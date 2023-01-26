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СМИ: США отправят Киеву версию Abrams без секретного оборудования
Politico: США отправят Киеву версию Abrams без секретного оборудования
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Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams, но без секретного оборудования, повышающего огневую мощь, сообщает Politico со ссылкой на источники.
На Украину отправятся танки усовершенствованной конфигурации М1А2, вместо версии А1, которая хранится на складах, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Но все танки будут без секретного набора вооружений, которые делают последнюю версию более летальной.
По словам собеседников Politico, Пентагон намерен поставить «экспортную» модификацию танков Abrams.
Ранее президент США Джо Байден, выступая с речью в Белом доме, подтвердил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Также сообщалось, что к весне танки на Украине не появятся.
Российские силы вошли в Угледар
Российские силы закрепились на окраинах Угледара
Российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.
Кимаковский в эфире канала «Соловьев Live» рассказал, что российские силы «сковывают» противника. Российская артиллерия, сообщил он, работает по ВСУ, которые пытаются контратаковать, передает ТАСС.
Накануне стало известно, что в воскресенье и понедельник ВСУ предприняли две безуспешные попытки провести разведку боем и перегруппировать войска в районе Угледара, в результате они потеряли 200 человек.
Медведчук: Украины не существует
Медведчук заявил, что необходимо думать о будущем украинцев, а не будущем Украины
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Политик Виктор Медведчук заявил, что его новое политическое движение объединит людей, не согласных с позицией президента Украины Владимира Зеленского, и развенчает миф о том, что Украина монолитна в своих взглядах и в поддержке преступного режима. Медведчук считает, что необходимо ставить вопрос не о том, каким будет будущее Украины, а о будущем украинцев, поскольку фактически «Украины не существует».
Медведчук в интервью RT сказал, что это движение объединит миллионы людей на Украине, в России и в европейских странах, не согласных с политикой Зеленского. Этих людей, по его словам, нужно «выкристаллизовать», объединить общими идеями, общим представительством.
По словам политика, и сейчас на Украине есть люди, выступающие против Зеленского. Эта «другая Украина», подчеркнул он, должна быть услышана.
Медведчук считает, что необходимо ставить вопрос не о том, каким будет будущее Украины, а о будущем украинцев, поскольку фактически «Украины не существует». Страна, по его словам, не отвечает статусу независимой, суверенной, демократической, правовой и социальной державы. Это произошло еще в 2014 году, когда Украина перешла под полный контроль и управление Запада.
Политик добавил, что говорить о будущем на Украине можно будет, когда страна перестанет быть милитаристской.
Медведчук поспорил со словами Зеленского о том, что украинский народ якобы объединился в «вопросе антироссийской истерии и пещерной русофобии». «Кроме «анти-России», на территории Украины есть люди, которые сегодня боятся об этом говорить публично, но они никогда не поддерживали тот характер и то содержание отношений между Украиной и Россией, которое сложилось сегодня», – сказал он, подчеркнув, что «монолит Зеленского» на самом деле «высосан из пальца», это «монолит на штыках».
Также Медведчук считает, что Зеленский должен понести ответственность за все, что он сделал против Украины и украинского народа. Именно он разрушил страну и бросил ее в поле боевых действий, подчеркнул политик, выразив уверенность, что Зеленский имел все возможности, чтобы не допустить кризиса.
Кроме того, Медведчук заявил, что киевский режим преследует только одну цель – ослабить Россию изнутри. По его словам, эту задачу для президента Украины Владимира Зеленского и его окружения определил Запад.
Российские войска перерезали ВСУ трассу Покровск – Угледар
Трасса Покровск – Угледар в Донецкой народной республике перерезана силами России, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Что могу сказать четко: трасса Покровск – Угледар уже перерезана нашими силами», – передает ТАСС его слова.
Он добавил, что на указанном участке сейчас идет стрелковый бой.
Ранее сообщалось, что российские подразделения контролируют трассу, ведущую из Покровска в Угледар, также они занимают новые позиции на подступах к городу.
Politico назвала главную проблему при передаче истребителей F-15 и F-16 Украине
Politico: Возможная передача истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар»
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Возможная поставка истребителей F-15 и F-16 Украине может превратиться в «логистический кошмар», пишет газета Politico.
По сообщению издания, отправка самолетов Киеву превратится в «логистический кошмар» для союзников, поскольку для американских истребителей F-15 и F-16 нужны качественные и длинные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине», поэтому ВС России могут легко выявить и уничтожить строящуюся инфраструктуру, передает РИА «Новости».
По мнению эксперта Politico, более подходящими для Украины были бы американские истребители F-18 или шведские Gripen, способные взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос, но в обоих типах самолетов ощущается дефицит.
