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СБУ провели обыск у главы Сумского облсовета по подозрению в хищениях
Главу Сумского облсовета на Украине заподозрили в хищении бюджета
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Служба безопасности Украины провела обыск у главы Сумского областного совета Виктора Федорченко по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщают местные СМИ.
Украинское издание Sumy today сообщило, что СБУ намерены провести обыск в доме председателя Сумского областного совета Виктор Федорченко по уголовному делу о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, передает РИА «Новости».
Сообщается, что чиновник подозревается в завышении цен на устанавливаемые в регионе бетонные укрепления, тем самым он присвоил бюджетные средства.
Ранее на Украине на фоне коррупционных скандалов уволили глав пяти областных прокуратур.
В последние дни украинские СМИ сообщили о целом ряде коррупционных скандалов, связанных с высшими должностными лицами страны. За этим последовала череда отставок высших должностных лиц.
Рябков назвал странными требования США о возобновлении инспекции ядерного оружия РФ
Замглавы МИД Рябков прокомментировал требования США о возобновлении инспекции по ДСНВ
Требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) весьма странные, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Как пояснил Рябков, является странным тот факт, что США требуют от России возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных сил в условиях угрозы Киевом осуществить попытки ударить по этим объектам дальней авиации, заявил он в интервью «Коммерсанту».
Также Рябков задался вопросом, что именно хотят проверить там США. «Последствия этих атак?» – сказал он.
Ранее сообщалось, что Киев и НАТО получили стратегическое предупреждение от России.
Напомним, в Кремле прокомментировали заявление главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что украинские власти рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу.
Нуланд допустила возможность «победы» Украины в виде выживания
Заместитель госсекретаря США Нуланд допустила возможность победы Украины в виде выживания и процветания в будущем
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выразила мнение, что Киев при содействии Вашингтона якобы может одержать победу в конфликте, если под этим понимается выживание Украины и процветание в будущем.
В ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената США республиканец Билл Хагерти настойчиво добивался от Нуланд ответа на вопрос о том, считает ли действующая администрация США, что Украина может «победить».
В ответ заместитель госсекретаря США заверила, что администрация Соединенных Штатов считает, что Украина может восстановить суверенитет, выжить и процветать, и может дальше оттеснить Россию.
На уточняющий вопрос, будет ли это означать победу Киева, Нуланд сказала, что Украина сама определит, в чем заключается победа. При этом Нулад добавила, что сама она действительно считает, что Украина может «победить», передает ТАСС.
Позднее Нуланд заявила на слушаниях, что если определять победу Украины как выживание и процветание как более чистого, демократического государства, то Украина может и должна выиграть, и она это сделает при помощи Соединенных Штатов.
В прошлую субботу замглавы СБ России Дмитрий Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной.
Двумя днями ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что желание Запада победить Россию приняло очень опасные формы.
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Джонсон осадил оскорбившую россиян украинскую журналистку
Бывший премьер Британии Джонсон напомнил оскорбившей россиян украинской журналистке о жертвах русского народа в ВОВ
Бывший британский премьер Борис Джонсон на телеканале «Рада» осадил журналистку с Украины, которая сравнила россиян с нацистами.
По его словам, журналистке следует быть острожной с подобными высказываниями и не забывать, что россияне и украинцы также понесли гигантские потери от нацистского режима, передает РИА «Новости».
В свете новостей о решении властей Германии поставить танки Leopard 2, Москва призвала Берлин прояснить роль Германии в конфликте на Украине.
ВС РФ сорвали перевозки вооружений и боеприпасов НАТО в зону боевых действий на Украине
Минобороны: Высокоточными ударами сорваны перевозки вооружений и боеприпасов НАТО в районы боевых действий на Украине
Вооруженными силами России 26 января был нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками по объектам энергетической системы, которые обеспечивали функционирование предприятий ОПК и транспортной системы Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Цели массированного удара были достигнуты. Назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате удалось сорвать перевозки вооружений и боеприпасов, том числе поставляемых странами НАТО, в районы боевых действий. Нарушена работа предприятий по ремонту и восстановлению техники ВСУ, сообщил Конашенков.
Эксперты допустили расширение зоны СВО
Политолог Григорьев: Россия освободит все исконно русские земли, занятые украинскими националистами
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Задача России – это защита русских граждан, проживающих на наших исторических землях. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, комментируя слова президента Владимира Путина о защите людей, проживающих на российских исторических территориях.
«Для меня нет сомнений в том, что для решения задач по денацификации Украины, о которых президент объявил в начале СВО, необходимо освобождать исконно русские территории, занятые украинскими националистами», – считает член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.
«Офис Зеленского, на фоне нашего продвижения и успехов в СВО, будет пытаться нанести еще больший ущерб русским людям. Нет сомнений в том, что украинская власть до последнего будет вести обстрелы, уничтожая мирное население. Кроме того, в офисе Зеленского даже не скрывают своего желания наносить удары по Крыму, Москве, Санкт-Петербургу и другим российским городам», – отметил он.
«Что же касается Украины, то ее образование носит характер неудавшегося государства. Большая часть территорий, которые по решению Владимира Ленина вошли в состав Украинской ССР, являются исконно русскими. Кроме того, к украинской государственности есть большие вопросы по части ее легитимности», – рассуждает собеседник.
«Поэтому то, о чем говорил наш президент на встрече со студентами, более чем актуально и справедливо», – подчеркнул Григорьев.
В свою очередь донецкий политолог Владимир Корнилов отметил, что «сегодня СВО в том или ином варианте ведется на всей территории Украины, а если быть точнее – на территориях исторической России». «Мы защищаем русское население, которое оказалось под гнетом украинских националистов. Донецкая народная республика, правопреемница Донецко-Криворожской республики, и еще три региона уже вернулись в состав России», – добавил он.
«Кроме того, я надеюсь, что мы освободим Одессу и другие города. Напомню, что Владимир Путин, начиная СВО, отдельно подчеркнул: мы найдем и покараем всех, кто устраивал зверства в Одессе», – заключил Корнилов.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями российского студенчества напомнил, что цель нашей СВО «прежде всего защита людей и защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях». Это заявление, по мнению экспертов, может указывать на расширение географии СВО в будущем.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась в том, какие ошибки были допущены в ходе образования СССР и как современная Россия их устраняет. Историк Владимир Шаповалов отметил, что, по сути, из-за действий большевиков значительная часть территорий России была отторгнута от нашей страны, на них возникли новые государства.
Он напомнил, что в состав Украины вошли земли, которые были населены русскими – это Новороссия, Донбасс, а позднее и Крым. Они не имели никакого отношения к Малороссии, на основе которой была провозглашена Украинская ССР. По его словам, это усугубилось тем, что в 1991 году Союз был разделен именно по административным границам и возникло независимое украинское государство. Правительство Украины стало проводить ярко выраженную антироссийскую и антирусскую политику, репрессии, всячески дискриминировало русское население, язык и культуру.
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Появилось видео уничтожения украинских С-300 в Харьковской области
Командир БАРС «Каскад» Саблин опубликовал видео уничтожения украинских ЗРК С-300 в Харьковской области
Командир подразделения БАРС «Каскад», депутат Госдумы, первый заместитель председателя Всероссийской организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин опубликовал видео уничтожения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.
Командир БАРС «Каскад», которое создано из депутатов Госдумы РФ и заксобраний регионального уровня, сообщил в своем Telegram-канале, что бойцы его подразделения обнаружили на луганском направлении комплекс С-300 ВСУ, после чего он был уничтожен высокоточным оружием и больше не угрожает никому ни в небе, ни на земле.
Напомним, в конце ноября минувшего года секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказывал, что в зону проведения специальной военной операции отправились депутаты Госдумы, заксобраний, активисты МГЕР и «Волонтерской роты», многие – в качестве добровольцев, некоторые – по мобилизации.
В Госдуме рассказали о политической подоплеке включения Одессы в список ЮНЕСКО
Вассерман: Офис Зеленского использует культурное наследие Одессы и ЮНЕСКО в корыстных целях
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Офис Зеленского озаботился включением Одессы в число объектов культурного наследия, поскольку осознает неизбежность утраты города и пытается обеспечить себе аргументы об ужасных русских, якобы разрушающих исторический центр Одессы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«В этом решении, которое принято после сноса памятника Екатерине II, имеется исключительно политическая подоплека. Причем она используется офисом Зеленского для удовлетворения своих корыстных интересов. Украинское правительство и советского, и постсоветского периода не очень любило Одессу. Потому что это не только русский город, но и интернациональный. Одессу с момента основания населяли представители самых разных народов, благодаря чему в городе сложилась весьма специфическая культура», – отметил он.
«И если значительную часть Украины удалось насильственно украинизировать, то с Одессой это было невозможно. Даже большевики, когда занимались принудительной украинизацией, отстали от Одессы раньше, чем от многих других городов, объявленных частью Украины. И именно поэтому украинское правительство раньше даже не думало обращаться в ЮНЕСКО за присвоением городу статуса объекта культурного наследия», – акцентировал собеседник.
«Сейчас же власти Украины понимают неизбежность возвращения русских территорий в состав России. Поэтому они используют международную организацию в своих корыстных политических целях и получают аргументы для обвинения России в якобы уничтожении всемирного наследия», – подчеркнул парламентарий.
«Подозреваю, что в рамках специальной военной операции, освобождая Одессу, как и в 1944 году, мы не будем штурмовать сам город, а обойдем его и заставим ВСУ отступить. Кроме того, украинцы наверняка будут следовать тактике немцев и румын, которые тогда заминировали центр города при отступлении. Но, надеюсь, в Одессе найдутся партизаны, которые отследят это минирование и предотвратят разрушение города. Так было и в прошлом», – рассуждает Вассерман.
«Я глубоко убежден, что Украину нужно не только лишить выхода к морю, но и ставить вопрос о ликвидации всей ее нынешней государственности из-за действий политических властей страны. Все территории должны быть возвращены в Россию. Не исключаю, что какие-то земли, по результатам проведенных там референдумов, могут отойти Польше и Венгрии», – добавил собеседник.
Кроме того, о необходимости лишить Украину выхода к морю газете ВЗГЛЯД рассказал политолог и экономист Иван Лизан. «Украина в Причерноморском регионе создает угрозы безопасности «зерновой сделки» и транзиту энергоресурсов, а также открывает широкий доступ для незаконного транзита оружия», – отметил он.
«Помимо этого, украинская государственность угрожает безопасности Приднестровья, несет полный геополитический хаос. Если Украина останется без выхода к морю и левобережья Днепра, то она, по сути, мало кому будет интересна. Из ресурсов у нее останется только уголь Львовско-Волынского каменноугольного бассейна и немного урана в Кировоградской области», – заключил Лизан.
Накануне исторический центр Одессы внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно заявлению, опубликованному на сайте организации, соответствующее решение «признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его». Кроме того, новый статус исторического центра Одессы, согласно заявлению организации, дает украинским властям возможность запросить «усиленную техническую и финансовую международную помощь» для обеспечения его защиты и восстановления в случае нанесения ему ущерба.
В свою очередь врио постоянного представителя России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко заявила, что досье на Одессу как объект исторического наследия ЮНЕСКО было частично составлено из цитат блогеров и Wikipedia, а многие подлинные документы задействованы не были. Она добавила, что именно в этом состояли претензии российской стороны. По ее словам, за решением ЮНЕСКО стояли покровители Украины, а именно итальянские и греческие эксперты.
Ранее российский МИД заявил, что украинский режим представляет угрозу для Одессы, о чем свидетельствует не только снос памятников, но и размещение в портовой зоне военных объектов. Соответствующее заявление было сделано по итогам внеочередной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Заседание должно было носить технический характер, но оказалось «омрачено политическим скандалом» из-за решения по Одессе.
Кроме того, в дипведомстве отметили, что решение по включению Одессы в список подготовили «без соблюдения действующих высоких стандартов ЮНЕСКО». При этом две трети стран, входящих в комитет, «не поддержали эту сомнительную авантюру» – решение приняли шестью голосами из 21.
Напомним, в среду вечером замсекретаря Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказался о рисках для Украины утратить выход к морю.
