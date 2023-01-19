Президент Германии Штайнмайер заверил, что страна не находится в состоянии войны

Президент Германии Штайнмайер при назначении министра обороны заявил, что страна не находится в состоянии войны

Германия в связи с конфликтной ситуацией на Украине не находится в состоянии войны, однако для республики начинается эпоха вызовов, заявил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер во время вручения Борису Писториусу грамоты о назначении новым главой Минобороны Германии.

По словам президента, годы получаемых Германией в мирное время дивидендов ушли в прошлое, теперь для страны начинается эпоха негатива, передает ТАСС.

Также Штайнмайер заявил, что в республике теперь есть необходимость вести полноценную работу по сдерживанию потенциального противника и обороне, чтобы защищать свою территорию и НАТО. В этой связи политик сообщил, что Германии нужно современное и комплексное оснащение, достаточное количество персонала, внимание и уважение.

По словам Штайнмайера, Писториус получил должность в опасное время, когда Германия стоит перед лицом угроз.

Уточняется, что новый глава Минобороны Писториус вступил в должность, дав присягу в Бундестаге.

«Клянусь, что приложу свои силы на благо немецкого народа, увеличивая пользу и отвращая от него вред, а также (клянусь) защищать Основной Закон и (другие) законы», – заверил он.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц назначит новым министром обороны 62-летнего Писториуса, занимавшего с 2013 года пост главы МВД в федеральной земле Нижняя Саксония.

Напомним, экс-глава Минобороны Кристина Ламбрехт подала в отставку на фоне череды скандалов, в частности, в СМИ ее обвиняли в недостаточной помощи Киеву. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах отставки министра.