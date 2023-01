СМИ: Лондон признался в зависимости от России Власти Британии объявили за вознаграждение конкурс на создание замены российскому урану ресурсов для АЭС 2 января 2023, 12:51 Текст: Александра Юдина

Лондонское правительство объявило за вознаграждение в размере 75 млн фунтов стерлингов конкурс на создание замены российскому урану ресурсов для атомных электростанций Так, в сообщении британских властей указано, что фонд в размере 75 млн фунтов стерлингов, предназначенный для помощи в увеличении внутреннего производства ядерного топлива для электростанций и снижения зависимости от поставок урана из России, «теперь открыт для заявок», передает «Царьград». Также в сообщении уточняется, что в данный момент в распоряжении России находятся около 20% мировых мощностей по переработке урана и 40% мощностей по обогащению. По задумке британских властей, средства фонда привлекут инвестиции в разработку и коммерциализацию местного производства ядерного топлива, включая новейшие технологии. Накануне Великобритания официально заявила о решении прекратить с 1 января импорт из России сжиженного природного газа. Герой России объяснил отсутствие партизанского движения на Украине Герой России Клупов объяснил, почему на Украине нет российских диверсионных групп 1 января 2023, 16:03

Текст: Вера Басилая

На Украине работают российские разведывательные группы, но передавать им взрывчатку для диверсий нет смысла, у России есть средства, чтобы наносить высокоточные удары издалека, заявил ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов. Разведчик объяснил, что действие диверсионных групп требует очень серьезного организационного процесса, основанного на целом ряде принципов, в том числе хорошей конспирации. Клупов пояснил, что легализовать диверсионные группы на территории Украины можно, но велик риск потерь. «Во-первых, на Украине повальная мобилизация, и наших людей обязательно призовут в армию. Во-вторых, режим поиска российских диверсантов на Украине сейчас куда более жесткий, чем у нас. Они, занимаясь такими поисками, уже половину населения пересажали и перестреляли», – цитирует «Московский комсомолец» Героя России. Он добавил, что на Украине работают российские разведывательные группы, но передавать им взрывчатку для диверсий не имеет смысла, у России есть огневые средства, чтобы наносить удары издалека. Разведчик также заявил, что по станциям разгрузки вооружения и техники на Украине удары наносятся сплошь и рядом, иногда что-то пропускается, но это уже вопрос принятия решений и организации оперативных действий. «Сейчас, к примеру, принято решение уничтожить объекты энергетической инфраструктуры Украины. Вот по ней и работают большей частью высокоточных боеприпасов. Меньшая часть расходуется на другие цели. Энергосистема – это менее защищенная структура, имеющая очень сильное влияние на боеспособность вооруженных сил Украины. Решается задача принудить противника к отказу от вооруженного сопротивления через уничтожение энергосистемы страны», – заявил Клупов. Ранее Вооруженными силами России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесен удар по объектам ОПК Украины, которые были задействованы в изготовлении ударных беспилотников, применяемых для совершения террористических атак против России. Напомним, ФСБ сообщила, что 25 декабря была уничтожена группа украинских диверсантов, которая хотела прорваться в Брянскую область. Пригожин привез «новый вид вооружения» на базу ЧВК «Вагнер» Бизнесмен Пригожин передал кувалду инструкторам на базе ЧВК «Вагнер» 1 января 2023, 13:38 Текст: Вера Басилая

