, это сделано в интересах тех, кто заинтересован в транзите российского газа исключительно через Украину.

    В январе 2023 года в Еврокомиссии подчеркнули, что новых данных по взрывам на «Северных потоках» нет.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (24)
    Блогера Андрея Сидоропуло объявили в федеральный розыск
    МВД объявило в розыск блогера Сидоропуло
    		    29 января 2023, 13:15
    Фото: t.me/dfgdsfgfgs
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Правоохранители объявили блогера Андрея Сидоропуло, позиционирующего себя специалистом по арбитражу трафика и за деньги проводившего онлайн-курсы по данному вопросу, в федеральный розыск.

    Как говорится в базе розыска МВД России, Сидоропуло Андрей Евгеньевич 1998 года рождения разыскивается по статье УК, передает ТАСС. В ведомстве не уточнили, по какой именно статье разыскивают блогера.

    Андрей Сидоропуло – блогер, который в социальных сетях сообщал, что разработал курс по арбитражу трафика, а желающим пройти обучение предлагал купить курсы за сумму до 400 тыс. рублей. Подписчики переводили деньги, но в процессе обучения многие понимали, что информация взята из открытых источников и ценности не представляет. Вернуть деньги у людей не получалось. Некоторые подали в суд исковые заявления.

    Ранее МВД объявило в розыск блогера Веронику Белоцерковскую.

    Коментарии (19)
    В Госдуме заявили о прямом участии США в боевых действиях на Украине
    Володин назвал поставки оружия на Украину свидетельством участия США в боевых действиях
    		    29 января 2023, 10:20
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Поставки тяжелых вооружений киевскому режиму свидетельствуют о прямом участии США в боевых действиях на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин в своем Telegram-канале написал, что сегодня Украина – полигон Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны. «С потерями они не считаются: украинцы используются как расходный материал. Там находятся американские инструкторы, наемники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжелые вооружения», – указал он.

    «Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», – подчеркнул Володин.

    В среду США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams.

    Ранее президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью до 2,5 млрд долларов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (59)
    Российские войска на пяти направлениях уничтожили 350 украинских военных
    		    29 января 2023, 14:55
    Фото: URA.RU/TASS
    Текст: Ольга Иванова

    За последние сутки на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях ликвидировано 350 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны России.

    На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики, говорится в Telegram-канале Минобороны России.

    В районах населенных пунктов Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и самоходная гаубица «Акация».

    На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-ой бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Ямполовка, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

    Потери противника на данном направлении за сутки составили до 110-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, самоходное орудие «Нона С» и боевая машина РСЗО «Град».

    На Донецком направлении потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО «Ольха» и «Смерч».

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-ой механизированной бригад ВСУ. Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы «Акация».

     Ранее сообщалось, что на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (49)
    Япония сочла неприемлемой позицию России по рыбному промыслу у Южных Курил
    Генсек кабмина Японии Мацуно призвал как можно скорее обеспечить возможность рыбного промысла у Южных Курил
    		    30 января 2023, 07:47
    Фото: DanitaDelimont.com/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Позиция России в вопросе согласования консультаций о рыбном промысле японских рыбаков у Южных Курил является неприемлемой, заявил генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.

    По словам Мацуно, «неприемлемо, что российская сторона пошла на такой шаг». Япония «настоятельно призывает» Россию как можно скорее ответить на межправительственные консультации для начала промысла «в кратчайшие сроки», передает ТАСС.

    На слушаниях в бюджетном комитете парламента Японии депутат от правящей Либерально-демократической партии Такако Судзуки заявила, что для японских рыбаков соглашение Японии и России «является вопросом жизни и смерти», передает РИА «Новости».

    Как заявила Судзуки, рыбаки не виноваты в том, что «не могут выйти в море». «Проблема не в них, если посмотреть на фон вокруг того, почему были прерваны консультации, то государство (Япония) обязано взять на себя ответственность и оказать им помощь», – сказала она.

    Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Тэцуро Номура указал на «очень тяжелое положение» отношений с Россией. 

    Напомним, российский МИД сообщил, что в связи с действиями Японии против России Москва не может согласовать межправительственные консультации по соглашению о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов у Южных Курил. Летом российские власти заявили о приостановке действия соглашения с Японией от 1998 года о вылове рыбы.

    Коментарии (30)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •