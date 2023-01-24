В ДНР связали поставки танков Украине с прибытием новых наемников

В ДНР ожидают прибытия 300 наемников для обслуживания танков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сами обслуживать натовские танки, поэтому если поставки все же согласуют, то при заявленных объемах на линию соприкосновения прибудут еще не менее 300 иностранцев, рассказали в силовых ведомствах ДНР.

Как рассказал источник ТАСС нет никаких сомнений в том, что натовскими танками будут командовать, управлять и обслуживать западные расчеты и ремонтные бригады, речь идет о батальоне из 40 танков и порядка 350 человек личного состава.

Источник отметил, что экипаж в американских, немецких, английских танках составляет четыре человека, а сама машина очень дорогая и сложная со множеством приборов и систем, которые необходимо настраивать и обслуживать, чего украинские военные, судя по опыту их эксплуатации Т-64, сделать не смогут.

Ранее германский концерн Rheinmetall заявил, что может отправить на Украину в общей сложности 139 танков Leopard.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц поставил США условие для передачи танков Украине. По сообщениям американских СМИ, позиция Шольца по танкам разочаровала США.