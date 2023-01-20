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Болгария вооружила Украину втайне от болгар

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В Болгарии громкий скандал. Выяснилось, что бывшее руководство поставляло на Украину оружие и боеприпасы по схемам, которые больше подходят для мафии. Причем происходило это втайне от болгарского народа – в силу того, что негативное мнение народа было известно заранее. За такие схемы полагается тюрьма. Но ее организаторы, наоборот, рассчитывают вернуться во власть. Они что-то знают. Подробности...
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Россия в ходе СВО восстанавливает историческую справедливость

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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

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Как не замерзнуть Центральной Азии

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    Российская армия нашла слабое звено в украинской обороне

    Степи Запорожской области становятся ареной активных боевых действий
    		   20 января 2023, 21:05
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова,
    Рафаэль Фахрутдинов

    В пятницу пришло несколько сообщений о тактических успехах российских военных в Запорожской области на участке фронта между Гуляйполем и Каховским водохранилищем. Там, где в предыдущие месяцы СВО Российская армия укрепляла оборону, отмечено локальное продвижение. С чем связаны эти перемены и открывают ли они возможность освобождения Запорожья?

    Подразделения Восточного военного округа освободили поселок Лобковое к северу от города Токмак (занятого российскими военными еще в марте прошлого года), сообщило в пятницу Минобороны.  

    Занятие этого небольшого населенного пункта на дороге между контролируемыми ВСУ селом Каменское и городом Ореховом очень сильно осложнило украинской стороне переброску личного состава, боеприпасов, вооружений и военной техники, сообщил ТАСС лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. 

    «Это дает надежду на не просто установление оперативного контроля над данной дорогой, а на перекрытие путей сообщений, хоть и вдоль линии фронта», – пояснил Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».

    Политик также проинформировал о локальном успехе ВС России в пригороде города Орехова. «Активно работает наша артиллерия. Нам удалось взять под полный огневой контроль четыре населенных пункта в пригороде Орехова», – сообщил Рогов газете ВЗГЛЯД. Этот город, контролируемый ВСУ, находится примерно в 60 км от занятого украинскими военными областного центра – Запорожья.

    «Интенсивность обстрелов позиций противника рекордная. Только за последние сутки Минобороны Украины подтвердило более 200 наших ударов. Об этом свидетельствуют их внутренние сводки, которые нам удается перехватить», – отметил собеседник. Рогов добавил, что бои идут от границы Запорожской области с ДНР в сторону сел Ольговское, Малиновка, Чаривное, Белогорье вплоть до села Каменское. 

    В своем Telegram-канале Рогов уточнил, что огонь из танков, минометов и артиллерийских установок велся по позициям противника сразу в 12 населенных пунктах региона: Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Нестерянка, Малые Щербаки и Каменское.

    Таким образом, можно говорить об активизации боевых действий в первую очередь на участке фронта примерно от Гуляйполя до восточного берега Каховского водохранилища.

    Добавим, что в начале недели российские танкисты ликвидировали на территории области опорный пункт украинских военных. Из пятничной сводки следует, что возле села Каменское Васильевского района был уничтожен ангар с вооружением и техникой. В районе Малой Токмачки уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37. За сутки потери противника составили порядка 90 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре бронемашины, самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30.

     

    На фоне активизации боев на линии фронта ВСУ уже готовят региональную столицу к обороне. Как рассказывал Рогов, в Запорожье возводятся многоуровневые фортификационные сооружения. Первый уровень идет вдоль линии боевого соприкосновения, второй – в ближайших пригородах Запорожья (Камышеваха, Кушугум), а третий строится внутри города.

    За последнее время в Запорожье были сконцентрированы серьезные силы противника, в том числе наемники из Польши, Грузии и из запрещенной террористической организации «Исламское государство*». Таким образом, если раньше украинские боевики готовились наступать, то теперь окапываются и готовятся к обороне.

    По словам Рогова, украинские военные создают опорные и управленческие пункты, бункеры, склады боеприпасов и оборудования на машиностроительных заводах и металлургических предприятиях олигарха Рината Ахметова. «Освобождение Запорожья будет очень непростым. Вероятно, нам придется применять весь свой военный талант», – ожидает эксперт, добавляя, что с учетом плотной жилой застройки и инфраструктуры российским военным нужно учитывать при освобождении опыт Мариуполя и Соледара.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко полагает, что можно говорить об активизации боевых действий не только на запорожском участке, а по всему фронту, «от Белгородской области и вплоть до Днепра». «Наш Генштаб тоже это признает, пусть и в несколько завуалированной форме. Сообщается о ведении наступательных действий и перечисляется три десятка населенных пунктов, где отбито наступление ВСУ, и ведении огня еще на целом ряде направлений», – сказал Онуфриенко газете ВЗГЛЯД.

