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24 января, вторник | Последнее обновление — 04:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Rheinmetall заявили о готовности передать Украине 139 танков Leopard
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21:02
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В Rheinmetall заявили о готовности передать Украине 139 танков Leopard
Представитель Rheinmetall: Концерн может отправить на Украину в общей сложности 139 танков Leopard
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Германский оборонный концерн Rheinmetall может отправить на Украину в общей сложности 139 танков Leopard, сообщил представитель предприятия.
Представитель концерна заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что у Rheinmetall есть 22 танка типа Leopard 2A4, которые предприятие могло бы подготовить к эксплуатации и отправить на Украину. При этом он выступил с утверждением, что ремонт этих машин займет почти год, поставка возможна в конце 2023 – начале 2024 года. Он также сообщил, что у концерна есть еще 29 танков типа Leopard 2A4, которые будут готовы к отправке уже в апреле–мае 2023 года. Кроме того, по словам представителя предприятия, в Rheinmetall могли бы подготовить еще 88 танков Leopard 1, передает ТАСС.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц поставил США условие для передачи танков Украине. По сообщениям американских СМИ, позиция Шольца по танкам разочаровала США.
Военкор привел статистику уничтоженного боевого потенциала ВСУ
Военкор Сладков: Россия за год уничтожила 23 армии Украины
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За год спецоперации на Украине российские Вооруженные силы уничтожили в общей сложности 23 армии противника, такую статистику привел военкор Александр Сладков со ссылкой на «друга, выпускника Академии Генштаба».
«372 сбитых самолета ВСУ – это уничтоженная воздушная армия, 200 вертолетов – воздушная армия. 7537 танков и ББМ – две танковые армии и пять общевойсковых армий. 983 РСЗО – ударная армия. 401 ЗРК – армия ПВО. 3841 орудие – четыре артиллерийских армии. 8066 машин – восемь армий», – написал он в Telegram.
Таким образом, пояснил Сладков, Россия за год уничтожила 23 армии противника или четыре фронта. Также эти цифры сопоставимы с четырьмя группами армий вермахта или всей современной группировкой НАТО в Европе. Результат, по его словам, даже превосходит времена ВОВ и все другие войны.
При этом, отметил военкор, таких результатов удалось добиться без миллионов собственных потерь ВС РФ. Без помощи Запада любое государство уже было бы повержено, заключил Сладков.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ потеряли 1,5 тыс. человек ранеными за четыре дня боевых атак в ЛНР.
Владимир Рогов: Армия России открывает ворота в Запорожье
Владимир Рогов: Каменское и Орехов – это ворота в город Запорожье
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Освобождение западной части Запорожской области открывает для нас возможность продвижения на север в сторону Степногорска и самого Запорожья, сказал газете ВЗГЛЯД глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что украинские военные выбиты из села Каменское на берегу Днепра и Каховского водохранилища.
«Наши ребята сначала перешли реку Янчекрак, которая впадает в Днепр, закрепились на правом берегу, а затем полностью выбили противника из села Каменское. Насколько мне известно, ВСУ отошли от населенного пункта почти на один километр в сторону Степногорска», – рассказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Каменское – крайнее село, примыкающее к Днепру, и оно важно для нас. Дело в том, что окраины населенного пункта использовались ВСУ для постоянных обстрелов освобожденной территории Запорожской области, в частности Васильевки и Мелитополя. Теперь то расстояние, на которое отодвинут противник, снизит вероятность атак», – подчеркнул собеседник.
«Кроме того, это позволит нам увеличить контроль над трассой Москва – Симферополь и взять в оперативное окружение Орехов, который имеет стратегическое значение. Именно Орехов и Каменское – своего рода ворота в город Запорожье», – отметил он.
«Также взятие под контроль трассы Запорожье – Донецк, которая находится севернее, и трассы Запорожье – Мариуполь сыграет большую роль с точки зрения нарушения снабжения группировки ВСУ на Запорожском направлении и в городах ДНР», – продолжил Рогов.
