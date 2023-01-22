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ВС России начали наступление по двум направлениям в Запорожской области
Рогов: Фронт подвижен в направлении Орехова и Гуляйполя
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Основные наступательные действия российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По словам Рогова, фронт подвижен в направлении Орехова и Гуляйполя, на которых идут активные боестолкновения, и инициатива находится в руках ВС России передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось о тактических успехах ВС России на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем в Запорожской области.
Арестович заявил об упущенном шансе Украины победить Россию
Арестович заявил, что на Украине упустили шанс победить Россию
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Киев упустил возможность одержать победу в конфликте, он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией, а на самой Украине начался внутренний «процесс грызни», заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович в своем YouTube-канале рассказал, что у киевской власти начался внутренний «процесс грызни», о чем свидетельствует гибель главы украинского МВД Дениса Монастырского. Кроме того, он признал, что Киев упустил шанс добиться военного поражения РФ и превратился в сторону, которую используют другие игроки, передает Ura.ru.
«Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень не похоже, с 14 числа уже перестало быть на это похоже, очень сильно. Как вы думаете, оценку от Дуды, президента Польши, и не только он сказал про решающие месяцы, то вообще не известно, выживет ли Украина. Просто так было сказано или он на основе какой-то информации говорил об этом?», – цитирует РИА «Новости» Арестовича.
Он подчеркнул, что, как бывший сотрудник офиса Зеленского, который имел доступ к информации, может утверждать, что Украина «находится в истории, неподконтрольной Киеву».
Также Арестович считает, что Украина могла иметь превосходство, пока не начались внутренние разборки.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Украине предрекли новую борьбу кланов из-за гибели главы МВД.
Боец российского штурмового отряда объяснил различия между наемниками и ВСУ
Боец российского штурмового отряда объяснил различия в тактике ВСУ и наемников в Артемовске
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Воюющие на стороне Киева наемники, в отличие от ВСУ, не находятся постоянно на передовых позициях, но ведут себя более «дерзко», сообщил один из командиров ЧВК «Вагнер» в Артемовске.
По словам военного, когда неудобно воевать, когда грязь по колено, там ВСУ, а когда все замерзло, «приходят крутые ребята» – получают по щам и убегают, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что наемники ведут себя более дерзко на передовых позициях, чем ВСУ. Боец отметил, что России противостоят подразделения наемников из США, Британии, Италии, Грузии, Канады и других стран, а также различные подразделения Киева.
Также командир штурмового отряда рассказал, что среди прочих, есть трофейные шевроны мусульман, скорее всего «турецких солдат».
«Военная разведка Украины, пограничная служба Украины, 57-я бригада, спецподразделение «Хорт» десантники и многие другие. Все снято с поверженного противника», – перечислил боец, демонстрируя коллекцию шевронов противника.
Он уточнил, что в виде трофеев бойцы нередко забирают с поля боя вооружение. Это UAR-10 (полуавтоматическая снайперская винтовка UAR-10) украинского производства, натовский калибр 7,62 на 51 миллиметр или 308, иностранные пулеметы Browning, которые теперь используются российской стороной.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.
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Американский полковник рассказал о попытке США обманом победить Россию
Американский полковник Макрегор заявил, что США недооценили Россию передать оружие Украине
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США хотели обманом победить Владимира Путина на Украине при помощи вооружения НАТО, но недооценили мощь российской армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Полковник американской армии на YouTube-канале Judging Freedom предположил, что Вашингтон решил вмешаться в украинский кризис, потому что ему понравилась идея о слабых и некомпетентных русских, передает РИА «Новости».
По словам военного, предположения Белого дома о плачевном положении ВС России оказались далеки от действительности, и провернуть свой трюк США не удалось. Как отметил Макгрегор, ВСУ исчерпали свои возможности, в то время как Россия достигла своего пика. Полковник считает, что Украина на грани уничтожения, и поставки западного оружия не изменят исход конфликта.
Сейчас Украина находится на грани полного уничтожения, а поставки западных вооружений едва ли смогут изменить исход конфликта, подытожил он.
Ранее президент США Джо Байден обещал Украине «всю помощь, в которой она нуждается».
Солдаты ВСУ пожаловались на скучающих по России жителей Купянска
Economist: Жители Купянска настроены пророссийски и не помогают ВСУ
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Украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска и его окрестностей, жители скучают по России и размещают фото украинской техники в российских соцсетях, рассказали солдаты ВСУ в интервью Economist.
Исполняющий обязанности мэра города Андрей Беседин заявил, что даже спустя несколько месяцев после того, как Украина оккупировала Купянск, большинство жителей региона настроены пророссийски, передает РИА «Новости».
Солдаты ВСУ пожаловались иностранному корреспонденту, что жители Купянска фотографируют их военную технику, и отправляют снимки в российские соцсети, а также не принимают помощь от Украины. Украинский волонтер заявил изданию, что жители Купянска скучают по россиянам. Солдатам ВСУ, между тем, запретили принимать еду от местных жителей, из опасения, что их отравят.
Напомним, российская армия ведет бои на Купянском направлении. Ранее Министерство обороны сообщило о нанесении огневого поражения подразделениям 103-й бригады терробороны возле Берестовое в Харьковской области.
В МИД резко ответили на заявление Борреля с критикой в адрес Лаврова
В МИД России называли лицемерной критику Борреля в адрес Лаврова за сравнение шагов Запада с действиями Гитлера
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Критика высокого представителя ЕС Жозепа Боррелем выступления главы МИД России Сергея Лаврова лицемерна на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС и поддержке киевских неонацистов, заявили в МИД.
Критика высокого представителя ЕС Жозепа Боррелем выступления главы МИД России Сергея Лаврова лицемерна на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на цветуший сад с миллиардом граждан ЕС и США и наступающие на него «джунгли», а также открытой поддержки Евросоюзом киевского неонацистского режима, говорится в заявлении на сайте МИД России.
В МИД указали, что ЕС обучает боевиков ВСУ, готовится поставить еще больше вооружений и военной техники, которые будут и дальше использоваться для уничтожения гражданских лиц. При этом в Евросоюзе заявляют об отсутствии параллелей с Гитлером, однако сами закрывают глаза на свастики на шевронах ВСУ, нацистские флаги и символику, с которой более чем 80 лет назад европейцы варварски вторглись в СССР.
Также в министерстве напомнили, что «пока нацисты в одной газовой камере травили славян, евреев, цыган и другие нации, наши отцы, деды и прадеды боролись с вермахтом и освобождали узников концентрационных лагерей».
Любой попытке реабилитации нацизма, расистским практикам надо решительно противостоять. Это то, что должно объединять народы, а не разъединять их, считают в МИД.
В Москве видят, добавили в МИД, как отдельные организации пытаются столкнуть различные нации и народы.
«Никогда не поздно признать свои ошибки и сделать правильный нравственный выбор, поэтому призываем Европу возвысить свой голос для борьбы с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминационной политики в отношении отдельных национальностей и этносов», – отметили в ведомстве.
Ранее Боррель раскритиковал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в адрес Запада о попытке «окончательного решения «русского вопроса»: он заявил, что не может быть никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине «для защиты ее территории».
Напомним, глава МИД Сергей Лавров назвал целью антироссийской политики коллективного Запада «окончательное решение «русского вопроса», проведя параллель с идей Адольфа Гитлера решить «еврейский вопрос».
Извинений от Сергея Лаврова потребовал Еврейский конгресс. В документе, размещенном на их сайте, сказано, что заявление дипломата якобы «искажают представления о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США, Канада и Еврейский конгресс остро отреагировали на заявления Сергея Лаврова из-за того, что он сказал правду.
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Зеленская оправдала внешний вид мужа
Жена Зеленского заявила, что ее муж носит оливковую футболку вынужденно
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Муж носит зеленую футболку вынужденно, последний раз он надевал костюм и галстук 24 февраля, заявила Елена Зеленская в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung.
Зеленская ответила на вопрос о футболке Владимира Зеленского, как о продуманном образе. Она заявила, что ношение такой одежды было необходимостью первые несколько дней после 24 февраля, в тот день Зеленская видела мужа последний раз в костюме и при галстуке, передает Ura.ru.
Вместе тем, она согласилась, что оливково-зеленая футболка президента Украины только выглядит в военном стиле. Зеленская пояснила, «ее муж не носит военную форму, потому что он не военный человек».