Кадыров рассказал об успешном штурме позиций ВСУ у Новомихайловки
Кадыров заявил об успешном штурме позиций ВСУ у Новомихайловки
Российские военные провели успешный штурм позиций украинских военных у поселка Новомихайловка в Донецкой народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Военнослужащие полка спецназначения «Север-Ахмат» под командованием офицера Зайнди Зингиева провели штурм и овладели позициями ВСУ, написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что вражеские позиции были хорошо укреплены и подготовлены к долгой обороне, там имелись и другие инженерные сооружения в лесополосе. Все это перешло под контроль российских военных.
В результате боестолкновения украинские военные понесли потери и были деморализованы.
Ранее Кадыров сообщал, что «Север-Ахмат» взял штурмом опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении.
Военный эксперт объяснил опасения России вокруг поставок на Украину урановых снарядов
Эксперт Анпилогов: США могут поставить Украине танки с урановыми снарядами
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США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке. Но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь. Теперь Вашингтон может повторить этот опыт на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов. Ранее в России заявили, что поставки на Украину подобных снарядов для танков и БМП будут расценены как применение грязной ядерной бомбы.
«Урановые сердечники – это хорошо известная технология, которая применяется в основном западными странами для создания эффективных боеприпасов. Их преимущество в том, что уран не только радиоактивен, но и относится к тяжелым и прочным металлам», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Уран имеет два серьезных параметра – высокая плотность и способность загораться при соприкосновении с воздухом под высокими температурами (пирофорность). Высокая температура неизбежно создается, когда снаряд попадает в броню – его кинетическая энергия гасится, превращается в теплоту и начинается самоподдерживающееся горение урана», – продолжил он.
«Сами снаряды устроены так, что снаружи находится мягкая оболочка из свинца, меди или латуни, а в середине идет урановый лом. Когда происходит удар, мягкий металл создает своего рода смазку для того, чтобы стержень мог пробить броню», – добавил собеседник.
«Пирофорность урана как радиоактивного элемента приводит к тому, что образующаяся при взрыве пыль оседает на конструкции вооружения, легких солдат и окружающей местности. Все это ветром разносится на достаточно серьезные расстояния. Несмотря на то, что в снарядах используется обедненный элемент, он все равно очень опасен при попадании внутрь человека», – объясняет эксперт.
«Так уже было в Ираке и Югославии, где США активно применяли подобные снаряды. Это выяснилось, когда американские военнослужащие стали массово испытывать симптомы лучевой болезни. Пентагон старался это не афишировать, несмотря на груду исков. Но в это же время население Ирака и Югославии получило вспышку онкологических заболеваний. Вашингтон свою причастность к этому, естественно, отвергал», – подчеркнул Анпилогов.
«Фактически боеприпасы с обедненным ураном обладают теми же свойствами, что грязная бомба, правда, в меньшей концентрации. Но важен вопрос количества. По некоторым оценкам, в Ираке и Югославии использовали несколько сотен тонн таких боеприпасов. И это серьезно превосходит объем любой возможной грязной ядерной бомбы», – замечает эксперт.
«Как я уже сказал, американцы скрывают всю информацию по использованию урана. В связи с этим для экспортных версий у них есть снаряды с вольфрамовыми сердечниками. Возможно, сейчас мы пытаемся дать понять США, что если они совместно со своими союзниками поставляют на Украину танки, то им стоит использовать экспортную версию, чтобы не навлечь на себя последствия», – заключил Анпилогов.
Ранее в России предупредили, что западные поставки Киеву снарядов с урановыми сердечниками будут расцениваться Москвой как применение грязной ядерной бомбы. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке», – цитирует его РИА «Новости».
Гаврилов также отметил, что Запад вынудил Германию передать соответствующие машины Украине. «Сначала союзники пригрозили Берлину международной изоляцией в случае отказа на передачу «Леопардов». Затем не кто иной, как представитель Госдепартамента США Нед Прайс, анонсировал «скорое известие» касательно направления немецкого «зверья» Киеву. Вот как куется трансатлантическая «солидарность», – иронично заметил он.
В то же время издание Politico сообщило, что США могут поставить на Украину танки Abrams, но без брони, которая также предполагает наличие урана. Газета утверждает, что машины будут оснащены боевым модулем с улучшенной оптикой для наведения и тепловизором, позволяющим управляющему самостоятельно сканировать цели в любых погодных и боевых условиях.