«Освобождение западной части Запорожской области откроет нам дорогу в ближайший пригород Запорожья через Степногорск. Однако говорить о скором успехе там пока рано, поскольку восточный фланг еще не зачищен. В ДНР также ряд населенных пунктов все еще находятся под контролем Зеленского», – добавил эксперт.
«В целом на Запорожском направлении мы видим постепенное продвижение наших сил, хотя и не слишком быстро. С другой стороны, если сравнивать это с почти десятью месяцами затишья в нашем районе, то изменения очевидны. Плюс почти ежедневное количество потерь противника здесь исчисляется трехзначными числами, а это довольно много», – заключил Рогов.
Ранее стало известно, что российским войскам удалось полностью выбить ВСУ из села Каменское в Запорожской области. В Минобороны также сообщили, что российские артиллеристы по данным разведки обнаружили позицию, на которой находился опорный пункт противника. Точным огнем из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок цель уничтожили.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Восточного военного округа (ВВО) в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.
О тактических успехах ВС России на Запорожском направлении сообщалось и в конце прошлой недели. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о перспективах взятия города Запорожья.
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Лавров заявил о почти настоящей войне Запада с Россией
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Касательно вопроса о конфликте на Украине, можно отметить, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, страны Запада долго готовились к противостоянию с Россией, стремясь уничтожить русский язык, культуру, даже запрещая украинцам говорить на родном языке, передает РИА «Новости».
По вопросу разрушений на Украине, глава МИД заметил, что российские военные не используют для атаки жилые районы и гражданскую инфраструктуру. Нанесенный ущерб вызван работой системы ПВО, которую Киев разместил в жилых кварталах.
Ранее в городах Украины прогремели взрывы. Позже Минэнерго Украины сообщило о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в пяти областях страны.
По последним данным, в результате падения ракеты на девятиэтажный жилой дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома, еще 40 остаются пропавшими без вести.
Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске ракета была сбита украинской системой ПВО.
В Германии стали популярны шутки о «полковнике ФСБ» Шольце
Немецкое издание Bild опубликовало статью о распространившихся в Telegram-каналах шутках, в которых канцлер Германии Олаф Шольц называется «полковником ФСБ» и «героем России» в связи с отказом поставлять танки Украине.
В одной из шуток, содержание которых приводит издание, говорится, что «полковник ФСБ» Олаф Шольц, в одиночку остановивший поставки десятков немецких танков Украине, якобы удостоен звания героя России посмертно, передает РИА «Новости».
В качестве еще одного примера журналист привел высказывание о том, что Германия эксплуатирует слабость США, одурачила Польшу, Финляндию и страны Балтии, что в шутку называется победой Шольца.
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин не будет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из Польши на Украину. Между тем украинский президент Владимир Зеленский уже заявил, что поставки Киеву нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят.
Эстония потребовала компенсацию за помощь Украине
Эстония рассчитывает получить от ЕС 400 млн евро компенсации за военную помощь Украине
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Эстония рассчитывает на компенсацию своих расходов на военную помощь Украине от Евросоюза в размере 400 млн евро, сообщил портал телекомпании ERR со ссылкой на представителя Государственного центра оборонных инвестиций при министерстве обороны республики Катри Раудсепп.
По словам Раудсепп, в настоящий момент в Брюсселе утвердили компенсацию для Таллина в размере 156 млн евро, которые будут направлены в эстонский бюджет на укрепление национального оборонного потенциала страны не позднее 2027 года. Кроме того, власти Эстонии решили направить заявку на компенсацию последнего транша в размере 113 млн евро, которая поступит в течение нескольких лет из-за существующего графика выплат компенсаций странам ЕС, передает ТАСС.
Ранее посол балтийской страны на Украине Каймо Кууска заявил, что Эстония передаст Украине все свои 155-мм гаубицы, тысячи артиллерийских снарядов, сотни противотанковых гранатометов Carl Gustaf М2 и средства поддержки артиллерийских подразделений в рамках пакета помощи Украине на 113 млн евро.