Ранее читатели страницы американского телеканала CNN в соцсети Twitter раскритиковали внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с главой Белого дома Джо Байденом в резиденции лидера Соединенных Штатов в Вашингтоне. На встречу в Белом доме украинский лидер прибыл в кофте цвета хаки, отказавшись от официального костюма.
Российские войска освободили Двуречье в ДНР
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Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российские штурмовые отряды при поддержке авиации, ракетных войски артиллерии ЮВО освободили Двуречье в ДНР, ВСУ потеряли до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены две бронемашины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, на Купянском направлении авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 103-й бригады терробороны возле Берестовое в Харьковской области. Уничтожено более 35 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и два автомобиля, а в районе Ольшана Харьковской области уничтожен склад боеприпасов противника.
В Минобороны сообщили, что на Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии ЦВО нанесено поражение подразделениям 111-й бригады терробороны в районах пунктов Торское и Терны в ДНР. Ликвидированы более 20 военнослужащих, боевая машина пехоты, гаубица Д-20 и американская РЛС контрбатарейной борьбы.
Также в сообщении Минобороны указано, что в районе Водяного ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, а в Малиновке – американская РЛС контрбатарейной борьбы.
Ранее Минобороны заявило об освобождении поселка Лобковое в Запорожской области.
До этого стало известно о взятии под оперативный контроль четырех населенных пунктов в пригороде Орехова в Запорожской области. Также сообщалось о массовом переходе на сторону России солдат ВСУ.
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Рогов сравнил потери ВСУ на запорожском направлении с артемовскими
Рогов заявил о росте потерь ВСУ на запорожском направлении до уровня потерь в районе Артемовска
Сейчас потери вооруженных сил Украины на запорожском направлении сравнимы с потерями в районе Артемовска (Бахмута), заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что такого «до недавних пор не было», сейчас же «как минимум там ежедневно погибают свыше сотни человек только ВСУшников», не говоря «про спецподразделения ССО (Сил специальных операций), Нацгвардию, полицию и прочих», передает ТАСС со ссылкой на канал «Соловьев Live».
Рогов рассказал, что официально подтверждено освобождение двух населенных пунктов в Запорожской области. Кроме того, семь населенных пунктов взяты под огневой контроль – ВСУ из них выбили, украинские войска оставили первую, а где-то и вторую линии обороны, российская артиллерия не позволяет им вернуться. ВСУ пытаются срочно перебросить дополнительные подразделения на данное направление, сказал Рогов.
Напомним, в пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области. В субботу Рогов сообщил об активизации боев в районе Гуляйполя. Минобороны сообщило о занятии более выгодных рубежей на Запорожском направлении.
Минобороны сообщило о занятии более выгодных рубежей на Запорожском направлении
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Подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи и позиции в результате наступательных движений в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны.
В результате наступления на Запорожском направлении подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи, за сутки уничтожено более 30 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица «Акация», а также гаубица Д-20, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Также в военном ведомстве заявили, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС России поражен пункт управления 36-го отдельного стрелкового батальона терробороны в Котляровке в ДНР, а также 67 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 95 районах.
Кроме того, истребительной авиацией ВКС России во Владимировке в ДНР сбит самолет Су-24 ВСУ, а средствами ПВО в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит украинский вертолет Ми-8.
Всего за сутки уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах пунктов Кременная, Ковалевка, Наугольное, Нововодяное, Нежурино, Змиевка, Площанка, Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР), а также Новоказанковатое Запорожской области и Благодатное Донецкой народной республики (ДНР).
Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», а также противорадиолокационная ракета HARM у Васильевки и Грозового Запорожской области.
Напомним, в пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем.
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Рогов сообщил об активизации боев в районе Гуляйполя Запорожской области
Рогов рассказал об активизации боев между ВСУ и российскими военными в районе Гуляйполя
Боестолкновения между ВСУ и российскими силами активизировались в районе города Гуляйполя в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что на Запорожской линии боевого соприкосновения стало горячим Гуляйпольское направление, помимо активизации боев в Орехове.
Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи и позиции в результате наступательных движений в Запорожской области.
Напомним, в пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем.