Напомним, на этой неделе лидеры ФРГ и США Олаф Шольц и Джо Байден объявили о решении поставить на Украину танки – Leopard 2A6 и M1 Abrams. К настоящему времени машины Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.
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В ООН поставки танков Киеву назвали шагом не в ту сторону
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В ООН надеются на установление справедливого мира на Украине в соответствии с международным правом, но новые поставки вооружения Киеву не являются шагом в этом направлении, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Журналист спросил Дюжарикка, с чем бы он хотел обратиться к сторонам конфликта для того, чтобы избежать худшего сценария, сообщает РИА «Новости».
На что тот ответил, что для народа Украины уже разыгрывается весьма плохой сценарий. «Мы не собираемся выступать с комментариями каждый раз, когда (Киеву) будут поступать новые вооружения», – сказал Дюжаррик.
«Чего мы хотели бы видеть – так это справедливого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Но то, что мы видим, не движет нас в этом направлении», – добавил он.
Ранее сообщалось, что правительство Британии в дополнение к 14 танкам Challenger 2 поставит Украине тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронетехники.
Власти Германии одобрили поставку на Украину немецких танков Leopard. Берлин в качестве условия поставок требовал, чтобы тяжелые танки Украине передали также США. В результате Вашингтон согласился передать Украине танки M1 Abrams.
К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.
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В ЕС придумали способ присвоить российские активы для нужд Киева
Bloomberg: В ЕС заявили о «законных основаниях» для присвоения части активов ЦБ России
Юристы Евросоюза заявили, что нашли «законные основания» для временного использования не менее 33,8 млрд евро из замороженных активов Банка России для интересов Украины, пишет Bloomberg.
Согласно информации источников, такой план можно осуществить в случае, если российские активы не экспроприируют – сумму заимствования и проценты в определенный момент необходимо будет вернуть России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
При этом агентство уточняет, что законных оснований для ареста российского имущества не найдено. В связи с чем в Брюсселе решили для начала эти активы объединить для извлечения прибыли. А после – передать Украине.
Кроме того, состоялось обсуждение плана с послами стран Европы, где юристы озвучили риски: в неподходящий момент все может пойти не по плану и вместо прибыли, страны получат лишь убытки, а компенсацию придется возмещать за счет ЕС или стран-участниц.
Ранее руководитель рабочей группы минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Передачу Киеву замороженных российских активов также рассматривает ЕС. При этом некоторые страны такую меру открыто не поддерживают.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение о конфискации российских активов незаконно с точки зрения международного права и приведет к последствиям для всех поддержавших эту инициативу стран.
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Москва призвала Берлин прояснить роль Германии в конфликте на Украине
Захарова: Послу ФРГ в России следует прояснить позицию Берлина о статусе Германии в конфликте на Украине
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Послу ФРГ в России следует прояснить позицию Берлина о статусе Германии в конфликте на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила российский дипломат в своем Telegram-канале, министерство иностранных дел ФРГ выступило с утверждением, что оказание поддержки Киеву якобы не делает Германию стороной конфликта на Украине. В то же время, подчеркнула Захарова, согласно заявлению главы МИД ФРГ Анналены Бербок на заседании ПАСЕ в Страсбурге 24 января, Германия вместе с другими странами Европы ведет войну против России. Захарова указала, что это же министерство не считает Германию участницей конфликта. Официальный представитель МИД РФ рекомендовала послу Германии в России прояснить противоречащие друг другу высказывания внешнеполитического ведомства ФРГ.
В среду официальный представитель МИД РФ, комментируя высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Европа ведет войну против России, заявила, что речь идет о заранее спланированной против России войне.
Депутат: Мы не позволим немецким танкам добиться реванша на полях Украины
Депутат Красов заявил, что немцы забыли историю своего поражения в Великой Отечественной войне
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«У россиян не такая короткая память, как у европейцев. Мы помним о крестах на немецких танках в годы Великой Отечественной войны. И вновь танки с крестами будут гореть на полях Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Красов. На этой неделе Германия одобрила поставку Киеву своих основных тяжелых танков Leopard 2.