Еще одним вариантом, по данным издания, могли бы стать французские Rafale, но они требуют большого числа персонала, который автоматически станет мишенью ВС России.
Ранее Politico сообщило, что западные страны ведут внутренние обсуждения возможности передачи Украине истребителей, однако многие опасаются, что решение об этом может привести к эскалации конфликта.
В ДНР рассказали о необходимости штурма многоэтажек Угледара
Депутат ДНР Бердичевский: ВСУ окопались в жилых домах Угледара, город будет серьезно разрушен
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В Угледаре придется выбивать противника из квартир многоэтажных домов, которые покинули местные жители. Вероятно, это приведет к значительным разрушениям в городе, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее в ДНР сообщили, что российские войска вошли на окраины Угледара и закрепились там.
«В Угледаре немало сил противника. При этом у ВСУ пока сохраняется возможность подтягивать туда дополнительный личный состав и вооружение. Уверен, они будут пользоваться этим до тех пор, пока мы не обрушим их логистику», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Местное население массово покинуло город, высотки в большинстве районов стоят пустые. И в этих квартирах окопались ВСУ. Из-за недавней ротации сейчас сложно оценить, каким количеством живой силы располагает противник в Угледаре. Нам придется постепенно выбивать его из домов. Не исключаю, что город будет серьезно разрушен», – предполагает собеседник.
Бердичевский также отметил, что параллельно с ДНР активизировалась линия фронта в сопредельной Запорожской области. «Мы видим движение. И его надо усиливать по всем направлениям. Дело в том, что сейчас ВСУ серьезно мотивированы поставками западных танков. Перемалывать их будет все сложнее», – заключил он.
В свою очередь источник газеты ВЗГЛЯД в административных структурах ДНР отметил, что «солдаты противника занимают оборону в многоэтажках», «иногда в одном доме может располагаться до взвода боевиков».
«Сейчас наши ведут зачистку в районе частного сектора. Если нам удастся взять Угледар, то в дальнейшем это позволит вести боевые действия не в городской застройке, а преимущественно в сельской и открытой местности. В таких условиях живая сила противника станет куда более удобной мишенью для авиации и артиллерии», – добавил источник.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах. По его словам, наши военные «сковывают» противника, активно работает артиллерия. При этом ВСУ все еще пытаются контратаковать.
Днем ранее издание RT отмечало, что подразделения 23-го отдельного стрелкового батальона, а также три батальона 68-й егерской бригады украинской армии при поддержке 3-й танковой бригады пытались сорвать начало окружения Угледара российскими войсками.
После второй попытки провести разведку боем украинские подразделения решили отойти и перегруппироваться для ремонта техники и пополнения боекомплекта.
В районе Золотой Нивы и Пречистовки отступающие части были обнаружены беспилотником «Орлан-30» ВС России, после чего по скоплению техники нанесли удар орудия «Гиацинт-Б», а также САУ «Гвоздика» и «Акация». В итоге ВСУ потеряли не менее 200 человек убитыми и ранеными.
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В России сравнили танки Abrams и Leopard с российским Т-80
Дипломат Гаврилов: Танки Abrams и Leopard уступают по характеристикам российским Т-80
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Танки Abrams и Leopard, которые Запад решил поставлять Украине, по характеристикам хуже российских Т-80, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Дипломат в эфире «России 24» заявил, что танки – это «такие же обычные коробки, снаряженные оружием». По его словам, Abrams и Leopard мало чем отличаются и даже хуже, чем российские Т-80. «Военные знают это», – приводит его слова РИА «Новости».
Гаврилов подчеркнул, что поставки Украине танков и самолетов не изменят ситуацию на фронте, и призвал не делать из этого «катастрофу». Россия, по его словам, доказала свою решимость и не откажется от целей и задач специальной военной операции.
При этом чем больше расширяется помощь Украине, тем шире становится граница спецоперации, сказал он.
Если раньше обсуждались вопросы поставок на Украину легкого стрелкового оружия, то теперь Запад, поставляя танки, переходит на новый уровень противостояния.
Газета ВЗГЛЯД писала, в чем основные преимущества и недостатки танков Abrams и Leopard 2, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев.
Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО
Писатель и сопредседатель «Справедливой России – За правду» Захар Прилепин направился в зону СВО, подписав контракт с Росгвардией, сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.
Прилепин уже направился в зону проведения спецоперации на Украине для прохождения службы и выполнения боевых задач, заявила Кондакова ТАСС.
Она пояснила, что писатель начинал свою службу в составе ОМОН, потому он решил заключить контракт о военной службе с Росгвардией.