    «Даже украинские военные говорят о занятии нашими нескольких населенных пунктов на Запорожском направлении, это тоже показательно»,

    – уточнил собеседник. Он отметил, что наибольшего успеха российские военные добились сейчас в районе Артемовска, где они методично взламывают один укрепрайон за другим. Это заставило Украину снять часть войск с Запорожского направления и перебросить в Донбасс. 

    Отметим, что из слов Владимира Рогова также можно сделать вывод о том, что позиции ВСУ именно на запорожском участке фронта оказываются слабым звеном. По его сведениям, значительные военные силы Украины сейчас переброшены с Запорожского направления к ДНР и ЛНР. «Это семь-восемь подразделений, которые были представлены на Запорожском направлении, сегодня их практически нет, только их остатки», – передает ТАСС слова Рогова, сказанные в эфире «Соловьев Live».

    Запорожский политик упомянул 35-ю бригаду морской пехоты, а также 55-ю артиллерийскую бригаду. Последняя оказалась полностью переброшена под Курахово в ДНР. Так, 128-я горно-штурмовая бригада, сформированная в Закарпатской области, была разбита и отправлена на пополнение, а теперь отправлена на донбасский участок фронта, указал Рогов. 79-я аэромобильная бригада сейчас оказалась в районе Марьинки (ДНР).

    Рогов верит в успех дальнейшего освобождения Запорожья. Он рассказал об участившихся на фронте случаях перехода военнослужащих из украинских отрядов теробороны на сторону России. Напомним также, что врио главы региона Евгений Балицкий ранее говорил, что полное освобождение оккупированной ВСУ части региона, возможно, начнется весной.

    Впрочем, как полагает Онуфриенко, говорить о вероятности скорого освобождения райцентра преждевременно. «Что касается взятия Запорожья, то пока у нас нет больших перспектив по его взятию после отхода с правого берега Днепра, поскольку сейчас нет возможности переправы через реку. Для этого требуются силы и средства, в том числе для сосредоточения десанта», – полагает эксперт.

    Также нельзя сбрасывать со счетов такой фактор, как западная военная помощь Киеву, отмечает военный эксперт Алексей Леонков. Военное руководство Украины в связи с этим может строить планы наступления с целью перерезать сухопутный коридор в Крым. «Что касается всего сухопутного коридора из «большой» России в Крым – дороги, проходящей через Мариуполь, Мелитополь, Бердянск, то, они будут оказывать огневое воздействие с помощью HIMARS и артиллерии, а именно – высокоточными снарядами Excalibur, а также засылать диверсионно-разведывательные группы. Прикрывать же их будут зенитно-ракетные комплексы Avenger. Не зря ВСУ сейчас усиливают войсковую ПВО», – спрогнозировал собеседник.

    «Кроме того, ВСУ могут попытаться атаковать нас на северном фланге – в районе Сватово и Кременной. Именно для этого Залужный просит у Запада несколько сотен танков – чтобы сосредоточить их в одном месте и использовать как технику прорыва», – добавил Леонков.

    «Перед встречей министров обороны на американской базе в немецком Рамштайне Украина атаковала нас по всем направлениям без цели достичь какого-то успеха, а показать Западу свою решимость сражаться и масштабность действий. Все это для того, чтобы Запад поставил как можно больше из того, о чем говорилось все эти недели – в частности, легкую бронированную технику и танки», – отмечает военный эксперт.

    «Но про проблемы с поставками танков мы знаем, поэтому, думаю, что их ждать Киеву не стоит. Однако, вероятно, будут согласованы довольно большие поставки 105 мм и 155 мм боеприпасов для французских колесных танков AMX-10RC и для американских боевых бронированных машин Stryker», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    В итоге, по его словам, с новым вооружением ВСУ могут сформировать несколько ротно-тактических групп на основе легких машин – Stryker или AMX-10RC, которые будут выполнять роль пехотного танка, и попытаться прорвать оборону в районе Мелитополя. А БМП Marder и M2 Bradley, как предполагается, будут осуществлять огневую поддержку и подвоз десанта.

    Но в реальности сейчас тактическая инициатива остается за российской стороной. «По сути, мы ведем перемалывание вооруженных сил противника, – отметил Онуфриенко. – Вчера я в очередной раз общался с военными, которые отмечают многократное преимущество наших ракетно-артиллерийских сил, большие потери ВСУ и нехватку у них сил для контрнаступления. Противник предпринимает локальные попытки в районе Сватово в ЛНР, совершенно неудачные, как и на протяжении последних месяцев».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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