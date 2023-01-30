Нефть подешевела в ожидании заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть начали небольшое снижение, пока инвесторы ждут заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть в понедельник начали небольшое снижение, в то время как инвесторы ждут заседания комитета ОПЕК+.

Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.45 снижается на 0,22%, достигая 86,21 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,19%, до 79,53 доллара, передает РИА «Новости».

Трейдеры находятся в ожидании решений, которые будут приняты на министерском мониторинговом комитете (JMMC). На сегодня заседания JMMC проходят через месяц (ближайшие запланированы на 1 февраля и 4 июня), а всех представителей ОПЕК+ – каждые полгода. Участники торгов предполагают, что комитет JMMC порекомендует альянсу сохранить нынешний уровень добычи нефти.

В целом же факторы остаются для нефтяного рынка неоднозначными. Так, в ночь на воскресенье в городе Исфахан был атакован объект минобороны Ирана, что усиливает политическую напряженность вокруг находящегося под санкциями Ирана. Также инвесторы продолжают оценивать перспективы восстановления экономики Китая после ослабления карантина в стране.