Кондакова отметила, что с самого начала операции Прилепин и его структуры включились в работу по оказанию помощи проведению СВО, он лично организовывал гуманитарные миссии на новых территориях.
В октябре депутат Госдумы от «Единой России» Бадма Башанкаев написал заявление о добровольной мобилизации в военкомате Калмыкии.
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Эксперт предсказал исход ракетной дуэли российской Х-31ПД и американской Patriot
Эксперт Обносов: Российская ракета Х-31ПД может выиграть дуэльные бои у американской системы Patriot
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Российская авиационная противорадиолокационная ракета Х-31ПД одержит победу в дуэльном бою у американского зенитного ракетного комплекса Patriot («Пэтриот»), заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Герой России Борис Обносов.
Обносов сказал ТАСС, что у Х-31ПД очень высокая скорость – более 3 Махов, более 1 тыс. метров в секунду для поражения ПВО противника. По его словам, для создания этой ракеты необходимо было выйти на совершенно новый технологический уровень. Гендиректор КТРВ признался, что данная ракета является одной из гордостей коллектива корпорации и его личной.
«А изделие такое, которое может выиграть дуэльные бои у системы Patriot», – подчеркнул он.
26 января Обносову исполнилось 70 лет, он является автором более 100 научных трудов и патентов, связанных с совершенствованием организации разработок и производства военной техники. В 2021 году указом президента Обносову было присвоено звание Героя России за «значительный вклад в укрепление обороноспособности страны». Также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Дружбы, отмечен благодарностью президента России.
Ранее корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ТРВ) объявила, что рассчитывает начать экспорт двух специализированных ракет «воздух – поверхность» Х-31ПД и Х-31АД.
Взрывы прогремели в городах Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде областей Украины и на удерживаемых ВСУ территориях
В нескольких украинских регионах, а также на удерживаемой вооруженными силами Украины территории Запорожской области и в Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ.
В частности, взрывы прозвучали в Днепре (Днепропетровске), в Харьковской области, в Вольнянске (Запорожская область) и в Херсоне, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. Также тревогу объявили на подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Позднее СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области.
Напомним, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинские власти рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу.
Американцы ополчились на Блинкена из-за слов о будущем Украины
Читатели Washington Post раскритиковали Блинкена за рассуждения о будущем Украины
Читатели американского издания The Washington Post раскритиковали госсекретаря США Энтони Блинкена, принявшегося рассуждать о «справедливом и прочном мире», который необходимо будет обеспечить в будущем, после завершения российской спецоперации.
В статье The Washington Post речь идет о том, что американские власти начали планировать возможное распределение «военного баланса сил» после завершения конфликта на Украине. Утверждается, что стратегия призвана не допустить «нового вторжения» России на Украину в будущем. Блинкен в интервью газете призвал подумать, как будет выглядеть Украина после СВО.
Читатель, подписавшийся как red dog, напомнил, что на следующей неделе, 2 февраля, «русские будут отмечать годовщину Сталинградской битвы, в которой Россия победила Германию». В комментарии говорится, что «Россия потеряла во Второй мировой до 44 млн человек». «А мы что только что сделали? Убедили Германию отправить танки на опосредованную войну на Украине», – пишет автор комментария, отмечая, что это только еще сильнее «сплотит русских», передает РИА «Новости».
В свою очередь Clever Dog написал, что «Блинкен и его команда или обитают в секретном бункере с прямым выходом в космос, или все под кайфом», поскольку другого объяснения «этим бредням», считает он, найти невозможно.
Prexiso by Design считает, что на Западе вскоре введут всеобщий налог на восстановление Украины, поскольку еще пару лет и «без этого никак».
Комментатор Godsavethetroops считает, что Блинкен – худший госсекретарь за всю американскую историю. Он припомнил ему «феерические провалы» с выходом из Афганистана, с иранской сделкой, в отношениях с Китаем и с мерами против ядерных ракет у Северной Кореи. «Даже хуже Помпео», – говорится в комментарии.
Ранее Блинкен опроверг раскол коалиции по поддержке Украины.
Рогов сообщил о попытке ВСУ форсировать Днепр
Рогов рассказал о попытке вооруженных сил Украины форсировать Днепр у Новой Каховки
В ночь на четверг вооруженные силы Украины предприняли новую попытку форсировать Днепр, но были встречены огнем российских войск, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как отметил Рогов в Telegram, «не прошло и пары дней с предыдущей неудачной попытки». Он назвал украинских военных «необучаемыми идиотами». Форсировать Днепр украинские силы специальных операций ВСУ попытались «из района островов у Новой Каховки».
Сообщается, что разведка обнаружила их и передала координаты артиллерии, «незваные гости были встречены огнем наших защитников». Бой продолжается, «ВСУ подняли в небо авиацию», рассказал Рогов.