Бизнесмен Евгений Пригожин посетил базу ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае и передал «новый вид вооружения» – кувалду, ставшую символом «музыкантов». Пригожин с иронией отметил, что привез «новую разработку», он отметил, что инструкторам нужно подумать, каким образом обучать, чтобы весь личный состав умел им работать, передает ФАН. Ранее Пригожин прокомментировал видео, на котором, как утверждается, бывшего российского заключенного из ЧВК «Вагнер», перешедшего на сторону ВСУ в сентябре, убивают ударом кувалды по голове, назвав его прекрасной режиссурой. Новости СМИ2 Российские войска ликвидировали обстреливавшие Донецк польские гаубицы Krab 1 января 2023, 15:35 В районах Звановки и Иванополья Донецкой народной республики (ДНР) в ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены две самоходные гаубицы Krab польского производства, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. С этих гаубиц велся обстрел жилых кварталов населенных пунктов ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Также в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики (ЛНР) уничтожены две украинские гаубицы Д-20. Кроме того истребительной авиацией ВКС России возле Полтавки ДНР сбит Ми-8 ВСУ. Средствами ПВО за минувшие сутки уничтожены 15 украинских беспилотников недалеко от пунктов Николаевка, Максимовка, Металлист, Никольское, Славное, Зеленый Гай ДНР, Площанка Луганской народной республики (ЛНР), Очеретоватое Запорожской области, Цаповка Белгородской области, Очаков Николаевской области, Лиман Второй Харьковской области, а также Джанкой Республики Крым, сообщил Конашенков. Кроме того, перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Попасная, Макеевка и Поповка Луганской народной республики, отчитались в Минобороны. Энергетики Украины назвали беспрецедентными повреждения инфраструктуры страны Глава «Укрэнерго»: На восстановление энергообъектов Украины могут уйти годы 1 января 2023, 14:10

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Текст: Вера Басилая

Повреждения энергетической инфраструктуры Украины достигли беспрецедентного уровня, много объектов уничтожено, на полное восстановление уйдут месяцы, а то и годы, заявил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Кудрицкий заявил, что уровень повреждений инфраструктуры страны носит беспрецедентный характер. По его словам, достаточно большая часть объектов или повреждена, или уничтожена, речь идет не только о подстанции «Укрэнерго», но и гидроэлектростанциях, теплоэлектроцентралях, на полное восстановление энергосистемы могут уйти годы, передает ТАСС. Он также заявил, что наиболее значительно повреждены энергообъекты в Николаевской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Кудрицкий предупредил, что теоретически Украине может грозить полное отключение от света, но на практике такого пока ждать не стоит. Ранее первый замглавы украинского МВД Евгений Енин заявил, что с начала 2022 года на Украине повреждено свыше 700 объектов критической инфраструктуры. Новости СМИ2 Премьеру новогодней сказки с участием Урганта сняли с эфира Премьеру новогодней сказки с участием телеведущего Ивана Урганта отменили 1 января 2023, 14:27 Текст: Вера Басилая

Онлайн-кинотеатр отменил показ новогоднего фильма «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием Ивана Урганта в главной роли. Телеведущий Иван Ургант сообщил, что один из российских онлайн-кинотеатров, анонсировавший новогодним проект с его участие, удалил страницу с премьерой. Первой об отмене проката телесказки с Ургантом сообщила в соцсети телекритик Арина Бородина. По ее словам, артист до последнего момента не был заявлен как исполнитель главной роли и появился только в опубликованной накануне афише, пишет «Московский комсомолец». О том, что сказку действительно сняли с эфира, Иван Ургант подтвердил РБК. «Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом», – пошутил артист. В сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти» о приключениях героев советской мультипликации помимо Урганта, сыгравшего Карлсона, приняли участие Алексей Серебряков, Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Екатерина Варнава и другие. Ранее Урганта и Светлакова исключили из новогодней комедии «Елки 9» Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации. Названы потери ВСУ в первый день нового года 1 января 2023, 15:07

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки превысили 30 человек в Донецкой народной республике, до 90 человек личного состава уничтожено в ЛНР. По данным Народной милиции ДНР, потери в живой силе противника составили более 30 человек, передает радио Sputnik. Представитель народной милиции ЛНР Филипоненко сообщил, что во время наступления войск ЛНР противник понес существенные потери в живой силе и военной технике, было уничтожено до 90 человек личного состава.Также были уничтожены три танка и пять бронетранспортеров ВСУ. Ранее основатель группы ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о большом количестве пленных из числа ВСУ. Новости СМИ2 Российская армия уничтожила места изготовления, запуска и хранения украинских беспилотников 1 января 2023, 15:15