В Британии испугались превращения Европы в радиоактивное кладбище
Daily Mail назвала решение Запада передать Украине танки «актом величайшей глупости»
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Решение передать Украине танки западного образца стало «актом величайшей глупости», возникает угроза того, что большая часть Европы может превратиться в радиоактивное кладбище, заявил обозреватель Питер Хитченс.
Хитченс сказал, что поставки танков на Украину только затянут конфликт, он раскритиковал британских депутатов за то, что они «не выступили против этого шага», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
По мнению Хитченса, «разумными и порядочными» действиями во внешней политике стала бы помощь России и Украине в поиске «прочного компромисса». «Вместо этого мы посылаем танки. Это как если бы пожарные начали устраивать пожары», – заявил он, отметив, что поддержка политики США в ситуации вокруг Украины не отвечает интересам Лондона.
Напомним, Великобритания собирается передать Киеву 14 танков Challenger 2. Кроме того, Лондон поставит Украине тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронетехники.
ВСУ начали переброску западной техники под Сватово
Марочко: ВСУ перебрасывают под Сватово бронетехнику западных стран
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают натовскую бронетехнику под Сватово, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам Марочко, жители Харькова сообщили о переброске западной техники ВСУ на двух железнодорожных эшелонах в Купянск, где они разгружаются и направляются по направлению к Сватово, передает ТАСС.
Ранее российские спецслужбы задержали жительницу Сватово по подозрению в передаче украинской стороне данных о передвижении военных и техники России.
Президент Болгарии выступил против поставок оружия Украине
Президент Болгарии Радев заявил, что поставки оружия Украине грозит эскалацией конфликта во всем мире
Болгария не должна поставлять оружие на Украину, предоставлять военную помощь киевским властям – то же самое, что гасить огонь бензином, заявил президент Болгарии Румен Радев в интервью Darik Radio.
Президент Болгарии Румен Радев в интервью Darik Radio выступил против поставок оружия Украине, передает RT.
По словам Радева, это эскалация на истощение не только для Украины, но и для Европы, предоставлять военную помощь киевским властям – то же самое, что гасить огонь бензином». Также он заявил, что позиция, согласно которой противостояние должно завершиться полным крахом одной из сторон, подталкивает мир к глобальному конфликту, передает РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы весной 2022 года.
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На Украине заявили о существенном дефиците мощности в энергосистеме
«Укрэнерго» сообщило о существенном дефиците мощности в энергосистеме из-за отключения блока на ТЭС
«Укрэнерго» отключило генерирующий блок на одной из ТЭС страны в связи с аварийным ремонтом, в энергосистеме образовался существенный дефицит мощности.
В сообщении в Telegram-канале «Укрэнерго» указано, что из-за аварийного ремонта одного из блоков на тепловой электростанции уменьшилось производство электроэнергии, образовался существенный дефицит мощности, передает РИА «Новости».
При этом уровень потребления остался неизменным, а лимиты региональным энергораспределяющим компаниям снижены.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что коллапс энергетической инфраструктуры города может произойти в любую секунду, сейчас дефицит электроэнергии составляет около 30%.
Напомним, глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что украинская столица получит от Европейского банка реконструкции и развития кредит на сумму 300 млн евро на восстановление энергоинфраструктуры. При этом Украине требуются мощные, дорогие и весьма тяжелые трансформаторы советского образца, которых нет ни в ЕС, ни в США.
В Минобороны Украины сообщили об обучении украинских танкистов работе с танками Leopard 2
Украинские танкисты приступят к обучению для работы с немецкими танками Leopard 2, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
Обучение танкистов он назвал прорывом, выразив надежду, что власти Германии после проведения внутренних консультаций дойдет и до решения о возможной передаче танков.
«Я оптимистично на это смотрю, потому что первый шаг сделан: начнем обучающие программы на Leopard 2 для украинских экипажей», – передает ТАСС его слова.
Заявление министр сделал в интервью украинской службе «Голоса Америки*» (признано в России СМИ-иноагентом).
По словам Резникова, договоренности об обучении достигнуты благодаря инициативе Польше и Великобритании.
Ранее сообщалось, что Польша планирует обучить и вооружить танками Т-72 и боевыми машинами пехоты украинскую военную бригаду до конца марта.