Напомним, на днях российские военные уже пресекали попытку форсирования ВСУ Днепра со стороны Новой Каховки, ликвидировав при этом около ста украинских военных.
Шольц не поверил в способность «Леопардов» быстро завершить конфликт на Украине
Шольц призвал не ждать скорого окончания конфликта на Украине на фоне решения о поставке Киеву танков
Немецкие танки «Леопард 2» (Leopard 2) очень эффективны, но конфликт на Украине не закончится в скором времени, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Так Шольц ответил на вопрос о том, смогут ли немецкие танки повлиять на исход конфликта на Украине. При этом он призвал Россию не надеяться на ослабление поддержки Киева со стороны союзников Украины. Он не стал прямо отвечать на вопрос, должна ли победить Украина и проиграть Россия. Шольц сказал, что Украина «не должна проиграть», а Россия – «не должна достичь своих целей».
Кроме того, он заявил, что решение немецкого правительства поставлять танки Украине продиктовано необходимостью поддержки Киева, а не давлением со стороны политического истеблишмента в ФРГ. По его словам, такое решение принято, потому что оно «правильное», передает РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.
Напомним, канцлер Германии согласился поставить на Украину танки в модификации Leopard 2A6. К настоящему моменту танки в ВСУ готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.
В Киеве прогремел взрыв
Мэр Кличко сообщил взрыве в Киеве
В столице Украины прогремел взрыв, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В своем Telegram-канале он призвал жителей столицы находиться в укрытиях.
Кроме того, украинские паблики сообщают о прилете по подстанции в Одесской области, пишет RT.
Ранее в четверг в Киеве и области, а также других областях Украины объявили воздушную тревогу.
МИД назвал украинский режим единственной угрозой для Одессы
МИД заявил об угрозе для Одессы со стороны националистического режима на Украине
Украинский режим представляет угрозу для Одессы, о чем свидетельствует не только снос памятников, но и размещение в портовой зоне военных объектов, заявил МИД России.
В Париже прошла внеочередная сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Заседание должно было носить технический характер, но оказалось «омрачено политическим скандалом». Западные страны «при откровенном содействии утратившего беспристрастность Секретариата ЮНЕСКО» продавили «политически мотивированное и не подкрепленное необходимой экспертизой решение о включении в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, номинации «Исторический центр портового города Одессы», сообщается на сайте МИДа.
Подчеркивается, что решение подготовили «без соблюдения действующих высоких стандартов ЮНЕСКО». При этом две трети стран, входящих в комитет, «не поддержали эту сомнительную авантюру» – решение приняли шестью голосами из 21.
Москва не оспаривает «значительное культурное наследие и славное историческое прошлое Одессы в составе российского государства». Также Россия считает «вполне закономерным» включение ее в список «под угрозой». Однако, как указывает МИД, «единственную угрозу» для города представляет «националистический режим на Украине».
Так, МИД указал на системное уничтожение памятников, нападение вандалов на часовню Чудотворного Образа Христа Спасителя, обрушения частей ряда исторических зданий, «расположенных в границах номинации или ее буферной зоны». Кроме того, как заявили в МИДе, «отдельного осуждения со стороны ЮНЕСКО заслуживает размещение и использование военных объектов и вооружения в портовой зоне Одессы», но «об этом почему-то не вспоминают».
Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что киевские власти рискуют остаться без выхода к морю.
Медведев сравнил Зеленского с пуделем
Медведев заявил о неспособности Зеленского продержаться и день без поддержки Запада
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Украинский президент Владимир Зеленский и киевский режим не смогут продержаться без поддержки со стороны Запада и одного дня, предположил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Зеленский зависит от оружия, которое ему поставляет Североатлантический альянс, и денег стран Запада «на 1000%», заявил Медведев в своем Telegram-канале.
«Без них ни Украина, ни он со своей камарильей не просуществуют и дня», – подчеркнул зампред Совбеза.
Он сравнил Зеленского с «пуделем у ног дрессировщика», который «тявкает» по хлопку хозяина, и предположил, что заявления политика могут говорить о реальной психологической проблеме у него.
Медведев отметил, что «внешне бессмысленные заявления» украинского президента могут преследовать конкретную цель – обоснование для новых поставок киевским властям.
«Дайте оружия и бабла еще, и побольше, ведь наш враг непонятен, коварен и опасен», – изобразил обращение Зеленского к Западу зампред Совбеза.
Он добавил, что Зеленского регулярно «навещают по месту жительства» западные эскулапы, делая «денежные, оружейные и словесные инъекции», стимулирующие «бредовое состояние».
В среду Медведев предположил, что киевские власти вскоре вполне могут лишиться выхода к морю.
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