СВР: Украина складирует вооружения на территориях АЭС
Киевский режим размещает боеприпасы на территориях АЭС в расчете на то, что Вооруженные силы (ВС) России не станут наносить по ним удары из-за риска ядерной катастрофы, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
По сообщению СВР, командование ВСУ прячет боеприпасы в тылу, прикрываясь атомными реакторами, рассчитывая на то, что ВС России, понимая опасность ядерной катастрофы, не станут наносить удары по АЭС, а если склады сдетонируют и разрушат станцию по вине очередной «заблудившейся» украинской ракеты, то вину за это можно будет списать на Москву, передает ТАСС.
Напомним, МАГАТЭ объявило, что собирается направить по два эксперта для работы на Ровенской, Южно-Украинской, Хмельницкой АЭС Украины и Чернобыльской площадке.
В России оценили планы Берлина и Парижа объединить закупки газа
Эксперт Юшков: Берлин и Париж провоцируют рост дефицита газа в Европе
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Если Германия и Франция объединятся и создадут единого закупщика, то на рынке появится новый игрок. Ему придется наравне с другими компаниями бороться за очень ограниченные объемы газа на рынке. Это приведет к росту цен, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя планы Парижа и Берлина объединить закупки газа.
«Изначально идея о создании единого покупателя газа появилась на уровне всего Евросоюза. Планировалось, что компании внутри стран прекратят коммерческие контракты и будут закупать топливо от имени одного игрока», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Тогда все ресурсы, получаемые единым закупщиком, распределялись бы внутри Европы. Это позволило бы диктовать цены поставщикам, поскольку ликвидировался бы фактор внутриевропейской конкуренции за голубое топливо», – продолжил собеседник.
«Сейчас же Германия и Франция формально решили отделиться от ЕС. Я связываю это с тем, что внутри Евросоюза для принятия решений необходима единая позиция. А ряд стран могут блокировать вопросы, требуя урегулирования своих проблем, не связанных с газовой сферой», – предполагает эксперт.
«Вместе с тем мы пока не видим сообщений о том, что Париж и Берлин отменят действие коммерческих контрактов. Очевидно, что любое новое соглашение будет предполагать менее выгодные условия, чем прописаны в уже имеющихся документах. Таким образом, на рынок может выйти очередной игрок в виде закупщика», – рассуждает Юшков.
«И тогда единый покупатель от Франции и Германии будет наравне с другими конкурировать за ограниченные объемы газа. Это создаст еще больший дефицит. Если к этому добавить потенциального единого закупщика от ЕС (а такие планы обсуждаются), то цены на топливо будут взлетать еще выше», – отмечает он.
«Что касается диверсификации поставщиков, ЕС пытается сделать это уже около десятилетия. Они даже строили интерконнекторы – соединительные газопроводы, чтобы газ свободно перетекал. Но они стояли годами пустыми», – обратил внимание собеседник.
«Сейчас просто создан новый импульс диверсификации. И тут речь уже не об эффективности поставок, а об очередной попытке сократить зависимость от российского газа. Это уже исключительно политический вопрос», – заключил Юшков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж и Берлин договорились совместно разработать общие механизмы закупок газа. Он уточнил, что инициативы в этой области последуют в феврале.
По словам Макрона, в течение многих месяцев страны Евросоюза сталкивались с последствиями украинского конфликта в области энергетики, что, по версии президента Франции, коснулось цен на газ и надежности энергоснабжения. Как считает Макрон, достигнутые договоренности позволят диверсифицировать поставки газа и укрепить энергетическое партнерство.
Французский лидер также сообщил, что проектируемый трубопровод для транспортировки водорода, который свяжет Португалию, Испанию и Францию, будет доведен до Германии. Макрон назвал Берлин партнером стратегии по развитию водородной инфраструктуры.
Вместе с тем агентство Bloomberg сообщило, что Германия пытается заменить российский газ норвежским и нидерландским, но этот подход недолговечен. По данным издания, Берлину предстоит решить новые проблемы, связанные с поставками СПГ. В Норвегии предполагают, что поставки в ФРГ будут стабильными в течение следующих четырех-пяти лет, но затем начнут уменьшаться по мере истощения запасов.
Кроме того, большую часть экспортированного Нидерландами топлива добыли на газовом месторождении в Гронингене, которое в ближайшем будущем могут закрыть из-за многочисленных землетрясений в провинции.
Ранее Макрон и Шольц анонсировали объединение закупок газа на европейском уровне. В совместной статье говорится, что Европа должна стать «еще более суверенной», ей нужны «геополитические возможности для формирования международного порядка». Они призвали увеличить поддержку вооруженных сил и военной промышленности, заявив, что это требуется «для сильной Европы завтрашнего дня».
Напомним, осенью СМИ указывали, что отношения Германии и Франции оказались под угрозой. В список претензий стран друг к другу вошли самые важные для Европы вопросы: российский газ, энергетический кризис, поставки вооружений Украине и инфляция.
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В Германии назвали сроки замещения газа из России
Стало известно о невозможности Германии заместить газ из России до 2026 года
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ФРГ сможет заместить российский газ, поступающий по трубопроводам, только к 2026 году, полагает немецкое министерство по делам экономики и защиты климата, сообщают СМИ со ссылкой на документ ведомства.
Стране необходим срок до 2026 года, чтобы создать условия для поставок 56 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ), передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Подобные объемы страна получала из России в 2021 году. К 2030 году Германия планирует импортировать 76,5 млрд кубометров газа.
Депутат Левой партии Кристиан Лей подчеркнул, что в ближайшие несколько лет мощностей по производству СПГ в мире будет недостаточно для удовлетворения растущего спроса. По его словам, «негласная стратегия» заключается в том, что Берлин продолжит платить «сумасшедшие деньги», а менее богатые страны останутся с пустыми руками.
Напомним, французский лидер Эммануэль Макрон объявлял, что Париж и Берлин пришли к соглашению по разработке совместных закупок газа.
Подобные решения приведут к росту цен на рынке, предположил эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
Эстония решила отдать Украине все свои 155-мм гаубицы
Посол Эстонии Кууска: Эстония отдает Украине все свои 155-мм гаубицы
Эстония передаст Украине все свои 155-мм гаубицы, заявил посол балтийской страны на Украине Каймо Кууска.
По его словам, Украина получит все эстонские 155-мм гаубицы, таким образом балтийская страны хочет создать прецедент, чтобы другие страны не оправдывались, что не могут этого сделать, передает ТАСС.
Как сообщает генштаб ВСУ, правительство Эстонии решило направить Украине помощь на 113 млн евро, в которую войдут десятки гаубиц калибра 122-мм D-30 и 155 мм FH-70, тысячи артиллерийских снарядов, сотни противотанковых гранатометов Carl Gustaf М2, средства поддержки артиллерийских подразделений и продолжит предоставлять как базовую, так и специализированную подготовку военнослужащих ВСУ. Таким образом, общая военная помощь Украине составляет более 1% ВВП Эстонии.
Ранее премьер-министр страны Кая Каллас сообщила, что правительство Эстонии приняло решение о выделении пакета военной помощи Украине в размере 113 млн евро.
ВСУ формируют новые подразделения для удержания фронта в Запорожье
Рогов заявил о создании в ВСУ новых формирований для недопущения «обвала» фронта в Запорожье
Украинские военные формируют новые бригады в Запорожской области, чтобы не допустить «обвала» фронта, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Киевские власти в срочном порядке формируют на территории Запорожской и Днепропетровской областей новые соединения, в их числе – 23-я и 33-я механизированные бригады ВСУ, заявил Рогов, передает ТАСС.
Такие меры принимаются, чтобы не допустить «обвала Запорожского фронта», пояснил он. По данным главы движения, в 23-ю бригаду «буквально за пару недель» набрали более 1,5 тыс. человек.
Также в понедельник Рогов рассказывал, что российские войска существенно продвинулись на Запорожском направлении.
В Одессе для мобилизации используют машины скорой помощи
В Одессе для мобилизации в ряды украинских вооруженных сил применяют автомобили скорой помощи, об этом местные жители рассказали в социальных сетях.
Мужчин призывного возраста забирают прямо с улиц в кареты скорой помощи и везут в центр комплектования и спецподдержки, передает RT.
Один из таких моментов попал на видео. В ролике мужчину затолкали в минивэн люди в форме и увезли в неизвестном направлении. В областном военкомате подтвердили СМИ, что так действовали сотрудники комиссариата.
До этого СМИ сообщали, что в Киеве военнообязанным повестки вручать работники коммунальных служб.
Эксперт объяснил опасность хранения Украиной оружия на АЭС
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«Задача Украины – втянуть НАТО в прямое боестолкновение с нами через такие абсолютно провокационные действия», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич, комментируя данные о том, что Украина складирует западное вооружение на территориях АЭС.
Директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что поступают достоверные данные, что украинские вооруженные силы размещают вооружение и боеприпасы, которые предоставляет им Запад, на территориях атомных электростанций. Предполагается, что данные места используются под склад в надежде, что Россия не станет стрелять по АЭС во избежание ядерной катастрофы.
«Говорить о том, что Украина как-то соблюдает хоть какие-то законы войны или вообще законы – это бессмысленно и наивно. Всей своей деятельностью за 11 месяцев СВО Украина доказала, что она игнорирует и сознательно преступает законы войны. С первых же дней спецоперации ВСУ прикрываются мирным населением, размещают танки, артиллерию в жилых кварталах. Мы видим это в том числе и сейчас», – говорит Малькевич. По его словам, сейчас боевики в Херсоне живут в захваченных домах и квартирах мирных граждан. До этого в Мариуполе они оборудовали свои базы в школах и детсадах, а штаб батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) находился в библиотеке и одном из корпусов Мариупольского госуниверситета.
«И сейчас завозится смертельное оружие, из которого расстреливаются опять же мирные населенные пункты. За три с половиной дня выпущено уже 120 снарядов НАТО по Левобережью. И это только кусочек Херсонской области, а есть еще Запорожская область, ДНР и ЛНР, куда завозится все более смертельное оружие, которое, естественно, они пытаются сохранить, поэтому сознательно хранят на территориях атомных электростанций», – объясняет член ОП.
Даже пожар в такой ситуации может быть опасен для хранящихся вооружений, при этом любое происшествие на АЭС даст повод Киеву обвинить Россию в том, что она является «ядерной угрозой для Европы», продолжает эксперт. «А все потому, что задача Украины – втянуть НАТО в прямое боестолкновение с нами через такие абсолютно провокационные действия», – заключил Малькевич.
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассказало о планах запустить миссии, состоящие из двух экспертов, на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой АЭС Украины и Чернобыльской площадке.
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Эксперт: Германию убедят поставить «Леопарды» Украине
Военный эксперт Козюлин: Союзники заставят Германию поставить «Леопарды» Украине
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Дискуссия о передаче Киеву немецких танков Leopard 2 приближается к тому, что союзники по НАТО все-таки продавят Германию и на разрешение реэкспорта из третьих стран, и на собственные поставки боевых машин. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать Польше в отправке танков Leopard 2 на Украину.
«При передаче любой военной техники получателю выдается «сертификат конечного пользователя». Соответственно, без согласия поставщика передать технику третьей стороне нельзя. У поляков сегодня как раз такая ситуация. Они не могу передать свои танки Leopard 2 без согласия Берлина. Причем это не просто слова, а юридические документы», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.
«Именно поэтому вся дискуссия о передаче этих танков упирается в ФРГ. Германия, в свою очередь, находясь под колоссальным давлением союзников по НАТО, пыталась перевести стрелки на США и склонить их к поставке своих танков Abrams», – отметил он.
«Но союзники по альянсу продолжают давить да Берлин, а немцам крайне сложно этому сопротивляться. Кроме того, для передачи танков ВСУ вопрос должен разрешиться формально – Польша должна получить документальное согласие. Могу предположить, что сейчас все к этому идет», – рассуждает эксперт.
«Запад в последнее время все больше снимает свои собственные ограничения на поставки техники и оружия Украине. Они передают Киеву все более мощное вооружение, провоцируя эскалацию конфликта. Хотя Штаты пока молчат по поводу поставок своих танков, но поскольку вопрос не теряет актуальности, они продолжают давить на Германию», – полагает собеседник.
«Что касается чисто технических вопросов поставок танков, логистики, ремонта и замены, то эти вопросы очень хорошо отлажены в НАТО. Тем более речь идет о передаче сравнительно небольшого количества техники. Об этом очень много разговоров, поэтому сам факт передачи становится для европейцев скорее делом принципа, чем попыткой изменить ситуацию на поле боя. Кроме того, я думаю, Leopard 2 поставят Украине сразу с комплектом запасных частей. Также эти танки довольно хорошо ремонтируются, их удобно собирать и разбирать», – объяснил Козюлин.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать Варшаве, если Польша решит отправить на Украину немецкие танки Leopard. В интервью французскому телеканалу LCI Бербок заявила, что этот вопрос якобы не был задан Берлину, однако, если бы Берлин спросили, то Германия не стала бы стоять на пути.
Кроме того, по словам Бербок, в Берлине приняли к сведению слова министра иностранных дел Украины о том, что танки нужны Киеву в интересах собственной защиты. Глава МИД Германии выразила понимание стремления Украины получить танки. Она сообщила, что Германия находится в процессе обсуждения этого вопроса с партнерами.
Как отмечает агентство Reuters, слова Бербок «похоже, идут дальше, чем комментарии канцлера Германии Олафа Шольца на саммите в Париже». Сообщается, что в воскресенье Шольц заявил о том, что все решения о поставках оружия Германией будут приниматься в координации с союзниками, включая Соединенные Штаты.
Накануне немецкое издание Süddeutsche Zeitung отметило, что решение Германии пока не передавать Киеву танки вызвало открытое непонимание и едва скрываемый гнев среди союзников ФРГ по НАТО, особенно бурной была реакция Соединенных Штатов.
Газета отмечает, что особенно резким тон в Вашингтоне был тогда, когда министр обороны США Ллойд Остин тщетно пытался в четверг в Берлине и в пятницу на базе Рамштайн в ФРГ получить согласие на поставку Украине танков Leopard 2. Речь, как пишет издание, идет не только о конкретном вкладе Германии в виде боевых танков из запасов Бундесвера, но, прежде всего, о разрешении на реэкспорт техники, которое Берлин должен предоставить другим странам.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности изменить ситуацию несколькими танками. Вместе с тем, он отметил, что поставка танков мотивирует ВСУ.
Накануне газета ВЗГЛЯД разбиралась в подоплеке планов ФРГ передать ВСУ самые старые и неликвидные танки Leopard 2. Также газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что нежелание Олафа Шольца передать немецкие танки Украины привело НАТО к расколу, а США – к злости на Берлин.
В партии Зеленского анонсировали «активные посадки» украинских чиновников весной
Весной на Украине начнут активно привлекать к уголовной ответственности бюрократов, заявил председатель фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия.
В своем Telegram-канале он написал, что в феврале 2022 года всех чиновников на Украине призывали сосредоточить внимание на конфликте и помощи пострадавшим, снизив уровень бюрократии, однако «до многих не дошло».
«Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не выходит по-человечески, будет по законам военного времени», – заявил он.
Арахамия также отметил, что в Раде в понедельник обсудят последние случаи правонарушений чиновников, а он сам инициирует «возвращение парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти».
Ранее Арахамия не исключил переговоров с Россией в 2023 году.
В Сенате США усомнились в надежности Германии как союзника по НАТО
Сенатор Корнин усомнился в надежности ФРГ как союзника США по НАТО из-за нежелания Берлина нарастить поддержку Украины
Нежелание Берлина наращивать военную помощь Украине ставит вопрос о надежности Германии как члена НАТО, заявил сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин во время выступления в American Enterprise Institute.
Корнин задался вопросом, могут ли США с учетом подхода Берлина положиться на Германию в контексте договоренностей в рамках НАТО в случае возникновения угрозы альянсу. Он выразил надежду, что Германия найдет возможности «более агрессивно» нарастить поддержку Украины, передает РИА «Новости».
В прошлую субботу американские СМИ сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц разочаровал США ответом по поводу отправки танков Leopard Украине. В прошлую среду немецкие СМИ сообщили, что Шольц поставил США условие для поставок танков Украине.
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