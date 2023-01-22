Финляндия удовлетворила запрос Турции об экстрадиции

Финляндия в октябре удовлетворила запрос Турции об экстрадиции, еще один запрос находится на рассмотрении, сообщает агентство STT со ссылкой на Минюст Финляндии.

В сообщении говорится, что с принятием нового решения Финляндия выдала Турции трех человек в период с 2019 по 2022 год, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в ноябре Финляндия приняла отрицательное решение по запросу Турции об экстрадиции. В конце 2022 года Турция опять направила Финляндии новый запрос об экстрадиции, который все еще находится на рассмотрении.

Швеция, равно как и Финляндия, заявили о своем желании вступить в НАТО в мае прошлого года. Однако против присоединения стран к альянсу выступила Турция. Президент Тайип Эрдоган выдвинул двум государствам десять условий для снятия вето на членство. В результате был подписан трехсторонний меморандум по безопасности.

Среди прочего страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.