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Вооруженными Силами России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесен удар по объектам ОПК Украины, которые были задействованы в изготовлении ударных беспилотников, применяемых для совершения террористических атак против России, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того поражены стоянки хранения и места запуска ударных беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Цель удара была достигнута. Планы киевского режима по совершению террористических атак против России в ближайшее время сорваны. Также в Минобороны отчитались о ходе проведения СВО. Российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ на Купянском направлении в районах Ивановки, Котляровки, Подолов, Першотравневого Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы более 40 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в ведомстве. Огнем артиллерии на Красно-Лиманском направлении поражены пять ротных тактических групп 95-й десантно-штурмовой, 92-й механизированной бригад ВСУ и 111-й бригады терробороны у населенных пунктов Стельмаховка и Розовка ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 150 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер. Российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении. В результате активных действий российских подразделений за прошедшие сутки ликвидированы более 110 военнослужащих, две машины пехоты, пять бронемашин, перечислил Конашенков. В районе Дорожнянки Запорожского области на Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предприняли безуспешные попытки контратаковать для возврата утраченных позиций. Ударами артиллерии контратаки отражены. Уничтожено более 50 военнослужащих, две бронемашины. Также уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), действовавших в направлении Дорожнянки, Новоандреевки Запорожской области, Нескучного, Никольского и Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР). Ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены 68 артподразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 102 районах, сообщили в Минобороны. В районе Камышевки ДНР уничтожен мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства ВСУ. В районе Артемовска ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50. В районе Мирнеого Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве. Столтенберг назвал способ «убедить» Россию «признать суверенитет» Украины Столтенберг счел военную помощь Киеву единственным способом «убедить» Россию «признать суверенитет» Украины 2 января 2023, 07:46

Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Помощь Киеву, в том числе военная – единственный способ, который позволит «убедить» Россию сесть за стол переговоров и «признать Украину как суверенное государство», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Столтенберг призвал готовится к «долгому пути», так как Россия, по его словам, не собирается «отказываться от главной цели». Как утверждает Столтенберг, «главной целью» России якобы является получение «контроля» над Украиной, передает «Радио Sputnik» со ссылкой на британские СМИ. Генсек НАТО отметил, что конфликт между Россией и Украиной, вероятно, завершится переговорами о мире, но условия мира будут целиком зависеть «от соотношения сил на поле боя». Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, требуя признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также был выдвинут ряд политических условий. Однако из-за позиции Киева географические задачи СВО претерпели изменения. Так как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области захотели вернуться в Россию, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны. Новости СМИ2 Взрывы прогремели в Киеве Взрывы прогремели в Киеве и других подконтрольных украинским властям городах 2 января 2023, 01:55

Фото: Официальный канал Полтавского горсовета/Telegram

Текст: Антон Антонов

В половине областей Украины объявлена воздушная тревога, в столице и ряде других городов, которые контролируются украинскими войсками, прогремели взрывы, сообщают СМИ и местные власти. В частности, ночью сирены зазвучали в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Кроме того, в воскресенье вечером воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС. Позднее воздушная тревога объявлена в Винницкой, Житомирской и Черниговской областях, передает РИА «Новости». Взрывы прозвучали в Голосеевском районе и в левобережной части Киева. Еще два взрыва прогремели в Вышгородском районе на севере Киевской области. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram о взрыве в Деснянском районе города. Позднее СМИ сообщили о новых взрывах как в городе, так и в области. Также взрывы звучат в городе Днепре (Днепропетровске) и в Черкасской области, сообщают украинские СМИ. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что в городе Запорожье, «временно оккупированном режимом Зеленского», слышали не менее трех взрывов. Позднее он сообщил о «новой волне взрывов» в Запорожье. Напомним, в Киеве в ночь на воскресенье тоже были слышны взрывы, работала система противовоздушной обороны. Forbes: Российские комплексы РЭБ вывели из строя 90% украинских БПЛА Forbes: Российские комплексы РЭБ помешали украинским БПЛА вести разведку 1 января 2023, 19:06 Текст: Вера Басилая

Российская армия активно применяет различные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации на Украине, они выводят из строя около 90% украинских БПЛА, пишет Forbes. В публикации Forbes говорится, что около 90% украинских БПЛА выводятся из строя российскими системами РЭБ, и мешают ВСУ собирать разведданные с помощью дронов, передает ФАН. Также издание отмечает, что беспилотники сталкиваются с большими проблемами при осуществлении навигации, поиска целей, наводки и корректировки огня артиллерии. ВС России активно используют комплексы «Свет-КУ», «Леер-3», а также системы постановки помех «Синица» и «Житель». Газета ВЗГЛЯД писала, почему натовская ПВО бессильна против российских ракет. Новости СМИ2 В США предупредили о возможном отключении электричества на годы The National Interest: США столкнулись с угрозой энергетического кризиса 1 января 2023, 18:06 Текст: Вера Басилая

США оказалась на пороге энергетического кризиса из-за несовершенства системы безопасности высоковольтных трансформаторов на электроподстанциях, некоторые районы могут остаться без света на несколько лет, сообщил обозреватель журнала The National Interest Сиддхартха Кази. В США участились случаи диверсий, в результате которых выходят из строя электроподстанции. Так, в конце декабря четыре электроподстанции в округе Пирс, штат Вашингтон, подверглись нападению, в результате чего 14 тыс. жителей остались без электричества. До этого неизвестный открыл огонь по двум электроподстанциям в Северной Каролине, в результате чего без электричества на несколько дней оказались уже 40 тыс. человек, подобные случаи происходили в Орегоне и Вашингтоне. По словам обозревателя The National Interest, ни один из стрелявших о подстанциям из крупнокалиберных винтовок с большого расстояния не был наказан. «Эти случаи подчеркивают вопиющую структурную уязвимость: критически важную инфраструктуру, необходимую для поддержания работы современного общества, гораздо легче разрушить, чем построить. В частности, трансформаторы высокого напряжения оказались особенно слабым звеном в энергосистеме Америки», – цитирует РИА «Новости» Кази. Автор статьи уточнил, что высоковольтные трансформаторы составляют около трех процентов от всех трансформаторов в США, но 70% всей электроэнергии страны приходится на них. Кази предупредил, что отключение девяти из тридцати трансформаторов во время пикового спроса приведет к полному выведению из строя всей энергосистемы Соединенных Штатов. Кази уверяет, что на практике замена высоковольтных трансформаторов может растянуться до двух лет, при этом в США практически нет мощностей по их производству высоковольтных трансформаторов. Газета ВЗГЛЯД писала, как США лишают Европу промышленности и персонала из-за энергокризиса. В Японии назвали ненормальной ситуацию в торговле с Россией JB Press: Импорт товаров из Японии в Россию превысил уровень 2021 года вопреки санкциям 1 января 2023, 15:13 Текст: Вера Басилая

Общая сумма импорта и экспорта между двумя государствами остается на досанкционном уровне, а в этом году импорт из Японии в Россию превысил уровень 2021 года, сообщает издание JB Press. По информации автора статьи Минору Ямады, особенно важной статьей импорта оказались подержанные японские легковые автомобили, не попавшие под санкции из-за стоимости не выше 6 млн иен, передает РИА «Новости». Он отметил, что объем импорта уже превысил общий показатель 2021 года в 1 551,6 млрд иен более чем на 270 миллиардов. Также Ямада подчеркнул, что Япония остается зависима от России в топливной сфере. Из общего объема импорта в 132,5 млрд иен 66% пришлось на сжиженный природный газ и уголь, также большие расходы – рыба и морепродукты. Он заявил, что импорт морепродуктов из России в январе-октябре составил 129 млрд иен. Между тем, Япония не попала под действие экономических санкций США на импорт российской морской продукции, но Япония не подпала под действие ограничений, поскольку морепродукты оказывают большое влияние на японских переработчиков. Автор отмечает, что для рыбаков Хоккайдо эмбарго на российские морепродукты – это вопрос жизни и смерти, без российского краба и морского ежа они не могут вести бизнес. Ранее сообщалось, что Япония увеличила импорт зерновых и СПГ из России. Новости СМИ2 CNN: НАТО может заставить Зеленского подписать мирный договор с Путиным CNN: НАТО принудит президента Украины Зеленского подписать мирный договор 1 января 2023, 16:52 Текст: Вера Басилая

НАТО может принудить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирный договор с Россией из-за поставок оружия, заявления Запада о проигрыше Москвы преждевременные, сообщает CNN. Издание отмечает, что в НАТО могут начать искать целесообразность поставок оружия Киев в ущерб долгосрочной безопасности, настаивая на невыгодном для Украины мире, передает Ura.ru. Также автор статьи считает, что заявления Запада о проигрыше России в спецоперации на Украине преждевременны. Ранее подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил, что украинская армия не может противостоять российским войскам, потому что у нее нет необходимых для этого военных ресурсов, сценария победы для ВСУ нет. Россияне и русский язык испортили польской журналистке аппетит в Египте Польская журналистка Гомулка пожаловалась на присутствие российских туристов и использование русского языка в Египте 2 января 2023, 06:44

Фото: Matthias Tödt/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Журналистка польского портала Onet Наталия Гомулка заявила, что ей было неприятно встретить на курортах Египта россиян, а также видеть русский язык в меню. Гомулка заявила, что «почувствовала на спине мурашки», увидев отдыхающего на пляже россиянина. Кроме того, она «ощутила колоссальное отвращение», когда увидела в меню одного из ресторанов «только русский язык» и «ни слова по-английски». Гомулка сказала, что «потеряла аппетит». Журналистка заявила, что подобных «ситуаций было много». «Было ясно, что здесь все рассчитано на российского туриста», – приводит ее слова РИА «Новости». Она решила побеседовать с российской парой, которая подошла к ней на пляже. Гомулка пишет, что в ходе беседы «решила рискнуть» и спросила про частичную мобилизацию и «бегство» из страны. Как заявила журналистка, ее собеседник «вскипел», указав на то, что просто приехал на отдых. Однако она продолжила «развивать тему». Журналистка сказала, что ее «знакомая россиянка» якобы «ежедневно публикует фотографии и видео протестов». В ответ россиянин утчнил, из Польши ли ее собеседница, а получив утвердительный ответ, ответил: «Продолжай верить в эту ложь». Гомулка заявила, что после «старалась обходить русских стороной, хотя их было так много, что это не всегда получалось». При этом она «досыта наелась и с удовольствие поплавала в море». К россиянам она «чувствовала неприязнь», в связи с чем решила, «планируя очередной отпуск, отправиться туда, где будет минимум шансов встретить» их. Напомним, Сейм Польши принял резолюцию, в которой утверждается, что Россия якобы является государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические средства. Резолюция носит рекомендательный характер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот шаг Сейма продолжением антироссийской истерики. Новости СМИ2 Украинский БПЛА атаковал объект энергоснабжения в Брянской области Богомаз сообщил о повреждении украинским беспилотником объекта энергоснабжения в Брянской области 2 января 2023, 06:59

Фото: ГУ МЧС России по Брянской области/«ВКонтакте»

Текст: Антон Антонов

Украинский беспилотник атаковал Климовский район, поврежден объект энергоснабжения, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Богомаз сообщил в Telegram, что никто не пострадал, но в поселке нет электричества. По словам губернатора, на месте работают все оперативные службы. Напомним, в четверг ПВО Брянской области сбила беспилотники вооруженных сил Украины. Богомаз сообщал, что ущерб от обстрелов со стороны Украины в Брянской области превысил 100 млн рублей.