«В 40-х годах прошлого столетия немецкие танки со свастикой попытались проехать по территории нашей великой страны, которая называлась Советским Союзом. Но все закончилось тем, что над рейхстагом было поднято Знамя Победы, а на улицах Берлина появились постаменты с советскими танками Т-34. Мы хорошо помним о героическом подвиге наших отцов и дедов. Я не хочу никого пугать, но если немцы будут и дальше недальновидны, то история может повториться», – считает первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
По его словам, поставка танков Leopard 2 Германией и другими европейскими странами, «у которых тоже все очень плохо с исторической памятью», приводит мир к новому витку противостояния. Против войны с СССР Гитлер «собрал под свои знамена практически всю Европу, которая поставляла солдат, вооружения, технику, горючее, продовольствие».
«С одной стороны, немцы говорят, что вкладывают большие усилия в обеспечение мира на европейском континенте, но мы видим, что кроме немцев танки хотят поставить Великобритания и США. В полыхающий на Украине костер они хотят подлить бензин, чтобы вспыхнуло с еще большей силой. Наверное, немцы жаждут добиться реванша и стереть из своей истории позорные страницы, но мы не позволим им сделать этого. Мы помним, что бойцами и командирами Красной Армии была одержана победа в Великой Отечественной войне», – считает собеседник.
Он напомнил, что последние годы Запад «всячески лелеял и готовил к боевым действиям против России» режим киевской хунты, пришедшей к власти путем госпереворота. «Мы помним признание
лидеров Германии и Франции, как они саботировали минские соглашения и таким образом давали возможность Украине подготовиться к противостоянию с Россией. Мы также помним, как они закрывали глаза на геноцид русскоязычного населения на территории Донбасса, а сейчас – на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам», – подчеркнул депутат. Он отметил и роль США в том, что западные танки появились на территории Украины. По словам Красова, главная цель Вашингтона – попытаться экономически «задавить Россию» и одновременно «обнулить страны Евросоюза».
Зампредседателя комитета Госдумы по обороне выразил сожаление, что западные руководители не слышат свое население – в странах Европы все чаще проходят массовые акции протеста с требованием запретить поставки вооружений Украине. «Народ понимает, что очередная война на европейском континенте не нужна. А тем временем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что им нужны поставки вооружений и, в частности, танков на территорию Украины, чтобы победить в войне с Россией. То есть западные страны в очередной раз срывают с себя маски», – подытожил собеседник.
В среду Германия согласилась поставить Украине до конца марта танки Leopard 2. Берлин в качестве условия поставок потребовал, чтобы тяжелые танки Киеву передали также США. В результате Вашингтон согласился поставить 31 танк M1 Abrams, причем модернизированный. К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить 12 стран НАТО. Всего Украине будет передано около сотни машин – два батальона.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем основные преимущества и недостатки этих танков, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев.
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СМИ: Завод по сборке Abrams для Киева занят заказами для Тайваня и Польши
Politico: Завод по сборке Abrams занят производством танков для Тайваня и Польши
Единственный в США завод по производству танков Abrams в городе Лима (штат Огайо) для поставок на Украину в настоящее время уже полностью заполнен заказами для Тайваня и Польши, сообщает Politico.
Издание пишет, что танки Abrams собираются в единственном месте, на принадлежащем государству заводе в городе Лима (штат Огайо), которым управляет General Dynamics, линия которого занята новыми заказами для Тайваня и Польши, передает РИА «Новости».
Отмечается, что завод может производить всего 12 танков в месяц, в связи с загрузкой линии и органиченными возможностями производства, Abrams на Украину поставят не скоро.
Ранее издание Politico сообщило, что Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams, но без секретного оборудования, повышающего огневую мощь.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США не успеют отправить свои танки на Украину к весне, поскольку Abrams требуют значительной подготовки, на которую нужно время.
Напомним, президент США Джо Байден, выступая с речью в Белом доме, подтвердил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams.
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В Пентагоне ближайшие месяцы назвали решающими для боевых действий на Украине
Ближайшие месяцы могут оказаться решающими для идущих на Украине боевых действий, заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.
Она добавила, что США концентрируют внимание на предоставлении Украине военных средств, которые ей необходимы «для защиты своего народа и территории», передает ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что украинские вооруженные силы (ВСУ) готовятся к осуществлению контрнаступления.
Также Байден, выступая с речью в Белом доме, подтвердил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams.