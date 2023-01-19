Депутат Матвейчев: Режим Владимира Зеленского не олицетворяет собой всю Украину

«Украинская власть сумела заморочить голову 40-миллионной стране, заставив народ существовать вразрез с естественными жизненными целями человека. Украине навязана самоубийственная идеология», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. В четверг эксперты на круглом столе обсудили возможность существования «Другой Украины», не согласной с киевским режимом.

«Другая Украина существует. Более того, она составляет не какие-нибудь 15% или 30% «скрыто сочувствующих России» при антироссийском большинстве, а на самом деле составляет большинство населения», – отметил депутат Госдумы Олег Матвейчев, замглавы комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Гражданин Украины, который был обманут киевской пропагандой, может декларировать, что желает идти по европейскому пути, или мечтает героически погибнуть на фронте. Но его истинные цели и интересы – очевидно иные», – рассуждает собеседник.

«Возьмем простого, нормального человека – работающего, семейного и так далее. Этот человек живет на своей земле, там, где жили его предки. Он не собирается ехать в Европу, в Америку или еще куда-либо. Такой человек, даже если живет на Западной Украине, планирует там же и остаться. Как и любой нормальный человек, он должен быть заинтересован в мире с соседями, в том, чтобы на его земле не рвались бомбы, в том, чтобы его дети росли в мире. Никто в реальности не ставит себе цели закончить жизнь на фронте», – подчеркнул Матвейчев.

Режим, установившийся после госпереворота 2014 года, в том числе нынешний режим Владимира Зеленского, не только не олицетворяет собой всю Украину – политика режима идет вразрез с базовыми интересами и потребностями людей, отметил собеседник.

«Хотя и цели правящей киевской верхушки личные цели вполне понятны: хорошо пожить, обеспечить детей, и желательно перебраться на Запад», – подчеркнул Матвейчев. Но, указал он, реализовать эти цели режим может лишь, втянув Украину по указке внешних кураторов в противостояние с Россией, толкнув свой народ в конфликт.

«Украинская власть сумела заморочить голову 40-миллионной стране, навязав ложные цели, и заставив народ существовать вразрез с естественными жизненными целями человека. Украине навязана самоубийственная идеология», – отмечает российский парламентарий.

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Ранее в четверг политолог Кирилл Молчанов также отметил, что в «партию мира» на Украине сейчас входят те, кто в 2019 году голосовал за Владимира Зеленского как за «президента мира», но был обманут. Своим мнением Молчанов поделился на круглом столе «Другая Украина: кто стоит в оппозиции киевскому режиму внутри страны?», организатором которого выступил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

Поводом для дискуссии стала публикация в «Известиях» статьи Виктора Медведчука – лидера запрещенной Зеленским украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». По мнению политика, «внутри самой Украины с 1991-го существовали две страны – одна без России себя не мыслит, другая не мыслит себя с Россией».

Простые граждане Украины – которые фактически лишены социальной перспективы и «загнаны под плинтус» – долгое время был объектом русофобской пропаганды, которая эксплуатировала естественное чувство патриотизма, подчеркнул участник круглого стола ЭИСИ, киевский политолог Владимир Скачко. По его мнению, некоторые простые украинцы искренне настроены антироссийски, что проявляется в ходе спецоперации. Поэтому, подчеркнул эксперт, необходимо разъяснять им «новую парадигму – война против России не является войной за Украину».

«Другая Украина» – это беженцы, вдовы военнослужащих, которые каждые выходные выходят на протестные митинги, в свою очередь указал Молчанов: «Это те, кто понял, что война – это горе. Те, кто боится сказать, что они не соглашаются с политикой Зеленского».