Медведев предрек возникновение нового альянса из стран, которых «достали американцы»

Замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что в случае затяжного украинского конфликта может сложиться новый военный альянс из тех стран, которых «достали американцы».

В своем Telegram-канале он написал, что «встреча в Рамштайне и выделение тяжелых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что наши враги будут неопределенно долго пытаться измотать нас, а лучше – уничтожить».

«И оружия у них достаточно. Если надо, начнут производить новое. Поэтому не надо иллюзий. Какие из этого выводы? Во-первых, будет очень непросто. Во-вторых, в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов. Такое всегда происходило в истории человечества в ходе длительных войн. И тогда Штаты окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир снова придет в равновесное состояние», – написал Медведев.

Ранее участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине, не смогли принять никакого решения по поставкам танков Leopard 2.